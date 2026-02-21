Генеральный секретарь То Лам принял бывшего заместителя Государственного секретаря США Курта Кэмпбелла

Генеральный секретарь То Лам принимает бывшего первого заместителя Государственного секретаря США Курта Кэмпбелла.





По случаю участия в заседании открытия Совета мира по Газе во второй половине дня 20 февраля (по местному времени) Генеральный секретарь То Лам принял господина Курта М. Кэмпбелла, бывшего заместителя Государственного секретаря США.





На встрече Генеральный секретарь То Лам поделился основными ориентирами развития Вьетнама на новом этапе, подчеркнул видение и стратегические цели, определённые на XIV Всевьетнамском партийном съезде КПВ, в числе которых приоритетами являются совершенствование институтов, стимулирование экономического роста, развитие науки и технологий, инноваций, цифровой и зелёной экономики, а также продолжение глубокой, содержательной и эффективной международной интеграции.





Генеральный секретарь То Лам приветствовал и высоко оценил роль и активный вклад Курта Кэмпбелла в продвижение отношений между Вьетнамом и США на протяжении многих лет. Генеральный секретарь подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит независимый, самостоятельный и самодостаточный, мирный и дружественный курс на сотрудничество и развитие, активно и ответственно участвует в решении общих вопросов региона и международного сообщества.





Генеральный секретарь То Лам предложил Курту Кэмпбеллу и далее содействовать выполнению роли надёжного моста между Вьетнамом и США, деловым сообществом и международными партнёрами, способствуя развитию политического диалога; предоставлять стратегический анализ глобальных экономических, технологических и политических тенденций; укреплять связи американских компаний и стратегических инвесторов с министерствами, ведомствами и местными органами Вьетнама, особенно в сферах высоких технологий, финансов, цифровой инфраструктуры и чистой энергетики; поощрять американские предприятия к расширению сотрудничества и инвестиций во Вьетнаме с одновременным повышением стандартов корпоративного управления и прозрачности рынка; а также своевременно обобщать и доводить конструктивные предложения делового сообщества уже на ранних этапах формирования политики, способствуя повышению её реализуемости и эффективности взаимодействия между государством и инвесторами.





Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что успех инвесторов является успехом Вьетнама, подтвердил приверженность Вьетнама дальнейшему улучшению инвестиционного климата, обеспечению социально-политической стабильности, повышению качества институтов и созданию максимально благоприятных условий для долгосрочного, эффективного и устойчивого развития международных компаний. Вьетнам заинтересован в ещё более широком сотрудничестве с международным деловым сообществом на основе совместной ответственности и взаимной выгоды в целях устойчивого развития.





Со своей стороны Курт Кэмпбелл выразил искреннюю признательность Генеральному секретарю То Ламу за уделённое время; поздравил с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ и с переизбранием на должность Генерального секретаря ЦК КПВ. Он высоко оценил визит Генерального секретаря То Лама в США, отметив, что этот визит и участие Вьетнама в Совете мира по Газе наглядно демонстрируют активную, ответственную и содержательную роль Вьетнама в обеспечении мира, стабильности и международного сотрудничества.





Курт Кэмпбелл выразил глубокое впечатление от видения, целей развития и ключевых ориентиров, определённых на XIV Всевьетнамском партийном съезде КПВ, подчеркнув, что они создают важную основу для дальнейшего поддержания стабильности, быстрого и устойчивого развития Вьетнама в предстоящий период. Он отметил, что деловое сообщество и партнёры США высоко оценивают инвестиционный климат Вьетнама, рассматривают Вьетнам как стратегическое направление в глобальных цепочках поставок и инноваций и подтверждают готовность и далее сопровождать и поддерживать продвижение экономического и инвестиционного сотрудничества, а также деловых связей между двумя странами.