С удовлетворением отметив, что вьетнамско-камбоджийские отношения продолжают всесторонне и эффективно развиваться по всем каналам - между партиями, правительствами, парламентами и местными органами власти, Генеральный секретарь подчеркнул, что они сформированы на основе истории солидарности, тесной сплочённости и взаимных жертв во имя мира, стабильности и развития каждой из стран, а также общих интересов АСЕАН.

Генеральный секретарь То Лам принял посла Камбоджи с прощальным визитом



Он подтвердил, что Вьетнам высоко ценит вклад Камбоджи в дело национального освобождения и развития Вьетнама. В условиях сложной и трудно прогнозируемой международной обстановки Вьетнам будет и впредь прилагать все усилия для развития вьетнамско-камбоджийских отношений, а также сотрудничества между Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом, рассматривая это как стратегический выбор.

В области экономического сотрудничества Генеральный секретарь отметил, что Вьетнам и Камбоджа имеют сходные цели развития - Вьетнам к 2045 году, Камбоджа к 2050 году. Он предложил двум странам ускорить развитие инфраструктурной связанности и торговой инфраструктуры на границе, а также как можно скорее довести объём двустороннего товарооборота до 20 миллиардов долларов США, как было поставлено в качестве цели. Стороны должны активизировать торгово-экономическое сотрудничество, особенно в таких сферах, как рис, орехи кешью и каучук, с тем чтобы стимулировать перерабатывающую промышленность и экспорт-импорт, а также Камбодже было предложено и далее создавать более благоприятные условия для вьетнамских предприятий, инвестирующих и ведущих бизнес в Камбодже. Две страны также должны продолжать укреплять политическое доверие и развивать сотрудничество в области обороны и безопасности, внося вклад в поддержание мира и стабильности в обеих странах и в регионе.

Генеральный секретарь То Лам принимает Посла Королевства Камбоджа во Вьетнаме Чеа Кимтха. (Фото: ВИА).

Высоко оценив чувства и активный вклад посла Чеа Кимтхи и Посольства Камбоджи в развитие сотрудничества между партийными и государственными органами, министерствами, ведомствами и местными органами власти, а также в расширение народных обменов, Генеральный секретарь выразил уверенность, что по возвращении на родину посол сохранит тёплые воспоминания о Вьетнаме и его народе и продолжит вносить вклад в укрепление двусторонних отношений.

Посол Чеа Кимтха передала Генеральному секретарю То Ламу приветствия и новогодние поздравления 2026 года от Короля Камбоджи Нородома Сиамони и Председателя Народной партии Камбоджи (НПК), Председателя Сената Хун Сена, а также выразила благодарность за постоянное внимание и содействие со стороны вьетнамских органов, позволившие ей успешно выполнить свою миссию.

Посол отметила, что за время своей работы она стала свидетелем значительных достижений Вьетнама под руководством Коммунистической партии Вьетнама, высоко оценила курс на реформы и оптимизацию государственного аппарата и выразила уверенность в успешном проведении XIV съезда партии и достижении Вьетнамом двух стратегических целей столетнего развития.

По этому случаю Генеральный секретарь предложил сторонам продолжать тесное сотрудничество в деле демаркации и установки пограничных столбов, а также управления сухопутной границей; поблагодарил камбоджийскую сторону и попросил и далее содействовать обеспечению правового статуса, включая предоставление гражданства, лицам вьетнамского происхождения, чтобы они могли стабильно жить и вносить вклад в развитие Камбоджи и в укрепление двусторонней дружбы.

Через посла Генеральный секретарь То Лам передал новогодние поздравления и наилучшие пожелания руководителей партии и государства Вьетнама Королю Нородому Сиамони, Королеве-матери Нородом Монинеат Сианук, Председателю НПК и Председателю Сената Хун Сену, а также руководству и народу Камбоджи.