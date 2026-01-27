Генеральный секретарь То Лам принял делегацию Народной партии Камбоджи

26 января в здании Центрального комитета Партии Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял заместителя председателя Народной партии Камбоджи (НПК) Мен Сам Ан, представлявшую председателя НПК Хун Сена и прибывшую во Вьетнам для поздравления с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ.



На встрече Генеральный секретарь То Лам искренне поблагодарил короля Нородома Сиамони, председателя НПК, председателя Сената Хун Сена и братскую Народную партию Камбоджи за направление поздравительного письма в адрес XIV съезда КПВ, особо отметив личное участие г-жи Мен Сам Ан, возглавившей делегацию НПК с визитом во Вьетнам для личного поздравления, что наглядно отражает традиционную дружбу и тесную солидарность между двумя партиями и двумя странами. Генеральный секретарь подчеркнул, что XIV съезд КПВ стал съездом, открывающим новую эпоху развития вьетнамской нации под девизом «Солидарность, демократия, дисциплина, прорыв, развитие», выразив твёрдую волю, стремление к подъёму и мощь великого национального единства, решимость построить мирный, независимый, процветающий и счастливый Вьетнам, а также определив цели и долгосрочное видение развития страны.



Генеральный секретарь поздравил Камбоджу с достигнутыми в последнее время успехами и выразил уверенность, что под мудрым правлением короля Нородома Сиамони и при правильном курсе НПК во главе с председателем Хун Сеном братская Камбоджа продолжит добиваться ещё более значительных и всесторонних достижений, успешно реализует поставленные цели, а её роль и авторитет в регионе и мире будут неуклонно возрастать. Генеральный секретарь подтвердил, что Вьетнам всегда придаёт большое значение отношениям с Камбоджей, а также узам солидарности и тесного сотрудничества между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей.



Заместитель председателя НПК Мен Сам Ан тепло поздравила с успешным проведением XIV Всевьетнамского съезда КПВ, а также поздравила товарища То Лама с тем, что он был вновь избран на пост Генерального секретаря Центрального комитета КПВ XIV созыва по итогам первого пленума Центрального комитета КПВ XIV созыва.



Мен Сам Ан высоко оценила и выразила искреннюю признательность за выдающиеся достижения во всех сферах, которых за последнее время добились Партия, Государство и народ Вьетнама под правильным и мудрым руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарём То Ламом - выдающимся лидером, особенно в деле реформирования государственного административного аппарата и успешной реализации резолюции XIII съезда Партии, что обеспечило всестороннее развитие страны, высокие темпы экономического роста и постоянное повышение уровня жизни населения.



Генеральный секретарь То Лам принял Мен Сам Ан, заместителя председателя Народной партии Камбоджи. (Фото: ВИА)

Она выразила уверенность в том, что под дальновидным руководством КПВ Партия, Государство и народ Вьетнама успешно реализуют резолюцию XIV съезда Партии, в рамках которой экономика достигнет двузначных темпов роста, а также будут успешно выполнены две стратегические цели: к 2030 году - стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего, а к 2045 году - развитым социалистическим государством с высоким уровнем дохода.

Мен Сам Ан подчеркнула, что последовательное и долгосрочное поддержание и укрепление всеобъемлющих отношений сотрудничества и традиционной дружбы с Вьетнамом на всех уровнях и по всем каналам - партийным, государственным и общественным - является неизменной и долгосрочной линией НПК.



Генеральный секретарь То Лам и заместитель председателя НПК Мен Сам Ан выразили удовлетворение тем, что в последние годы вьетнамско-камбоджийские отношения продолжают динамично, содержательно и эффективно развиваться во всех сферах, выразили уверенность, что в предстоящий период отношения между двумя партиями и двумя странами будут и далее укрепляться и углубляться в интересах народов обеих стран, внося вклад в мир и стабильность в регионе и во всём мире, а также подтвердили, что особая и бесценная дружба между Вьетнамом и Камбоджей должна и впредь бережно сохраняться, укрепляться и развиваться для будущих поколений.