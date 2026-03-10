Генеральный секретарь То Лам председательствовал на конференции по объявлению о создании Центрального теоретического совета

Генеральный секретарь То Лам выступает с руководящим выступлением. (Фото: ВИА)

Утром 10 марта в штаб-квартире Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Генеральный секретарь То Лам председательствовал на конференции по объявлению решения Политбюро о создании Центрального теоретического совета на срок полномочий 2026–2031 годов.



На конференции товарищ Хоанг Чунг Зунг, член ЦК КПВ, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по организационной работе, огласил решение Политбюро о создании Центрального теоретического совета на срок полномочий 2026–2031 годов, а также решение Секретариата о составе Центрального теоретического совета на срок полномочий 2026–2031 годов.



Согласно указанным решениям, Центральный теоретический совет на срок полномочий 2026–2031 годов является органом Национальной политической академии имени Хо Ши Мина.



В состав Центрального теоретического совета на срок полномочий 2026–2031 годов входят: товарищ Нгуен Суан Тханг, член Политбюро XIII созыва, председатель Центрального теоретического совета на срок полномочий 2021–2026 годов; товарищ Доан Минь Хуан, член Политбюро, директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, постоянный заместитель председателя Центрального теоретического совета; товарищ Ле Ван Лой, член ЦК КПВ, президент Вьетнамской академии общественных наук, заместитель председателя Совета; товарищ Нгуен Мань Хунг, заместитель директора Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, заместитель председателя и генеральный секретарь Совета.



Центральный теоретический совет включает 34 нештатных члена.



Выступая на конференции от имени Политбюро и Секретариата, Генеральный секретарь То Лам тепло поздравил Центральный теоретический совет нового срока полномочий и пожелал Совету успешно выполнить все важные задачи, доверенные Партией, государством и народом. По этому случаю Генеральный секретарь высоко оценил и поблагодарил Центральный теоретический совет срока полномочий 2021–2026 годов за его весьма значительный вклад.



Генеральный секретарь подчеркнул, что в последние годы Центральный теоретический совет внёс важный вклад в исследование и развитие теории Партии, особенно в разработку вопросов о пути движения Вьетнама к социализму, проведение крупных обобщений и непосредственное участие в подготовке и совершенствовании важнейших документов Партии, прежде всего документов Всевьетнамских партийных съездов, определяющих долгосрочное направление развития страны.



"Раннее формирование и представление Центрального теоретического совета на срок полномочий 2026–2031 годов сразу после XIV Всевьетнамского партийного съезда имеет весьма важное значение, отражая дух инициативности, активности и оперативных действий, направленных на то, чтобы теоретическая работа сопровождала выполнение крупных задач Партии и страны. Новый состав Совета сформирован в духе решительного обновления организационной структуры, обеспечения компактности, действенности и эффективности; одновременно это ясно отражает курс Партии на упорядочение организационного аппарата и повышение качества деятельности стратегических консультативных органов", — отметил Генеральный секретарь.



Генеральный секретарь подчеркнул, что Совет действует при Национальной политической академии имени Хо Ши Мина — национальном центре подготовки руководящих и управленческих кадров и исследований политической теории Партии. Это создаёт благоприятные условия для тесного соединения теоретических исследований, обобщения практики, подготовки кадров и развития научных знаний в области политической науки.

Генеральный секретарь То Лам вручает решение Политбюро о создании Центрального теоретического совета на срок полномочий 2026–2031 годов. (Фото: ВИА)

Состав Совета нового срока полномочий также отличается важными новшествами благодаря участию теоретиков, учёных, ведущих экспертов и многих руководителей и управленцев с богатым практическим опытом.



По словам Генерального секретаря, сочетание нового поколения исследователей с опытными учёными отражает дух преемственности и развития, обеспечивает непрерывность и одновременно создаёт стимул для инновационной деятельности, чтобы Центральный теоретический совет действительно стал местом концентрации интеллектуального потенциала теоретиков, экспертов и практических деятелей, своего рода "мозговым центром" Партии и центром стратегических исследований и консультаций по важнейшим вопросам страны.



Перед новыми требованиями развития страны Центральный теоретический совет несёт чрезвычайно важные обязанности. Подчёркивая это, Генеральный секретарь обозначил ряд ключевых задач, которые членам Совета необходимо продумать и реализовать синхронно, качественно, эффективно и своевременно в новом сроке полномочий.



