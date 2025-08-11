Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь То Лам присутствовал на церемонии передачи документов о сотрудничестве между Вьетнамом и Республикой Корея

Генеральный секретарь То Лам и Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён вместе с высокопоставленными делегациями двух стран присутствовали на церемонии передачи двусторонних документов о сотрудничестве между Вьетнамом и Республикой Корея.
  Генеральный секретарь То Лам и Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён присутствуют на церемонии передачи Меморандума о взаимопонимании между Министерством науки и технологий Вьетнама и Министерством науки и ИКТ Республики Корея о сотрудничестве в области науки и технологий. Фото: ВИА
В рамках государственного визита в Республику Корея, днём 11 августа (по местному времени), сразу после переговоров, Генеральный секретарь То Лам и Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён вместе с высокопоставленными делегациями двух стран присутствовали на церемонии передачи двусторонних документов о сотрудничестве между Вьетнамом и Республикой Корея.

Среди подписанных документов: Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и технологий Вьетнама и Министерством науки, ИКТ Республики Корея о сотрудничестве в области науки и технологий;

Меморандум о сотрудничестве в области авторских и смежных прав между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея;

Меморандум об углублении сотрудничества в области возобновляемой энергетики между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Министерством промышленности, торговли и энергетики Республики Корея;

Меморандум о направлении и приёме вьетнамских рабочих на работу в Республику Корея по программе EPS, подписанный между Министерством внутренних дел Вьетнама и Министерством занятости и труда Республики Корея;

Меморандум между Государственным банком Вьетнама и Центральным банком Республики Корея о сотрудничестве и технической поддержке, связанной с деятельностью центральных банков;

Меморандум о сотрудничестве между Государственной комиссией по ценным бумагам Вьетнама и Службой финансового надзора Республики Корея;

Соглашение о внесении изменений и дополнений в Меморандум между Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама и Министерством образования Республики Корея о сотрудничестве в сфере образования;

Меморандум о сотрудничестве в области рыболовства между Министерством сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама и Министерством океанологии и рыболовства Республики Корея;

Меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров в сфере ядерной энергетики между Национальной энергетической промышленной корпорацией Вьетнама и Корейской электрической корпорацией (KEPCO);

Соглашение об укреплении сотрудничества между Народным комитетом города Дананг (Вьетнам) и администрацией города Пхёнтхэк (Республика Корея).

Данный государственный визит – первый государственный визит Генерального секретаря партии То Лама в Республику Корея на его нынешнем посту и одновременно первый государственный визит лидера иностранного государства после формирования новой администрации Республики Корея. Визит имеет важное значение, создаёт новый импульс и открывает широкие возможности для сотрудничества двух стран в новой эпохе развития обоих народов.

За более чем 30 лет со времени установления дипломатических отношений связи между Вьетнамом и Республикой Корея стали образцом особых, эффективных и практичных отношений. Двусторонние отношения достигли наивысшего уровня - всеобъемлющего стратегического партнёрства с высоким уровнем политического доверия. Реальное и многопрофильное сотрудничество приносит ощутимые выгоды гражданам и бизнесу обеих стран.

ВИА/ИЖВ

