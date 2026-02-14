Báo Ảnh Việt Nam

Генеральный секретарь То Лам посетил и поздравил с Тэт сотрудников и журналистов Вьетнамского телевидения и Голоса Вьетнама

В атмосфере празднования в честь Партии, Весны и обновления страны, приветствуя успешное проведение Всевьетнамского съезда XIV созыва, утром 14 февраля — в первый день каникул по случаю традиционного Тэт Бинь Нго 2026 года — Генеральный секретарь То Лам посетил и поздравил с Тэт сотрудников, журналистов и работников, несущих дежурство в период Тэт во Вьетнамском телевидении (VTV) и Голосе Вьетнама (VOV).
Генеральный секретарь То Лам посетил и поздравил с Тэт сотрудников, журналистов, редакторов, технических специалистов и работников Голоса Вьетнама. Фото: ВИА

Посещая и поздравляя коллектив Вьетнамского телевидения, Генеральный секретарь То Лам осмотрел производственные помещения, студии и центр вещания, заслушал отчёт о результатах работы, выслушал мнения сотрудников и журналистов.

В прошедшем году информационно-пропагандистская работа Телевидения осуществлялась безопасно и эффективно, отвечая политическим задачам, отражая дыхание жизни и удовлетворяя потребности народа. В сложных условиях уровень жизни сотрудников и работников продолжал улучшаться.

Высоко оценив достигнутые результаты, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул важную роль Вьетнамского телевидения в оперативной, своевременной и эффективной передаче установок и политики Партии кадрам, членам Партии и особенно народу; отметил, что благодаря программам Телевидения граждане не только лучше понимают и реализуют линию Партии, но и участвуют в общественном контроле.

Он отметил рабочий принцип Телевидения — «ясно кто, ясно что, ясно результат, доведение ответственности до конца и эффективность», подчеркнув, что этот опыт ценен для любой сферы деятельности.

Встречаясь и поддерживая журналистов, редакторов и технических работников, работающих в дни Тэт, Генеральный секретарь отметил, что профессия журналиста, особенно телевизионного, требует значительной самоотдачи, когда многие не могут полноценно провести праздник с семьёй. Вместе с тем это и предмет гордости, поскольку каждый телевизионный продукт является мостом, доставляющим точную и своевременную информацию миллионам зрителей по всей стране.

В дальнейшем Вьетнамскому телевидению следует сосредоточиться на актуальных темах, вызывающих общественный интерес, а также разработать платформы и сети для приёма информации от граждан внутри страны и за рубежом, создать интерактивную среду с оперативной обратной связью, тем самым повышая качество, привлекательность и распространение программ.

По случаю Нового года Генеральный секретарь То Лам направил наилучшие пожелания руководству, журналистам, редакторам и сотрудникам Вьетнамского телевидения, выразив надежду, что они продолжат преданность профессии и будут успешно выполнять задачи по информированию и пропаганде, оправдывая ожидания Партии, государства и народа.

Генеральный секретарь То Лам посетил и поздравил с Тэт сотрудников, журналистов, редакторов, технических специалистов и работников Вьетнамского телевидения. Фото: ВИА

Посещая и поздравляя с Тэт коллектив Голоса Вьетнама (VOV), Генеральный секретарь То Лам отметил вклад сотрудников, журналистов и технических работников, «стоящих на страже эфира и информационного ритма страны».

Он подчеркнул, что от простых устройств военных лет до современной системы вещания Радио постоянно развивалось и крепло. Его сигнал охватывает всю сушу, выходит в Восточное море, достигает рыбаков, военнослужащих на передовых островах, жителей отдалённых и приграничных районов. Во время стихийных бедствий, перебоев с электроэнергией и сбоев других медиаформатов радиоголос продолжает звучать ясно, своевременно и точно. В «информационных лакунах», где инфраструктура ограничена, Голос Вьетнама остаётся надёжным мостом между властью и народом.

Подчеркнув, что страна вступает в новый этап развития с высокими требованиями к информационно-пропагандистской работе, Генеральный секретарь выразил пожелание, чтобы Голос Вьетнама продолжал придерживаться своей миссии, повышал качество радиопрограмм, стремясь к тому, чтобы каждый выпуск новостей был подлинным, своевременным и гуманным; способствовал укреплению доверия народа к Партии и государству; решительно опровергал ложные и враждебные взгляды.

Особо отмечена необходимость активного внедрения научно-технологических достижений, прежде всего искусственного интеллекта и цифровой трансформации во всех этапах производства — от сбора и обработки информации до анализа аудитории и персонализации контента, рассматривая технологии как инструмент повышения эффективности служения народу и постоянного обновления в соответствии с современными медиатрендами.

В этот же день Генеральный секретарь То Лам также посетил и проверил работу по информационному обеспечению, а также поддержал сотрудников и технических работников подразделения VOV дорожной информации — Голоса Вьетнама.

 

