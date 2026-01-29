Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии начала строительства начальной и средней школы-интерната Чыонгха, Каобанг

Генеральный секретарь То Лам и делегаты принимают участие в церемонии начала строительства начальной и средней школы-интерната Чыонгха. Фото: ВИА



Во второй половине дня 28 января Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии начала строительства комплекса начальной и средней школы-интерната Чыонгха (община Чыонгха, провинция Каобанг).



Выступая на церемонии, заместитель секретаря партийного комитета провинции, председатель Народного комитета провинции Ле Хай Хоа подчеркнул, что программа строительства 248 межуровневых школ-интернатов в приграничных общинах является крупной инициативой стратегического значения, реализуемой в соответствии с Заключением № 81 Политбюро. Она отражает долгосрочное видение Партии в сфере образования и подготовки кадров, стабилизации расселения населения и укрепления национального суверенитета на базовом уровне.



Данная инициатива направлена не только на решение насущных вопросов условий обучения для детей этнических меньшинств в приграничных районах, но и на достижение долгосрочной цели - подготовку кадров на местах, формирование поколения местных молодых управленцев и интеллигенции, хорошо знающих территорию, привязанных к родному краю и способных продолжить дело строительства и защиты государственной границы в новых условиях.



В рамках текущего этапа провинция Каобанг организует строительство 11 школ-интернатов, из которых одна школа является подарком города Ханоя, что свидетельствует о глубокой солидарности и ответственности столицы по отношению к горным и приграничным районам страны. Провинция чётко определила цель: все 11 школ должны быть завершены в срок и введены в эксплуатацию синхронно к началу 2026–2027 учебного года, обеспечив стабильные и долгосрочные условия для обучения и проживания учащихся и учителей.



Выступая на церемонии, Генеральный секретарь То Лам отметил, что инвестиции в строительство межуровневой школы-интерната в этом месте наглядно демонстрируют глубокую заботу Партии и Государства об образовании и подготовке кадров, направлены на улучшение условий обучения учащихся приграничных районов, сокращение региональных различий, укрепление обороны и безопасности, а также стимулирование социально-экономического развития пограничных территорий.



Школа, возводимая на этой священной земле, является также практическим, устойчивым и долгосрочным выражением благодарности Президенту Хо Ши Мину; это продолжение пути, который Он избрал - пути во имя национальной независимости, счастья народа и будущего грядущих поколений.



Высоко оценив инициативность и ответственность провинции Каобанг и соответствующих органов в подготовке проекта и завершении необходимых процедур, Генеральный секретарь подчеркнул, что это крупное решение и неотложная кампания, требующая решительных и скоординированных действий всех уровней, отраслей и местных властей для обеспечения реального прогресса, качества и эффективности каждого объекта, чтобы каждая построенная школа была по-настоящему устойчивой и оправдывала доверие и ожидания народа.

Генеральный секретарь отметил, что строительство школы должно быть неразрывно связано с формированием современной и всесторонней образовательной среды. Наряду с обучением знаниям необходимо уделять особое внимание воспитанию личности, формированию идеалов, патриотизма, нравственных качеств и дисциплины у учащихся. Школа должна быть не только местом обучения, но и по-настоящему тёплым вторым домом для детей; следует обеспечить наилучшие условия питания, проживания, быта, гигиены и безопасности пищевых продуктов, чтобы родители могли спокойно доверять школе своих детей.



Высоко оценив инициативу группы PetroVietnam по реализации программы «Кабинеты образования и практики STEM», Генеральный секретарь предложил Министерству образования и профессиональной подготовки, провинциальным и городским партийным комитетам, а также Вьетнамскому телевидению тесно координировать работу с PetroVietnam для системной и последовательной реализации программы; регулярно подводить итоги, оценивать результаты и обобщать опыт с целью дальнейшего распространения этой содержательной и значимой модели по всей стране.



Генеральный секретарь выразил уверенность, что начальная и средняя школа-интернат Чыонгха будет в скором времени завершена и эффективно введена в эксплуатацию, станет ярким примером развития образования в приграничных районах, будет способствовать подготовке кадров, формированию устойчивого будущего для местности и внесёт практический вклад в дело строительства и защиты Отечества.



По случаю наступающего 2026 года и в преддверии традиционного Нового года по лунному календарю Генеральный секретарь передал тёплые слова приветствия ветеранам революции и всем жителям общины Чыонгха, а также наилучшие новогодние пожелания.

В рамках церемонии Генеральный секретарь То Лам и руководители Партии и Государства вручили подарки семьям льготных категорий, лицам, имеющим заслуги перед революцией, и семьям, находящимся в трудном положении на данной территории.