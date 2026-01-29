Генеральный секретарь То Лам принял участие в телемосте “Двумя руками строить единое Отечество”

Генеральный секретарь То Лам, руководители и бывшие руководители Партии и Государства участвуют в телемосте «Двумя руками строить единое Отечество» на площадке Каобанга. Фото: ВИА

В связи с 85-летием возвращения Дядюшки Хо на Родину для непосредственного руководства вьетнамской революцией (28 января 1941 года — 28 января 2026 года), вечером 28 января Народный комитет провинции Каобанг, Народный комитет города Ханой, Народный комитет провинции Нгеан, Народный комитет города Хошимин и Вьетнамское телевидение совместно организовали телемост под названием “Двумя руками строить единое Отечество” на четырёх исторических площадках: Каобанг — Ханой — Нгеан — Хошимин.

В телемосте на площадке Особого национального исторического комплекса Пакбо, община Чыонгха, провинция Каобанг, приняли участие: Генеральный секретарь То Лам; бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань; бывшие постоянные члены Секретариата — Фан Зиен и Чан Куок Выонг.

На площадке города Хошимин в телемосте участвовали: Президент государства Лыонг Кыонг; бывший Президент государства Нгуен Минь Чиет; бывший постоянный член Секретариата Ле Хонг Ань.

На площадке столицы Ханой приняли участие: Премьер-министр Фам Минь Тьинь; члены Политбюро — Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и постоянный член Секретариата Чан Кам Ту.

На площадке провинции Нгеан в телемосте участвовала: член Политбюро, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай.

Программа не только обращается к прошлому, но и является призывом к действию для настоящего и будущего: каждое поколение продолжает высоко нести знамя независимости, развития и стремления к подъёму, опираясь на собственный интеллект, стойкость и чувство ответственности.

Выступая на площадке Каобанга, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что телемост, посвящённый 85-летию возвращения Дядюшки Хо на Родину для непосредственного руководства вьетнамской революцией, является событием, имеющим глубокое политическое, историческое и культурное значение для всей Партии, всего народа и всей армии. Это — возможность почтить память и выразить признательность за огромные заслуги дорогого нам Президента Хо Ши Мина, а также повод для каждого из нас осмыслить свою ответственность перед Партией, перед народом и перед будущим страны в новом этапе развития.

Генеральный секретарь отметил, что жизнь и революционная деятельность Президента Хо Ши Мина неразрывно связаны с землями и вехами, которые сплелись в единый историко-революционно-культурный стержень наследия вьетнамской нации. От родного Нгеана — колыбели патриотизма и гуманизма; от города Хошимин — откуда Он отправился на поиски пути спасения Отечества, неся в сердце стремление к национальному освобождению. А затем, спустя 30 лет странствий, Он вернулся на Родину, ступил на землю Каобанга, опираясь на народ, создал революционную базу и открыл решающий переломный момент в судьбе страны.

Возвращение Дядюшки Хо на Родину было не только возвращением в географическом смысле, но прежде всего возвращением к народу, к национальной практике, к пути независимости и самостоятельности вьетнамской революции. Из стратегических решений, сформированных в горно-лесных районах Каобанга, была определена дорога вьетнамской революции, приведшая к победе Августовской революции 1945 года и рождению вьетнамского государства народа, созданного народом и служащего народу.

Генеральный секретарь подчеркнул, что наивысшая ценность события возвращения Дядюшки Хо заключается не только в историческом значении, но и в уроках, сохраняющих свою актуальность и сегодня. Это — урок самоопоры и самодостаточности как решающего условия сохранения национальной независимости; урок опоры на народ как на самый устойчивый источник революционной силы; урок сочетания национальной мощи с мощью эпохи — независимость без изоляции, интеграция без растворения.

В условиях стремительных мировых изменений и жёсткой стратегической конкуренции эти уроки вновь напоминают нам о принципиальных требованиях: чтобы сохранить независимость, необходимо иметь достаточный внутренний потенциал; чтобы обеспечить устойчивое развитие, необходим общественный консенсус; чтобы идти далеко вперёд — нужно твёрдо отстаивать самостоятельность, поддерживать дисциплину и ставить во главу угла эффективность.

Памятник «Нгуен Тат Тхань отправляется на поиски пути спасения Отечества» у пристани БенНяронг, город Хошимин. (Фото: ВИА)

XIV Всевьетнамский партийный съезд КПВ чётко определил видение и цели развития страны в новый период. Сейчас важнейшей задачей является решительный переход от политической решимости к конкретным действиям, от ориентиров — к реальным результатам.

К 2030 году высшей целью должны стать не формальные показатели, а реальное и ощутимое улучшение жизни народа: более стабильные доходы, более устойчивые рабочие места; более доступные образование, здравоохранение, жильё и базовые услуги; постепенное сокращение разрыва в развитии между регионами, особенно в бывших революционных базах, приграничных районах и районах проживания этнических меньшинств.

К 2045 году — стремление к развитому, самостоятельному, безопасному и процветающему Вьетнаму, где человек действительно находится в центре развития; где каждый гражданин уважаем, социально защищён и имеет условия для всестороннего развития.

Эти цели измеряются не лозунгами, а качеством повседневной жизни народа и доверием народа к Партии и Государству.

Генеральный секретарь выразил, что перед священной памятью дорогого Президента Хо Ши Мина Вьетнам клянётся сохранить сплочённость и единство, твёрдо следовать избранному пути, достойно наследовать оставленное Им наследие, действовать решительно и эффективно; чтобы каждый уровень, каждая отрасль, каждый кадр и член Партии осознавали свою ответственность перед народом и с твёрдой решимостью строили мирный, независимый, самостоятельный, сильный и процветающий Вьетнам, вносящий активный вклад в мир и развитие региона и всего мира.

В тот же день, в рамках мероприятий, посвящённых 85-летию возвращения Дядюшки Хо на Родину для непосредственного руководства вьетнамской революцией, Генеральный секретарь То Лам и делегация Центральных органов возложили цветы и благовония в память Президента Хо Ши Мина в храме Его почитания на территории Особого национального исторического комплекса Пакбо, а также посетили пещеру Кокпо — место, где Дядюшка Хо вернулся на Родину для руководства революцией.