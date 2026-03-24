Генеральный секретарь То Лам принял делегацию Национального совета ФCРО Камбоджи

Генеральный секретарь То Лам принимает Мен Сам Ан, заместителя председателя Народной партии Камбоджи, председателя Национального совета Фронта солидарности и развития Отечества Камбоджи. (Фото: ВИА)



Во второй половине дня 23 марта 2026 года Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам принял Мен Сам Ан, заместителя председателя Народной партии Камбоджи (НПК), председателя Национального совета Фронта солидарности и развития Отечества (ФСРО) Камбоджи, прибывшую с рабочим визитом во Вьетнам по приглашению председателя Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ).

На встрече Генеральный секретарь высоко оценил визит Мен Сам Ан и делегации высокого уровня Национального совета ФСРО Камбоджи, отметив, что он вносит важный вклад в укрепление тесного сотрудничества между фронтовыми организациями двух стран, а также в развитие отношений добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости между Вьетнамом и Камбоджей.

Генеральный секретарь То Лам поздравил фронтовые органы двух стран с подписанием соглашения о сотрудничестве на период 2026–2031 годов и подтвердил, что Партия и Государство Вьетнама неизменно придают первостепенное значение дружественным отношениям с Камбоджей, поддерживают её мирное и стабильное развитие и создают все благоприятные условия для активной реализации достигнутых договорённостей и дальнейшего углубления сотрудничества между фронтами.

Пользуясь случаем, Генеральный секретарь То Лам передал поздравления Королю Нородому Сиамони, Королеве-матери Нородом Монинят Сианук, председателю НПК Хун Сену, Премьер-министру Хун Манету, председателю Национальной ассамблеи Кхуон Судари и народу Камбоджи по случаю предстоящего Нового года «Чол Чнам Тхмай» (14–16 апреля 2026 года).

Генеральный секретарь То Лам отметил, что после успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда, выборов депутатов Национального собрания (НС) XVI созыва и народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, первое заседание НС XVI созыва завершит формирование руководящих должностей и совершенствование системы органов власти на всех уровнях, а также активно приступит к реализации резолюций съезда партии XIV созыва.

Заместитель председателя НПК, председатель Национального совета ФСРО Камбоджи Мен Сам Ан поздравила Вьетнам с успешным проведением выборов депутатов НС XVI созыва и народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, особенно отметив высокий уровень участия избирателей - более 99%; выразила уверенность, что под мудрым и дальновидным руководством КПВ во главе с Генеральным секретарём То Ламом Вьетнам продолжит развиваться и достигнет поставленных целей, а также подчеркнула, что достижения Вьетнама являются и достижениями Камбоджи.

Мен Сам Ан отметила, что Камбоджа под руководством председателя НПК Хун Сена и Премьер-министра Хун Манета неизменно придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом как с добрым и искренним соседним другом, который всегда поддерживает в трудные моменты, особенно подчеркнув помощь вьетнамских добровольческих войск и народа Вьетнама в освобождении Камбоджи от режима геноцида 7 января 1979 года, и напомнила слова председателя Хун Сена о том, что без жертв и помощи Вьетнама не было бы сегодняшней Камбоджи; подтвердив, что фронтовые органы Камбоджи уделяют большое внимание просветительской работе среди молодёжи о исторической ценности отношений между двумя странами.

Она подчеркнула, что государственный визит Генерального секретаря То Лама в Камбоджу и его сопредседательство на встрече высокого уровня между Политбюро ЦК КПВ и Постоянным комитетом Центрального комитета НПК, а также встреча руководителей трёх партий Вьетнама – Камбоджи – Лаоса в Камбодже (6 февраля 2026 года) придали сотрудничеству между двумя и тремя странами новое качество, усилив доверие, сплочённость и эффективность взаимодействия.

Разделяя оценку Генерального секретаря То Лама о поступательном укреплении доверия и сплочённости между двумя странами, а также о значительном потенциале для развития экономического сотрудничества с целью скорейшего достижения товарооборота в 20 млрд долларов США, а также высоко оценивая активизацию народных обменов, включая восстановление памятников дружбы, отражающих традиции дружбы и солидарности народов двух стран, Мен Сам Ан подтвердила готовность тесно взаимодействовать с ОФВ для продвижения народной дипломатии, сотрудничества в области культуры, здравоохранения, образования и подготовки кадров, особенно между приграничными провинциями. Выразив впечатление от значительного роста числа вьетнамских туристов, посещающих Камбоджу в последнее время, она также выразила надежду на обмен опытом с вьетнамской стороной в развитии туризма в предстоящий период.

Генеральный секретарь То Лам и заместитель председателя НПК, председатель Национального совета ФСРО Камбоджи Мен Сам Ан выразили уверенность, что сотрудничество между двумя партиями и двумя странами будет и далее укрепляться и развиваться эффективно в интересах народов двух стран, внося вклад в мир и стабильность в регионе и мире; подтвердили, что дружба между Вьетнамом и Камбоджей носит особый и бесценный характер и должна и впредь сохраняться, укрепляться и передаваться будущим поколениям.