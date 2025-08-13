НОВОСТИ
Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии открытия Генерального консульства Вьетнама в Пусане
В церемонии приняли участие члены Политбюро: Нгуен Зуй Нгок - секретарь ЦК КПВ, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии; генерал Фан Ван Зянг - министр национальной обороны; генерал Лыонг Там Куанг - министр общественной безопасности; Нгуен Ван Нен - секретарь партийного комитета города Хошимин; а также Ле Хоай Чунг - секретарь ЦК партии, глава Канцелярии ЦК; Буи Тхань Шон - член ЦК партии, вице-премьер, министр иностранных дел; Ле Минь Хоан - член ЦК партии, вице-председатель Национального собрания; бывшие члены Политбюро, члены и кандидаты в члены ЦК партии, руководители и представители министерств, ведомств и местных органов власти Вьетнама; представители дипломатических учреждений Вьетнама в Республике Корея; руководство города Пусан и представители правительства Республики Корея.
Выступая на церемонии, Генеральный консул Вьетнама в Пусане Доан Фыонг Лан отметила, что Генеральное консульство Вьетнама в Пусане - это не просто новое дипломатическое учреждение, но и широкие ворота, откуда начинаются новые пути. В Пусане проживает и учится большое количество вьетнамцев, которые всё активнее интегрируются в местное сообщество и вносят свой вклад в развитие города. Поэтому создание Генерального консульства отражает особую заботу Партии и Государства Вьетнама о вьетнамской диаспоре, живущей, учащейся и работающей на юге Республики Корея.
Генеральный консул подчеркнула, что Генконсульство станет общим домом для соотечественников - местом, где каждый вьетнамец может найти поддержку, понимание и связь; надёжным мостом для бизнеса двух стран в поиске партнёров, обмене возможностями и совместном развитии; спутником в сохранении и продвижении вьетнамской культуры, языка и национального духа, укрепляя тем самым взаимопонимание и дружбу между двумя народами.
Генеральный консул Доан Фыонг Лан заверила, что приложит все усилия, чтобы Генеральное консульство стало эффективным мостом, способствующим выводу всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Республика Корея на новый уровень ради интересов и процветания обоих народов.
Мэр города Пусан Пак Хён Чжун, выступая на мероприятии, отметил, что на фоне стремительного развития всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Республика Корея открытие Генерального консульства Вьетнама в Пусане имеет исключительно важное значение и является живым свидетельством всё более глубоких связей между двумя странами; прочным мостом для расширения межрегионального сотрудничества в таких сферах, как экономика, культура и обмены между людьми.
Мэр выразил уверенность, что работа Генерального консульства Вьетнама в Пусане создаст новые импульсы и расширит пространство дружественного взаимодействия между двумя городами.
По этому случаю вице-премьер, министр иностранных дел Буй Тхань Шон вручил господину Пак Су Гвану, бывшему почётному генеральному консулу Вьетнама в регионе Пусан - Кённам, памятную медаль «За заслуги в дипломатической службе».
*После этого Генеральный секретарь То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли, высокопоставленная делегация Вьетнама, руководство города Пусан и представители правительства Республики Корея приняли участие в торжественной церемонии, посвящённой 30-летию установления отношений дружбы и сотрудничества между городом Хошимин и городом Пусан.
Мероприятие было совместно организовано Народным комитетом города Хошимин и администрацией города Пусан.
Председатель городского совета Пусана Ан Сон Мин в своей речи напомнил, что ровно 30 лет назад были установлены отношения дружбы и сотрудничества между городом Хошимин - крупным экономическим и культурным центром Вьетнама - и городом Пусан - важными юго-восточными воротами Республики Корея. Это было не только значимое внешнеполитическое событие, но и отправная точка для устойчивого развития связей между двумя динамично развивающимися городами.
Он подчеркнул, что юбилей и открытие Генерального консульства Вьетнама в Пусане - важная веха в процессе всестороннего стратегического сотрудничества Вьетнам – Республика Корея; выразил надежду на дальнейшее развитие города и готовность оказывать поддержку Хошимину.
От имени руководства и жителей города Хошимин секретарь городского парткома Нгуен Ван Нен отметил, что всеобъемлющее стратегическое партнерство Вьетнам - Республика Корея стало образцом для взаимосвязанного и совместного развития. Государственный визит Генерального секретаря То Лама и его супруги в Республику Корея является важной вехой в укреплении связей между двумя народами.
Он сообщил, что Хошимин вступает в новый этап развития с новыми возможностями, ресурсами и условиями, оставаясь локомотивом высококачественного экономического роста, привлекая инвестиции, развивая высокотехнологичные отрасли и внедряя инновационные модели, стартапы, способствуя повышению национальной конкурентоспособности.
Город стремится стать региональным и международным центром экономики, финансов, услуг, торговли, логистики, высокотехнологичной промышленности и морского туризма. По его словам, Пусан - ведущий портовый город Республики Корея и всего Северо-Востока Азии - известен не только как центр логистики, судостроения и морских перевозок, но и как город знаний, инноваций и культуры, активно развивающий «умный» город, цифровую трансформацию и экологически устойчивое развитие.
Это открывает широкие перспективы для сотрудничества между двумя городами в таких сферах, как цифровая трансформация, инновации, образование и подготовка кадров, туризм, высокотехнологичная промышленность, логистика, морская экономика и обмены между людьми.
Выступая на торжественной церемонии, посвящённой 30-летию установления отношений дружбы и сотрудничества между городом Хошимин и городом Пусан, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что это является результатом более чем 30 лет сотрудничества между Вьетнамом и Республикой Корея, которое было выведено на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Празднование 30-летия установления отношений дружбы и сотрудничества между городом Хошимин и городом Пусан сегодня - наглядное свидетельство глубины связей между двумя странами и подтверждение незаменимой роли межрегионального сотрудничества в рамках всестороннего практического взаимодействия между двумя государствами. В последние годы Республика Корея внесла очень значительный вклад в развитие Вьетнама. Присутствие в Пусане сегодня вьетнамской делегации является конкретным шагом к немедленной реализации в ближайшее время положений, согласованных между двумя странами.
Генеральный секретарь особо отметил, что город Пусан занимает важное место в сотрудничестве между двумя странами; поздравил город с достижениями и результатами, которых Пусан добился за последнее время. Открытие Генерального консульства Вьетнама в Пусане отражает особое внимание к значению этого города в отношениях с Вьетнамом, с городом Хошимин, а также с другими регионами Вьетнама.
По словам Генерального секретаря, город Пусан обладает большим потенциалом для дальнейшего развития связей с Вьетнамом. Город Хошимин - это один из крупнейших мегаполисов Вьетнама, обладающий полным спектром ресурсов и потенциала, с современным видением развития. Пусан и Хошимин - это крупные экономические центры и лидеры в сфере инноваций соответственно в Республике Корея и во Вьетнаме; у сторон есть множество условий для продолжения сотрудничества и совместного развития.
Генеральный секретарь выразил надежду, что в будущем город Пусан будет расширять связи с другими регионами и городами Вьетнама. Прибрежные провинции Вьетнама также имеют много возможностей для углубления сотрудничества с Пусаном. Совместные усилия и координация властей и жителей Пусана с городом Хошимин и другими регионами Вьетнама, несомненно, позволят эффективно реализовать направления развития сотрудничества, о которых недавно договорились лидеры двух стран.