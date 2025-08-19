НОВОСТИ
Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии передачи здания Резиденции Бакбо, № 2 Ле Тхак (Ханой)
В церемонии также приняли участие товарищи: Лыонг Кыонг, член Политбюро, Президент государства; Чан Кам Ту, член Политбюро, Постоянный секретарь Секретариата; Нгуен Зуй Нгок, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, председатель Центральной контрольной комиссии; Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, руководитель Аппарата ЦК КПВ; Во Тхи Ань Суан, член ЦК КПВ, вице-президент государства; а также члены ЦК КПВ, руководители комитетов, министерств, ведомств, центральных органов и города Ханоя.
На церемонии Генеральный секретарь То Лам и Президент Лыонг Кыонг вместе с руководителями Партии и Государства торжественно перерезали ленту и приняли объект - здание Резиденции Бакбо.
Резиденция Бакбо по адресу № 2 Ле Тхак, Хоанкьем, является не только уникальным свидетелем истории Ханоя и всей страны, но и местом, где Президент Хо Ши Мин работал в первые дни существования Демократической Республики Вьетнам.
С целью реконструкции и восстановления исторического объекта, имеющего ключевое значение для проведения важнейших внутренних и внешних мероприятий государства, был реализован проекта по реконструкции, ремонту, модернизации и новому строительству рабочей резиденции аппарата Президента по адресу № 2 Ле Тхак. Проект направлен на сохранение и почитание ценных исторических ценностей нации, а также на создание архитектурного символа, достойного статуса столицы и государства.
После семи месяцев интенсивной и ответственной работы заказчика, проектных организаций, подрядчиков и соответствующих органов проект был завершен в соответствии с планом. Это стало результатом тесного взаимодействия между всеми сторонами в процессе реставрации объекта, имеющего глубокое историческое значение.
Передача здания Резиденции Бакбо знаменует момент возрождения исторического наследия и открывает новую страницу в истории этого архитектурного символа. С новым обликом Резиденция Бакбо будет способствовать созданию зеленого общественного пространства, ознаменует новый этап в деле сохранения и приумножения культурных и исторических ценностей для народа Вьетнама и страны в новой эре.