Генеральный секретарь То Лам посетил морской порт Пусан (Республика Корея)

Генеральный секретарь То Лам посещает автоматизированный терминал DGT в городе Пусан, Республика Корея. Фото: ВИА





По сообщению специального корреспондента ВИА, в рамках государственного визита в Республику Корея днём 13 августа (по местному времени) Генеральный секретарь То Лам и высокопоставленная делегация Вьетнама посетили морской порт Пусан, расположенный в одноимённом городе.Здесь Генеральный секретарь То Лам и сопровождающие его лица заслушали информацию о технологии эксплуатации умного порта, полностью автоматизированного, а также о целях развития порта в ближайшей перспективе.Пусан - крупнейший морской порт Республики Корея, занимающий шестое место в мире по грузообороту контейнеров и второе место среди мировых контейнерных транзитных портов. Он является центром перевалки грузов между портами западного побережья Японии и севера Китая. Пусанский порт обслуживает сотни регулярных контейнерных судов еженедельно, связывая Республику Корея с крупными и малыми портами более чем ста стран мира. В состав порта входят четыре современных грузовых терминала: Северный, Южный, Дадаэпо и Камчхон.По данным администрации порта Пусан, город планирует развивать его как центр логистической и морской индустрии в регионе Северо-Восточной Азии.Сегодня во всём мире стремительно развивается тенденция к созданию умных портов. Чтобы обеспечить устойчивость цепочек поставок и конкурентоспособность в сфере логистики, Республика Корея сосредоточила усилия на строительстве умных портов, начиная с запуска в апреле 2024 года полностью автоматизированного терминала Пусанского порта, а также через расширение сети умных портов в стране с опорой на развитие смежных технологий.Технологии умного порта необходимы для обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности портовой отрасли. Правительство Республики Корея намерено и впредь оказывать поддержку развитию этой индустрии и продвижению технологий, обеспечивая строительство и расширение сети умных портов по всей стране.Выступая во время визита, Генеральный секретарь То Лам поблагодарил руководство Пусанского порта за тёплый и торжественный приём. Краткий и ёмкий доклад о текущей эксплуатации и планах развития порта произвёл на него сильное впечатление. Он отметил, что Пусанский порт - это не только важный транзитный узел, но и полноценная логистическая экосистема, где физическая инфраструктура органично сочетается с цифровой, научно-технический потенциал и национальная стратегия - с рыночными возможностями.Генеральный секретарь подчеркнул, что Вьетнам всё активнее интегрируется в мировую экономику, и опыт Республики Корея, в частности Пусанского порта, может послужить полезным примером для выработки собственной стратегии развития. Как морская страна с выгодным географическим положением в центре Юго-Восточной Азии, Вьетнам также ставит целью создание современных портовых кластеров с применением цифровых технологий, экологичных стандартов, тесно связанных с экономическими коридорами и международной логистической сетью. В соответствии с планами, ряд портовых кластеров на юге и севере страны будет развиваться в качестве международных транзитных узлов, способных принимать крупнотоннажные суда, обеспечивать глобальные цепочки поставок и играть роль моста между Юго-Восточной и Северо-Восточной Азией.Генеральный секретарь проявил особый интерес к стратегии развития Пусанского порта и выразил надежду на активизацию сотрудничества между ним и вьетнамскими портами, продвижение проектов по строительству портов нового поколения в Хайфоне, Дананге, Хошимине, а также в провинциях Жялай, Анжянг, Камау… Он также подчеркнул важность подготовки инженерно-технических кадров и специалистов по эксплуатации портов, которые станут основой будущего партнёрства.Генеральный секретарь выразил надежду, что профильные структуры двух стран продолжат тесное взаимодействие, открывая новую страницу во вьетнамско-корейских отношениях, в духе взаимосвязанности и устремлённости к общему процветанию.