Генеральный секретарь То Лам принял участие в художественной программе «Звуки под солнцем»

Вечером 23 марта в Ханое под руководством Центральной военной комиссии, Министерства национальной обороны Университет военной культуры и искусств организовал симфонический концерт «Звуки под солнцем», в рамках которого состоялась презентация Военного симфонического оркестра. Это значимое мероприятие приурочено к успешному проведению XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ, выборам депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.
Генеральный секретарь То Лам, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман вместе с руководителями Партии и государства принимают участие в художественной программе «Звуки под солнцем». (Фото: ВИА)
В программе приняли участие Генеральный секретарь То Лам, Секретарь Центральной военной комиссии; член Политбюро, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман.
Также присутствовали члены Политбюро и бывшие члены Политбюро; секретари Центрального комитета КПВ и бывшие секретари ЦК КПВ; члены Центрального комитета КПВ и бывшие члены ЦК КПВ, кандидаты в члены ЦК КПВ; руководители и бывшие руководители Центральной военной комиссии и Министерства национальной обороны; руководители центральных ведомств, министерств, отраслей и Отечественного фронта Вьетнама.
Программа была выстроена в трёх взаимосвязанных частях, сочетающих политическое содержание и художественную выразительность, и провела зрителей через различные эмоциональные этапы исторического пути нации.
Первая часть под названием «Свет солнца указывает путь» открылась увертюрой «Восхваление Родины», создавая атмосферу гордости и глубокой благодарности славной Партии и великому Президенту Хо Ши Мину. Классические произведения, такие как «Он принёс радостный день» и «Партия — это моя жизнь», были представлены в симфонической обработке, укрепляя веру в стремительно развивающийся Вьетнам.
Вторая часть «Звезда на фуражке — цвет флага в сердце» ярко раскрыла образ Солдата Дядюшки Хо. Зрители словно вновь пережили годы военных походов через симфоническую сюиту «Шаги на Тропе Чыонгшон» и ощутили тихий героизм мирного времени в произведении «Приказ сердца». Каждая музыкальная партия — от струнных до медных инструментов — передавала качества «верность Партии, преданность Народу», превращая музыку в «стальной щит», защищающий идеологическую основу и духовный мир нации.
Третья часть «Звуки нового дня» стала утверждением международной интеграции. Сочетание флейтового концерта «Любовь моря» с фрагментами Симфонии № 9 «Из Нового Света» продемонстрировало способность военных музыкантов к диалогу с мировой классической музыкой. Завершившись произведением «Привет, широкая весна Вьетнама», программа открыла перспективу будущего, наполненного надеждой и внутренней силой.
Программа «Звуки под солнцем» подарила зрителям насыщенное эмоциональное художественное путешествие, подтвердив дух преемственности традиций и восприятия мирового культурного наследия, а также способствуя реализации Резолюции № 80-NQ/TW Политбюро о развитии культуры Вьетнама и формировании современной культуры, насыщенной национальной самобытностью.
