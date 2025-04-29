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Генеральный секретарь То Лам посетил специальную художественную программу "Партия в весеннюю пору великой победы"

Вечером 28 апреля в театре Хоан Кием (Ханой) состоялась специальная художественная программа на тему «Партия в весеннюю пору великой победы».
  Генеральный секретарь То Лам и делегаты на художественной программе "Партия в весеннюю пору великой победы". Фото: ВИА  
Программа была организована Министерством общественной безопасности по случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 – 30 апреля 2025), а также в преддверии 80-летия со дня основания Народной полиции Вьетнама (19 августа 1945 – 19 августа 2025) и 20-летия Дня всенародной защиты национальной безопасности (19 августа 2005 — 19 августа 2025).

На мероприятии присутствовали Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли. Также в программе приняли участие: член Политбюро, директор Национальной академии политики, председатель Центрального теоретического совета Нгуен Суан Тханг; секретарь ЦК КПВ, заведующий Канцелярией ЦК КПВ Ле Хоай Чунг.

Среди гостей также были члены ЦК КПВ, представители руководства и бывшего руководства центральных органов, министерств, ведомств, города Ханоя; ветераны революции и войны, Матери-героини Вьетнама, Герои народных вооружённых сил и многочисленные зрители.

Программа транслировалась в прямом эфире на телеканале Вьетнамского телевидения и ретранслировалась на канале Народной полиции.

Художественная программа «Партия в весеннюю пору великой победы» состояла из двух частей: первая — «Вечная вера в Партию», вторая — «Весна великой победы». Звучали песни, воспевающие славные вехи 95-летнего пути Партии, отражающие исторические моменты и роль руководства Партии, Президента Хо Ши Мина и поколений бойцов, отдавших свою юность ради написания героических страниц истории нации.

Отобранные произведения не только пробуждали национальную гордость, но и подтверждали непреложную истину: следовать за Партией — значит сделать выбор в пользу веры, выбрать путь, ведущий к победной весне вьетнамского народа.

По словам организаторов, программа «Партия в весеннюю пору великой победы» стала гимном восхваления Коммунистической партии Вьетнама и великого Президента Хо Ши Мина — как светоча, ведущего нацию вперёд, источника веры, идеалов и стремления к независимости, свободе и счастью.

Это мероприятие стало мостом, соединяющим звуками героическое прошлое с путём обновления, пробуждая любовь к Родине, национальную гордость и стремление Вьетнама к развитию в новую эпоху.

ВИА/ИЖВ

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