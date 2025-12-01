Во второй половине дня 30 ноября в Штаб-квартире Центрального комитета партии Генеральный секретарь То Лам принял Султана Брунея-Даруссалама Хаджи Хассанала Болкиаха, находящегося во Вьетнаме с государственным визитом.



Генеральный секретарь То Лам тепло приветствовал возвращение Султана Брунея с его седьмым визитом во Вьетнам, выразив уверенность, что нынешний визит будет способствовать дальнейшему практическому и эффективному развитию Всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Брунеем. Генеральный секретарь высоко оценил значительные достижения, которых Бруней добился в строительстве и развитии страны, особенно устойчивый экономический рост и надёжное обеспечение социальной защиты, а также тот факт, что страна входит в группу государств с «очень высоким» индексом человеческого развития в мире; пожелал Брунею успешной реализации Национального видения развития до 2035 года.

Султан Хаджи Хассанал Болкиах выразил радость в связи с возвращением во Вьетнам и желание далее продвигать Всеобъемлющее партнёрство между Брунеем и Вьетнамом. Он также передал глубокие соболезнования семьям погибших и выразил слова сочувствия жителям пострадавших районов, понёсших ущерб от наводнений и оползней.



Обе стороны отметили с удовлетворением, что Всеобъемлющее партнёрство между Вьетнамом и Брунеем в последнее время развивается позитивно: регулярные контакты на высшем и других уровнях поддерживаются постоянно; в 2024 году двусторонний торговый оборот увеличился на 165% по сравнению с 2023 годом, досрочно достигнув поставленной цели в 500 млн долларов США к 2025 году; сотрудничество в области обороны и безопасности, рыбного хозяйства, нефти и газа, образования и других сферах принесло множество положительных результатов.



Обсуждая направления сотрудничества в будущем, лидеры двух стран договорились укреплять политическое доверие; содействовать и создавать условия для торгово-инвестиционной деятельности, усиливать взаимную связанность, поддерживать предприятия в обмене информацией и поиске партнёров; эффективно использовать потенциал сотрудничества в других областях, таких как сельское хозяйство, рыбное хозяйство, халяльная индустрия, культура, туризм и обмены между народами. Генеральный секретарь предложил активизировать сотрудничество в морской сфере, включая борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промысел) и реагирование на изменение климата.

Султан подчеркнул, что Вьетнам является важным торговым партнёром, и выразил желание расширять сотрудничество в областях продовольствия и сельского хозяйства, халяльной индустрии, а также поощрять вьетнамские предприятия к расширению кооперации в нефтегазовой отрасли, укреплять обмены между народами через программы стипендий и подготовки кадров.



Одновременно две стороны подтвердили готовность продолжать координацию и поддерживать друг друга на многосторонних форумах, особенно в АСЕАН и ООН; укреплять солидарность, единство и сохранять центральную роль АСЕАН в регионе; продвигать сотрудничество по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию в Восточном море.



По этому случаю Султан Брунея любезно пригласил Генерального секретаря То Лама посетить Бруней в подходящее время. Генеральный секретарь поблагодарил за приглашение и с удовольствием его принял.