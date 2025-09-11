Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь То Лам принял генерал-губернатора Австралии

Во второй половине дня 10 сентября Генеральный секретарь То Лам принял генерал-губернатора Австралии Сэм Мостин по случаю её государственного визита во Вьетнам.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял генерал-губернатора Австралии Сэм Мостин по случаю её государственного визита во Вьетнам. Фото: ВИА  
На встрече Генеральный секретарь То Лам отметил, что двусторонние отношения всё более развиваются в динамичной, содержательной и эффективной манере, а обе стороны становятся ключевыми партнёрами друг для друга в области политики, экономики, науки и технологий.

Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что Вьетнам вступает в новый этап развития — эпоху процветания и могущества нации. Для достижения двух столетних целей Партия и Государство Вьетнама недавно приняли ряд важных решений. В этом контексте Вьетнам приветствует поддержку и сопровождение со стороны Австралии при реализации этих ключевых политик. Генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин поблагодарила Генерального секретаря То Лама за уделённое время; отметила хорошие впечатления от страны, народа, богатых исторических и культурных традиций Вьетнама, а также от оптимизма и стойкости вьетнамцев в процессе строительства государства; поздравила с важными достижениями, которых добились Партия и Государство Вьетнама за последнее время. Она подчеркнула, что Вьетнам является одним из самых надёжных партнёров Австралии, и выразила надежду на дальнейшее тесное сотрудничество во всех сферах для достижения мира, стабильности и процветания в регионе.

Оба руководителя выразили удовлетворение прочной основой народных связей между двумя странами. В вопросе изменения климата оба руководителя согласились, что это общая проблема как для двух государств, так и для всего мира. Генеральный секретарь То Лам высоко оценил помощь Австралии во Вьетнаме в данной сфере и предложил продолжать наращивать сотрудничество ради зелёного и устойчивого развития.


ВИА/ИЖВ