Прежде всего Совет должен продолжать утверждать и повышать свою роль ядра и ведущей силы в теоретической работе Партии. В новую эпоху развития страны теоретическая работа приобретает особенно важное значение, поскольку именно теория формирует идейную основу и руководящий ориентир деятельности Партии с долгосрочным стратегическим видением и определением этапов развития страны.



"Совет также должен активно и эффективно выполнять консультативную функцию для Партии, непосредственно для Политбюро и Секретариата, при рассмотрении и принятии решений по стратегическим вопросам и ключевым направлениям развития страны. Теоретическая работа должна действительно опережать практику, освещая путь развития страны в условиях быстро меняющегося и сложного мирового контекста", — подчеркнул Генеральный секретарь.



Поэтому Совет должен активно исследовать и теоретически осмысливать новые вопросы, возникающие из практики развития страны и глубоких изменений мировой ситуации; уделять особое внимание участию в экспертной оценке крупных проектов Партии и государства, тем самым способствуя повышению качества разработки линии и руководящих принципов Партии, а также политики и законодательства государства.



По словам Генерального секретаря, Совет должен играть ведущую роль в обобщении практического опыта, особенно важнейших исторических этапов вьетнамской революции, и продолжать развитие теоретической системы Партии.



В ближайшее время на Совет возлагается особо важная задача участия в подведении итогов 100-летнего руководства КПВ вьетнамской революцией и 40-летнего выполнения Программы строительства страны в период перехода к социализму.



Через процесс обобщения необходимо всесторонне и научно оценить весь процесс руководства Партии революционным делом нации, выявить крупные достижения, ценные уроки и закономерности развития вьетнамской революции под руководством Партии.



Одновременно на основе богатой практики вьетнамской революции необходимо продолжать развитие и совершенствование теоретической системы Партии по руководству революцией Вьетнама на новом этапе.



Совет должен активно и ответственно участвовать в подготовке документов, представляемых XV Всевьетнамскому партийномy съезду.



"Это одна из важнейших задач Центрального теоретического совета на протяжении многих партийных съездов. На основе всесторонних теоретических исследований и глубокого обобщения практики документы съезда определяют не только цели, направления и задачи одного срока полномочий, но и формируют стратегическое видение развития страны на многие десятилетия вперёд", — подчеркнул Генеральный секретарь То Лам.



В срок полномочий 2026–2031 годов Совет должен тесно взаимодействовать с Национальной политической академией имени Хо Ши Мина и исследовательскими учреждениями по всей стране для реализации программы научных исследований политической теории на период 2026–2030 годов и дальнейшего развития теории линии обновления Партии в новую эпоху.



Генеральный секретарь также подчеркнул важность решительного обновления методов теоретических исследований в условиях быстрого развития цифровой трансформации и искусственного интеллекта (ИИ).



Он предложил Совету активно применять современные методы и инструменты исследования, сочетать теоретический анализ с практическими данными и стратегическим прогнозированием.



Совет должен также развивать свою роль центра объединения учёных, экспертов и практиков внутри страны и за её пределами, расширять интеллектуальные сети сотрудничества и укреплять международный научный обмен.



По словам Генерального секретаря, таким образом теоретическая работа Партии будет не только воспринимать интеллектуальные достижения человечества, но и распространять теоретико-практические ценности вьетнамской революции в мире.



Генеральный секретарь То Лам выразил уверенность, что благодаря накопленному опыту и обновлению организационных форм деятельности Центральный теоретический совет на срок полномочий 2026–2031 годов успешно выполнит поставленные задачи и внесёт вклад в то, чтобы теория действительно стала факелом, освещающим путь развитию страны и защите Отечества в новую эпоху.



Выступая на конференции, товарищ Нгуен Суан Тханг от имени Центрального теоретического совета на срок полномочий 2026–2031 годов поблагодарил Политбюро, Секретариат и Генерального секретаря То Лама за постоянное внимание к теоретической работе Партии и выразил готовность вместе с коллективом Совета реализовать поставленные задачи.



Совет продолжит повышать качество теоретических исследований и консультирования ЦК КПВ, прежде всего Политбюро и Секретариата, по вопросам политической теории, предоставляя научные аргументы для разработки и совершенствования линии и политики Партии, политики и законодательства государства, а также участвуя в защите и развитии идейной основы Партии в новых условиях.