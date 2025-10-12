Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии закладки фундамента интернатной школы На Нгой, провинция Нгеан

11 октября Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в церемонии начала строительства общеобразовательной интернатной школы начального и основного уровней Нангой в коммуне Нангой (провинция Нгеан). Это — один из объектов, реализуемых в рамках решения Политбюро о строительстве 248 интернатных школ начального и основного уровней в приграничных коммунах.
  Генеральный секретарь То Лам пожимает руки учителям и ученикам в церемонии закладки фундамента интернатной школы Нангой, провинция Нгеан. Фото: ВИА  
Общеобразовательная интернатная школа начального и основного уровней Нангой будет построена на площади около 5,5 га, с общим объемом инвестиций почти 240 миллиардов донгов из государственных и внебюджетных источников.

Это современный, комплексный проект, включающий 49 учебных классов, общежития, столовую, игровые и экспериментальные зоны, участки для сельхозпроизводства и др. После ввода в эксплуатацию школа обеспечит обучение и развитие более 1 900 учащихся приграничного района, создавая условия для их всестороннего развития — интеллектуального, физического и духовного, сохранения культурной самобытности, подготовки кадрового резерва для региона, укрепления национальной обороны и безопасности в приграничных районах.

Выступая на церемонии, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул, что, несмотря на трудности последних лет, Партия и Государство уделяют особое внимание приграничным районам. На практике система учебных заведений, особенно интернатных школ в приграничных коммунах, остается крайне ограниченной, что создает трудности для обучения детей.

Поэтому решение о строительстве 248 интернатных школ — правильный и гуманистический шаг, отражающий особую заботу Партии и Государства о жителях пограничных, отдалённых и труднодоступных регионов. Возведение школ — это не только улучшение условий обучения, но и стратегическая задача по повышению качества жизни населения в приграничных районах, что в свою очередь укрепляет корни национального суверенитета — через людей, сообщества, привязанные к земле, к лесам, к пограничным столбам.

Генеральный секретарь призвал партком, Народный комитет провинции Нгеан и коммуну Нангой решительно приступить к реализации проекта, рассматривая его как особо важную политическую задачу, обеспечив максимально быстрое, качественное и эффективное выполнение. Он подчеркнул необходимость своевременного выделения земельных участков, строительства инфраструктуры, освоения средств, а также создания наилучших условий для подрядных организаций и будущей учебной деятельности. Проектировщики, подрядчики, консультанты и надзорные органы должны работать с полной ответственностью и сердцем, понимая, что это — символ веры и надежды жителей приграничья; необходимо обеспечить качество строительства, безопасность, технический и эстетический уровень, чтобы школа стала образцовым учебным заведением приграничного региона.

Генеральный секретарь призвал партийные, административные органы, общественные организации и жителей коммуны Нангой уделить особое внимание созданию благоприятных условий для обучения детей, сочетать строительство школы с сохранением этнокультурных традиций, воспитывать не только знания, но и личность, мораль, любовь к Родине. «Жители должны продолжать поддерживать и помогать, чтобы проект реализовывался успешно. Эта школа для ваших детей, для вашей общины, и её нужно вместе беречь и развивать», подчеркнул То Лам.

Генеральный секретарь То Лам выразил уверенность, что благодаря решимости всей политической системы, единству народа и преданности учителей, работающих на рубежах Родины, Вьетнам успешно создаст сеть из 248 интернатных школ в приграничных коммунах, чтобы каждый ребёнок горных и отдалённых районов имел возможность учиться, развиваться и стремиться к светлому будущему.

ВИА/ИЖВ

