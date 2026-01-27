Báo Ảnh Việt Nam

Генеральный секретарь То Лам принял делегацию партии «Новый Азербайджан»

Тахир Будагов отметил, что под мудрым руководством партии Вьетнам успешно реализует принятые на съезде установки и политику, достигнет впечатляющих целей, укрепит позиции страны и станет одной из ведущих держав региона и важным государством в мире.
Генеральный секретарь То Лам принимает Тахира Будагова, заместителя председателя и руководителя Канцелярии Центрального аппарата партии «Новый Азербайджан». Фото: ВИА

 

26 января в штаб-квартире Центрального комитета партии Генеральный секретарь То Лам принял делегацию партии «Новый Азербайджан» во главе с Тахиром Будаговым, заместителем председателя партии и руководителем Канцелярии Центрального комитета, прибывшую с визитом для поздравления Генерального секретаря и Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда.

Тахир Будагов передал приветствия Президента Азербайджана, председателя партии «Новый Азербайджан» Ильхама Алиева и от имени руководства партии поздравил КПВ с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда, а также поздравил товарища То Лама с переизбранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета КПВ. Он подчеркнул, что это является проявлением абсолютного доверия народа Вьетнама к руководству, курсу и политике партии, а также признанием большого вклада Генерального секретаря То Лама.

Тахир Будагов выразил восхищение стремительным развитием Вьетнама в последнее время, особенно одними из самых высоких в мире темпов экономического роста и неуклонным повышением уровня жизни населения. Он отметил, что под мудрым руководством партии Вьетнам успешно реализует принятые на съезде установки и политику, достигнет впечатляющих целей, укрепит позиции страны и станет одной из ведущих держав региона и важным государством в мире.

Заместитель председателя партии «Новый Азербайджан» подчеркнул, что государственный визит Генерального секретаря То Лама в Азербайджан в мае 2025 года имел исключительно важное значение, открыв новый этап в развитии традиционных дружественных отношений и стратегического партнёрства между двумя странами. Он также подтвердил, что партия «Новый Азербайджан» всегда поддерживает укрепление вьетнамско-азербайджанских отношений по всем направлениям и каналам, а компетентные органы Азербайджана будут прилагать усилия совместно с вьетнамской стороной для реализации договорённостей, достигнутых руководителями двух стран в мае 2025 года.

Генеральный секретарь То Лам поблагодарил руководство партии «Новый Азербайджан» и руководство Азербайджанского государства за тёплые чувства и добрые пожелания, адресованные народу Вьетнама, КПВ и лично ему. Он проинформировал Тахира Будагова и членов делегации об основных итогах XIV съезда, подчеркнув, что съезд не только определил цели, ориентиры, задачи и решения на ближайшие пять лет, но и принял решения стратегического характера, касающиеся будущего и судьбы вьетнамской нации в новую эпоху развития.

Генеральный секретарь подтвердил, что Вьетнам продолжит проводить независимую, самостоятельную и основанную на самодостаточности внешнюю политику, рассматривая внешние связи как приоритетную и постоянную задачу наряду с обороной и безопасностью; при этом Вьетнам придаёт большое значение развитию отношений с традиционными друзьями и стратегическими партнёрами, включая Азербайджан.

Стороны выразили поддержку правительствам, министерствам, ведомствам и местным органам двух государств в создании механизмов сотрудничества и повышении уровня взаимодействия в традиционных сферах - экономике и торговле, энергетике и нефтегазовой отрасли, образовании и подготовке кадров, культуре, туризме, народных обменах, а также в расширении сотрудничества в новых областях, таких как наука и технологии, зелёная экономика и цифровая экономика.

По этому случаю Генеральный секретарь То Лам попросил Тахира Будагова передать Президенту Азербайджана, председателю партии «Новый Азербайджан» Ильхаму Алиеву тёплые приветствия, благодарность и приглашение в ближайшее время посетить Вьетнам с визитом.

ИЖВ/ВИА

Туризм Вьетнама вошёл в число самых динамично растущих в мире в 2025 году

Туризм Вьетнама вошёл в число самых динамично растущих в мире в 2025 году

В 2025 году Вьетнам принял почти 21,2 млн иностранных туристов, что на 20,4% больше, чем в 2024 году, и на 19% превышает допандемийный уровень 2019 года.
