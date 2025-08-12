Генеральный секретарь То Лам принял участие в Экономическом форуме Вьетнам - Республика Корея

Генеральный секретарь То Лам и премьер-министр Республики Корея приняли участие в Экономическом форуме Вьетнам – Республика Корея. Фото: ВИА

По сообщению спецкора ВИА, в рамках государственного визита в Республику Корея утром 12 августа по местному времени в столице Сеул Министерство финансов Вьетнама, Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея (МТПЭ), Торгово-промышленная палата Республики Корея (KCCI) и Посольство Вьетнама в Республике Корея провели Экономический форум Вьетнам – Республика Корея на тему «Сотрудничество в развитии производственных цепочек в новую эпоху!». В форуме приняли участие Генеральный секретарь То Лам, премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок, высокопоставленные делегации двух стран, а также более 400 ведущих предприятий и свыше 500 делегатов из обеих стран.



Форум стал не только площадкой для установления контактов между деловыми кругами, но и сыграл важную роль в продвижении двустороннего сотрудничества в сфере экономики, торговли и инвестиций, укрепляя и углубляя всестороннее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Республикой Корея.



Выступая на форуме, премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок подчеркнул, что Республика Корея и Вьетнам давно являются близкими и надёжными партнёрами. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году, за более чем 30 лет, две страны стали крупнейшими торговыми партнёрами, а Республика Корея - крупнейшим инвестором во Вьетнаме, превратившись в неотъемлемого экономического партнёра во многих сферах.



По его словам, обе страны должны и впредь укреплять долгосрочные и прочные отношения. На деле Вьетнам и Республика Корея совместно преодолевали такие вызовы, как мировой финансовый кризис и пандемия COVID-19, при этом устойчиво расширяя экономическое сотрудничество. Сторонам необходимо выходить за рамки традиционных отраслей и развивать взаимодействие в новых, передовых секторах, формируя многоуровневое партнёрство.



Премьер-министр Ким Мин Сок подтвердил готовность Республики Корея сотрудничать с Вьетнамом в диверсификации источников поставок и обеспечении энергетической безопасности. Меморандумы о взаимопонимании, подписанные в ходе визита, станут прочной основой для расширения сотрудничества в будущем.



Он выразил уверенность, что благодаря молодому трудовому потенциалу, привлекательной инвестиционной среде, существующей торговой сети и стратегическим ориентирам развития на новом этапе Вьетнам сможет достичь своих целей, став страной с высоким уровнем дохода. Республика Корея, имея опыт создания «Чуда на реке Ханган», готова быть надёжным спутником Вьетнама в реализации «Чуда на реке Хонг». Он предложил расширять поддержку и создавать благоприятные условия для бизнеса, призвав предприятия двух стран быть авангардом экономического сотрудничества.



В своём выступлении Генеральный секретарь То Лам представил социально-экономическую ситуацию во Вьетнаме в 2024 году и за первые шесть месяцев 2025 года, отметив многочисленные положительные результаты. Он подчеркнул, что 2025 год - это не только год «ускорения и прорыва» для выполнения целей этапа 2021–2025 годов, но и переломный момент, создающий прочную основу и мощный стимул для успешного достижения двух столетних целей, чтобы ввести страну в новую эру — эру подъёма, процветания, силы и цивилизации нации.



Генеральный секретарь сообщил, что Вьетнам продолжает совершенствовать институты, улучшать инвестиционный и деловой климат, устранять «узкие места» для раскрытия ресурсов, продвигать структурную перестройку экономики, совмещая её с обновлением модели роста, делая науку, технологии, инновации и культурные ценности вьетнамского народа ключевым двигателем развития. В сфере сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций Вьетнам переходит от «широкого» к «глубокому» и выборочному подходу, отдавая приоритет проектам с передовыми, новыми, высокими и чистыми технологиями, современным управлением, высокой добавленной стоимостью и способным интегрироваться в глобальные производственные и сбытовые цепочки.

Генеральный секретарь То Лам и премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок присутствуют при обмене соглашениями о сотрудничестве между организациями и предприятиями. Фото: ВИА

Он предложил министерствам, ведомствам и местным органам власти Вьетнама активизировать диалог с корейскими инвесторами, продолжать пересматривать и реформировать административные процедуры, сокращать и упрощать их, развивать цифровые технологии, усиливать децентрализацию и перераспределение полномочий, снижать издержки для граждан и бизнеса. Подготавливать необходимые условия для привлечения инвестиций - транспортную инфраструктуру, трудовые ресурсы, энергоснабжение, фонд «чистых» земель, а также создавать межведомственные рабочие группы для решения проблем инвесторов.



Генеральный секретарь выразил надежду, что министерства и ведомства Республики Корея продолжат поддерживать диалог и инвестиционные контакты, способствовать расширению эффективного бизнеса вьетнамских компаний в Корее и облегчать доступ вьетнамских товаров на корейский рынок. Стороны должны совместно реализовывать меры для достижения объёма двусторонней торговли в 100 млрд долларов США в 2025 году и 150 млрд долларов США к 2030 году; продолжать наращивать объём официальной помощи для развитию (ОПР), особенно в стратегических инфраструктурных проектах - транспорт, энергетика, цифровая инфраструктура и объекты, адаптированные к изменению климата.



По его словам, основой сотрудничества должна стать наука, технологии и инновации, особенно для развития бизнеса и экономики в целом. В будущем он ожидает, что корейские компании и корпорации продолжат и расширят инвестиции во Вьетнам, особенно в сферах, где Корея обладает преимуществами, а Вьетнам - значительным потенциалом: чистая и зелёная энергетика, тяжёлая промышленность (электроника, автомобилестроение, судостроение, химия, сталь, стратегические материалы, полупроводники), искусственный интеллект (ИИ), блокчейн, а также высококачественные услуги в здравоохранении, образовании, градостроительстве, включая «зелёные» и «умные» города.



В ходе форума представители деловых кругов обеих стран обменялись мнениями и предложениями по приоритетным направлениям - развитие чистой и зелёной энергетики, высокотехнологичной промышленности, цифровой инфраструктуры, а также продвижение производственных цепочек и интеграции цепочек добавленной стоимости в этих сферах.



Выступая на форуме, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон выразил уверенность, что отношения между Вьетнамом и Республикой Корея будут всё более укрепляться, становиться эффективными и устойчивыми, открывая новые этапы двустороннего взаимодействия ради блага народов обеих стран и внесения вклада в мир, стабильность и развитие в регионе и мире.



