Генеральный секретарь То Лам призывает перейти к инклюзивному социальному подходу в поддержке людей с инвалидностью

Во второй половине дня 3 декабря в штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь То Лам провёл рабочее совещание по ситуации с реализацией руководящих принципов и политики Партии и Государства в отношении людей с инвалидностью.



На совещании присутствовали члены ЦК КПВ: Ле Тхань Лонг, заместитель Премьер-министра; Фам Зя Тук, руководитель Канцелярии ЦК КПВ; Лам Тхи Фыонг Тхань, заместитель руководителя Канцелярии ЦК КПВ; Нгуен Дак Винь, председатель Комитета по вопросам культуры и общества; Дао Хонг Лан, министр здравоохранения; а также представители соответствующих министерств и ведомств.



Согласно докладу Министерства здравоохранения, во Вьетнаме насчитывается более восьми миллионов людей с инвалидностью. Лица с тяжёлой и особо тяжёлой инвалидностью получают ежемесячное социальное пособие, медицинскую страховку, поддержку в оплате образовательных услуг и обучении.



В стране функционируют 165 социальных учреждений по уходу за людьми с инвалидностью (104 государственных и 61 негосударственное), которые обеспечивают уход примерно за 25 000 людей с инвалидностью и психическими расстройствами, а также курируют около 80 000 людей с инвалидностью и психическими расстройствами, проживающих в общинах.



Министерства, ведомства и местные органы власти разработали и реализуют программы, планы и проекты, направленные на достижение к 2030 году следующих целей: все лица с тяжёлой и особо тяжёлой инвалидностью должны получать ежемесячное социальное пособие и бесплатную медицинскую страховку; около 90% людей с инвалидностью — иметь доступ к медицинским услугам в различных формах; 80% детей от рождения до шести лет — проходить ранний скрининг на врождённую инвалидность и нарушения развития и получать раннюю коррекционную помощь; 90% детей с инвалидностью дошкольного и школьного возраста — иметь доступ к образованию. Все новые объекты строительства и 50% существующих должны быть адаптированы для обеспечения условий доступности для людей с инвалидностью.

Выступая на совещании, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что забота о людях с инвалидностью — это не только нравственный долг, но и показатель цивилизованности и современности, требование устойчивого развития и международной интеграции. За последние годы Партия и Государство приняли ряд важных решений и политик, многие модели поддержки, реабилитации, инклюзивного образования, создания рабочих мест… доказали свою эффективность. Многие люди с инвалидностью проявили стремление преодолевать трудности, учиться, трудиться и вносить вклад в общество.



Генеральный секретарь отметил, что на практике большинство людей с инвалидностью всё ещё сталкиваются с многочисленными трудностями в повседневной жизни. Он потребовал чётко ориентироваться на следующую цель: не оставить без внимания ни одного человека с инвалидностью. Каждый человек с инвалидностью должен иметь возможность жить лучше каждый день.



После заслушивания доклада Министерства здравоохранения и мнений представителей министерств и ведомств Генеральный секретарь подчеркнул, что поддержка людей с инвалидностью — это не только социальная политика, но и требование цивилизованного, гуманного и современного развития, а также ответственность всей политической системы.



Генеральный секретарь поручил чётко определить и совершенствовать решения, направленные на повышение доступности и расширение возможностей реабилитации для людей с инвалидностью. Он заявил, что при формировании политики в отношении людей с инвалидностью на нынешнем этапе необходимо обновить мышление, перейти от медицинской модели и модели ухода к инклюзивному социальному подходу.