Генеральный секретарь То Лам призвал пробуждать несгибаемую волю, пламенный патриотизм и решимость следовать за Дядюшкой Хо

Вечером 25 декабря в Театре Хогыом (Ханой) Отдел ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами выступил организатором программы «Хо Ши Мин — Путь стремлений 2025» на тему «Процветающая Вьетнам», совместно с Вьетнамским телевидением, с проведением встреч и чествованием передовых примеров в изучении и следовании идеям, нравственности и стилю Хо Ши Мина.



Генеральный секретарь То Лам принял участие в программе и выступил с руководящей речью.



Программа «Хо Ши Мин — Путь стремлений 2025» проходит в контексте того, что 2025 год является годом многих важнейших событий страны, годом проведения партийных съездов всех уровней в преддверии XIV Всевьетнамского партийного съезда, а также десятым годом реализации Директивы № 05 Политбюро «О дальнейшем усилении изучения и следования идеям, нравственности и стилю Хо Ши Мина».

Выступая с руководящей речью на программе, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что благодаря глубокому усвоению и постоянному изучению и следованию идеям, нравственности и стилю Хо Ши Мина, с момента проведения программы «Путь стремлений» 2024 года и по настоящее время были достигнуты важные результаты и значимые успехи, способствующие успешному выполнению Резолюции XIII съезда Партии, а также лучшей подготовке всех условий для того, чтобы страна после XIV съезда Партии вступила в новую эпоху — эпоху развития и процветания, успешно реализовала две стратегические цели столетия: 100-летие руководства революцией Коммунистической партией Вьетнама и 100-летие основания государства, с тем чтобы к 2045 году Вьетнам стал развитой страной с высоким уровнем дохода, заложив основу для осуществления заветных устремлений Президента Хо Ши Мина и успешного строительства социализма.



Генеральный секретарь отметил, десятки выдающихся коллективов и личностей, присутствующих на сегодняшней программе, стали яркими образцами твёрдости, инициативности, смелости в мышлении и действиях, готовности брать на себя ответственность, решимости к обновлению и творчеству, способности преодолевать трудности и испытания и действовать во имя общего блага, самоотверженно внося вклад в строительство страны и повышение уровня жизни народа.



От имени руководства Партии и Государства Генеральный секретарь тепло поздравил и высоко оценил коллективы, отдельных лиц и образцовые модели, удостоенные чествования в рамках программы, а также многочисленные передовые примеры по всей стране — коллективы и граждан, которые ежедневно и ежечасно изучают и следуют за Дядюшкой Хо, воплощая его стремления в конкретных, творческих и настойчивых делах.



Генеральный секретарь подчеркнул, что на основе великих достижений почти за 100 лет руководства Коммунистической партии Вьетнама вьетнамской революцией; благодаря мужеству, интеллекту и мудрому, дальновидному руководству Партии; опираясь на мощную силу народа и поддержку международных друзей, в преддверии XIV съезда Партии Вьетнам стоит на историческом рубеже, способном породить новые подвиги и ускорить реализацию заветных устремлений Президента Хо Ши Мина, при том что одновременно сохраняется немало трудностей и вызовов.



Генеральный секретарь потребовал от партийных комитетов и органов власти всех уровней сосредоточиться на руководстве и управлении, продолжать мощно пробуждать несгибаемую волю, пылкий патриотический дух и решимость учиться и следовать за Дядюшкой Хо во всей Партии, среди всего народа и всей армии для успешной реализации Резолюции XIV съезда и стратегических курсов Партии. Вся Партия и вся политическая система должны максимально эффективно, действенно и результативно обеспечивать функционирование двухуровневой модели местной власти, активно раскрывать новые движущие силы и пространства для развития, постоянно заботиться о жизни населения, особенно социально уязвимых групп, не допуская, чтобы кто-либо оказался забытым.



Каждый кадровый работник и член Партии, прежде всего руководители, должны подавать пример конкретными действиями и реальными результатами, действительно становясь источником вдохновения и пробуждая стремление к служению в каждом коллективе, регионе, ведомстве и учреждении. Каждый гражданин Вьетнама должен постоянно стремиться к самостоятельности, опоре на собственные силы и внутренней устойчивости, внося активный вклад в развитие страны. Каждый передовой и образцовый пример должен и впредь широко распространять созданные ценности, продолжать ещё более активно служить и вносить вклад в путь реализации заветных устремлений любимого Дядюшки Хо.



Генеральный секретарь подтвердил, что, опираясь на тысячелетние традиции строительства и защиты страны, на великую силу всенародного единства и неугасающую жажду подъёма, под путеводным светом идей Хо Ши Мина и при мудром, талантливом руководстве Партии, мы непременно напишем новые яркие страницы на пути развития и мощного подъёма, успешно построим независимый, свободный, счастливый, процветающий, цивилизованный и благополучный Вьетнам, обладающий значительным положением и голосом в международном сообществе.



В рамках программы Генеральный секретарь То Лам вручил свидетельства, а постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту — памятные символы отдельным лицам и коллективам, признанным выдающимися передовыми примерами общенационального уровня в изучении и следовании идеям, нравственности и стилю Хо Ши Мина в 2025 году.