Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии открытия Парка дружбы Лаос – Вьетнам

В рамках государственного визита в Лаос, участия в торжествах по случаю 50-летия Национального дня Лаосской Народно-Демократической Республики и совместного председательства на встрече высокого уровня между Коммунистической партией Вьетнама и Партией народной революции Лаоса, в полдень 2 декабря Генеральный секретарь То Лам с супругой и делегацией высокопоставленных представителей Вьетнама принял участие в церемонии открытия Парка дружбы Лаос – Вьетнам в столице Вьентьяне. На церемонии также присутствовали Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит с супругой; руководители партии и государства Лаоса, представители ряда министерств и ведомств, а также многочисленные жители Лаоса.



Выступая на церемонии, заместитель Премьер-министра Нгуен Тьи Зунг подчеркнул, что это событие имеет особо важное значение, знаменуя новый шаг вперёд в отношениях между двумя партиями и двумя государствами, ещё более укрепляя тесную связь, особые тёплые, искренние отношения доверия между братьями-товарищами Вьетнама и Лаоса, Лаоса и Вьетнама.



Заместитель Премьер-министра Нгуен Тьи Зунг предложил ведомствам и далее уделять необходимое внимание, выделять соответствующие ресурсы, усиливать управление, координировать эксплуатацию и использование проекта, обеспечивая его эффективность и соответствие ожиданиям народов двух стран. Заместитель Премьер-министра выразил уверенность, что вслед за Парком дружбы Лаос – Вьетнам в будущем появится ещё больше крупных и значимых объектов и проектов.

На церемонии открытия Парка дружбы Лаос – Вьетнам руководитель Канцелярии ЦК Партии народной революции Лаоса Тхонгсалит Мангномек отметил, что этот объект является не только символом отношений двух стран, но и станет местом проведения культурных мероприятий, зоной отдыха, пространством для занятий спортом, а также площадкой для детей и молодёжи; местом воспитания последующих поколений в духе традиций и истории двух стран Лаоса и Вьетнама.



Руководитель Канцелярии ЦК Партии народной революции Лаоса Тхонгсалит Мангномек, выступая от имени ЦК партии, правительства и народов Лаоса, официально принял этот значимый объект, подчеркнув решимость продолжать его бережно хранить и максимально раскрывать его ценность. Он выразил искреннюю благодарность партии, правительству и народу Вьетнама за вклад, усилия, интеллект и финансовые ресурсы в строительство важного объекта исторического значения.



Проект реализован в соответствии с договорённостями двух партий, двух правительств и двух Политбюро Лаоса и Вьетнама, а также в рамках выполнения духа Соглашения о плане сотрудничества на 2025 год и Протокола 47-го заседания Межправительственной комиссии Лаос – Вьетнам. Парк занимает площадь более 30 000 м²; общая стоимость проекта составляет свыше 340 млрд донгов, из которых доля Правительства Лаоса составляет 9 млрд кипов (эквивалент более 10 млрд донгов), а безвозмездная помощь Правительства Вьетнама - 330 млрд донгов. Это символический объект, культурный и духовный подарок партии, государства и народа Вьетнама братской партии, государству и народу Лаоса по случаю 50-летия Национального дня Лаоса и в честь Национальных конгрессов двух стран.



Парк станет «красным адресом», способствующим патриотическому воспитанию молодёжи, помогая новым поколениям глубже понимать историю тесной связи двух народов, тем самым укрепляя чувство ответственности за продолжение и развитие особой традиции солидарности двух стран.