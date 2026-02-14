Генеральный секретарь То Лам посетил и поздравил с Тэт сотрудников и журналистов Вьетнамского телевидения и Голоса Вьетнама

Генеральный секретарь То Лам посетил и поздравил с Тэт сотрудников, журналистов, редакторов, технических специалистов и работников Голоса Вьетнама. Фото: ВИА





Посещая и поздравляя коллектив Вьетнамского телевидения, Генеральный секретарь То Лам осмотрел производственные помещения, студии и центр вещания, заслушал отчёт о результатах работы, выслушал мнения сотрудников и журналистов.





В прошедшем году информационно-пропагандистская работа Телевидения осуществлялась безопасно и эффективно, отвечая политическим задачам, отражая дыхание жизни и удовлетворяя потребности народа. В сложных условиях уровень жизни сотрудников и работников продолжал улучшаться.





Высоко оценив достигнутые результаты, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул важную роль Вьетнамского телевидения в оперативной, своевременной и эффективной передаче установок и политики Партии кадрам, членам Партии и особенно народу; отметил, что благодаря программам Телевидения граждане не только лучше понимают и реализуют линию Партии, но и участвуют в общественном контроле.





Он отметил рабочий принцип Телевидения — «ясно кто, ясно что, ясно результат, доведение ответственности до конца и эффективность», подчеркнув, что этот опыт ценен для любой сферы деятельности.





Встречаясь и поддерживая журналистов, редакторов и технических работников, работающих в дни Тэт, Генеральный секретарь отметил, что профессия журналиста, особенно телевизионного, требует значительной самоотдачи, когда многие не могут полноценно провести праздник с семьёй. Вместе с тем это и предмет гордости, поскольку каждый телевизионный продукт является мостом, доставляющим точную и своевременную информацию миллионам зрителей по всей стране.



