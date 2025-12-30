Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь То Лам: Превратить данные в стратегический ресурс для страны

Генеральный секретарь отметил, что Национальный центр данных является не только местом хранения информации, но и инструментом анализа и эксплуатации, позволяющим превращать данные в продукты и услуги для общества.

29 декабря Генеральный секретарь То Лам посетил и провёл рабочую встречу в Национальном центре данных № 1, расположенном в высокотехнологичном парке Хоалак, община Хоалак, город Ханой.


2-1856.jpg
Генеральный секретарь То Лам выступил с руководящими указаниями. (Фото: ВИА)

Выступая на рабочей встрече от имени руководства Партии, Государства и Центрального руководящего комитета по развитию науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, Генеральный секретарь То Лам отметил и высоко оценил усилия, настойчивость и результаты, достигнутые Министерством общественной безопасности, соответствующими министерствами и ведомствами, а также всем личным составом Национального центра данных в процессе строительства и эксплуатации Центра. Генеральный секретарь подчеркнул, что, исходя из масштабной, новой и сложной инициативы, Центр был реализован в духе инициативности, решительности, креативности и высокой оперативности, преодолев многочисленные трудности институционального, технологического, организационного и кадрового характера. Процесс строительства продемонстрировал высокий уровень политической решимости, обновлённое мышление, смелый и действенный подход, готовность брать на себя ответственность ради общих интересов, а также тесную координацию Министерства общественной безопасности с министерствами, ведомствами и активные усилия участвующих предприятий.

По словам Генерального секретаря, завершение строительства и ввод в эксплуатацию Национального центра данных № 1 заложили важную основу для национальной инфраструктуры данных, способствуя мощному продвижению цифровой трансформации в предстоящий период. Страна вступает в новый этап развития, и для реализации поставленных целей не существует иного пути, кроме ускорения, прорывного движения и устойчивого развития на основе науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации. В этой новой модели развития данные уже стали стратегическим ресурсом, новым видом национальных ресурсов, имеющим особое значение для потенциала государственного управления, конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

Генеральный секретарь отметил, что Национальный центр данных является не только местом хранения информации, но и инструментом анализа и эксплуатации, позволяющим превращать данные в продукты и услуги для общества. Вместе с тем нынешние результаты носят лишь начальный характер и в основном ограничиваются завершением «оболочки станции», тогда как ядро — данные и прикладные решения — остаётся на начальной стадии развития. Сбор и хранение данных являются лишь необходимым условием; более важным является их анализ, эксплуатация и создание добавленной стоимости, превращение данных в знания, управленческие решения и практические услуги для граждан.

Согласно докладу, Национальный центр данных был создан и официально запущен 25 февраля 2025 года, что стало важным прорывом, ознаменовавшим тот факт, что Вьетнам впервые получил специализированное подразделение, непосредственно подчинённое Министерству общественной безопасности и выполняющее функции государственного управления и координации в сфере данных. Центр определён как ключевое, центральное звено, «мозг» и «сердце» процесса национальной цифровой трансформации.

В 2025 году инвестиции в строительство инфраструктуры Национального центра данных № 1 осуществлялись в напряжённом и непрерывном режиме — без выходных и независимо от времени суток. Центр был введён в эксплуатацию 18 августа 2025 года, на три месяца раньше установленного графика. Одновременно были достигнуты важные результаты в создании и интеграции национальных данных: в Сводное хранилище данных было синхронно загружено и обработано большое количество информации, включая 157 миллионов записей из 16 национальных и отраслевых баз данных, что сформировало ценный массив исходных данных для государственного управления и социально-экономического развития.

В сфере административной реформы и предоставления государственных услуг Центр во взаимодействии с Аппаратом Правительства осуществил реинжиниринг процедур по 82 группам административных услуг. Национальный портал государственных услуг переводится и централизованно функционирует на базе Центра с ориентацией на формирование «единого цифрового окна», что позволяет упрощать процедуры на основе уже имеющихся данных, ставя в центр внимания граждан и бизнес.

В части обеспечения безопасности и защищённости Национальный центр данных № 1 был утверждён как объект, имеющий важное значение для национальной безопасности; внедрены современная десятиуровневая система физической безопасности и система мониторинга кибербезопасности, работающая в круглосуточном режиме 24/7, с целью защиты цифрового суверенитета государства.

Одновременно был открыт Центр инноваций и эксплуатации данных, который готов к исследованию и внедрению в 2026 году стратегических платформ, таких как Национальная биржа данных, технологии блокчейн и Национальный виртуальный помощник.

ИЖВ/ВИА

