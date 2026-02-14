Генеральный секретарь То Лам принимает помощника государственного секретаря США Майкла Джорджа Десомбре. (Фото: ВИА)

13 февраля в штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь То Лам принял помощника государственного секретаря США Майкла Десомбре по случаю его официального визита во Вьетнам.



Майкл Десомбре выразил признательность Генеральному секретарю за оказанное внимание, отметил для себя большую честь посетить Вьетнам и передал поздравления Президента Дональда Трампа Генеральному секретарю То Ламу в связи с его переизбранием и успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ.



Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что XIV Всевьетнамский партийный съезд КПВ прошёл успешно и стал важной вехой, открывшей новый этап развития Вьетнама. Он передал благодарность Президенту США Дональду Трампу за поздравительное послание по случаю успеха съезда.

Генеральный секретарь То Лам приветствовал визит Майкла Десомбре и высоко оценил роль Государственного департамента США в содействии позитивной динамике развития отношений между Вьетнамом и США в последнее время; подтвердил, что Вьетнам рассматривает США как одного из ведущих и важных партнёров и готов расширять всестороннее сотрудничество во всех сферах в интересах народов двух стран, а также вносить вклад в обеспечение мира, стабильности и процветания в регионе и мире.



Генеральный секретарь То Лам подтвердил, что Вьетнам продолжит последовательно реализовывать внешнеполитический курс независимости, самостоятельности, опоры на собственные силы, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних связей, оставаясь ответственным членом международного сообщества и готовым вносить активный вклад в решение региональных и глобальных вопросов.



Майкл Десомбре отметил, что Президент Трамп высоко ценит согласие Генерального секретаря То Лама принять участие в инициативе Совета мира в Газе. Он подтвердил, что США придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнёрству с Вьетнамом, поддерживают сильный, независимый и процветающий Вьетнам и стремятся укреплять сотрудничество на стратегическом уровне как в двусторонних отношениях, так и по международной и региональной повестке.



Майкл Десомбре выразил признательность за результаты проведённых встреч с вьетнамскими ведомствами и подтвердил готовность продолжать содействовать практическому развитию отношений между Вьетнамом и США в ближайшее время.