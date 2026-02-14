НОВОСТИ
Генеральный секретарь То Лам посетил и поздравил с Тэт сотрудников и журналистов Вьетнамского телевидения и Голоса Вьетнама
В дальнейшем Вьетнамскому телевидению следует сосредоточиться на актуальных темах, вызывающих общественный интерес, а также разработать платформы и сети для приёма информации от граждан внутри страны и за рубежом, создать интерактивную среду с оперативной обратной связью, тем самым повышая качество, привлекательность и распространение программ.
По случаю Нового года Генеральный секретарь То Лам направил наилучшие пожелания руководству, журналистам, редакторам и сотрудникам Вьетнамского телевидения, выразив надежду, что они продолжат преданность профессии и будут успешно выполнять задачи по информированию и пропаганде, оправдывая ожидания Партии, государства и народа.
Посещая и поздравляя с Тэт коллектив Голоса Вьетнама (VOV), Генеральный секретарь То Лам отметил вклад сотрудников, журналистов и технических работников, «стоящих на страже эфира и информационного ритма страны».
Он подчеркнул, что от простых устройств военных лет до современной системы вещания Радио постоянно развивалось и крепло. Его сигнал охватывает всю сушу, выходит в Восточное море, достигает рыбаков, военнослужащих на передовых островах, жителей отдалённых и приграничных районов. Во время стихийных бедствий, перебоев с электроэнергией и сбоев других медиаформатов радиоголос продолжает звучать ясно, своевременно и точно. В «информационных лакунах», где инфраструктура ограничена, Голос Вьетнама остаётся надёжным мостом между властью и народом.
Подчеркнув, что страна вступает в новый этап развития с высокими требованиями к информационно-пропагандистской работе, Генеральный секретарь выразил пожелание, чтобы Голос Вьетнама продолжал придерживаться своей миссии, повышал качество радиопрограмм, стремясь к тому, чтобы каждый выпуск новостей был подлинным, своевременным и гуманным; способствовал укреплению доверия народа к Партии и государству; решительно опровергал ложные и враждебные взгляды.
Особо отмечена необходимость активного внедрения научно-технологических достижений, прежде всего искусственного интеллекта и цифровой трансформации во всех этапах производства — от сбора и обработки информации до анализа аудитории и персонализации контента, рассматривая технологии как инструмент повышения эффективности служения народу и постоянного обновления в соответствии с современными медиатрендами.
В этот же день Генеральный секретарь То Лам также посетил и проверил работу по информационному обеспечению, а также поддержал сотрудников и технических работников подразделения VOV дорожной информации — Голоса Вьетнама.