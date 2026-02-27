Генеральный секретарь То Лам посетил и поздравил с Тэт личный состав Департамента следственной безопасности. Фото: ВИА

Передав новогодние поздравления и вручив подарки личному составу Департамента следственной безопасности Министерства общественной безопасности, Генеральный секретарь То Лам отметил и высоко оценил достижения Народной общественной безопасности и сил следственной безопасности за прошедшее время и в 2025 году.

По словам Генерального секретаря, мировая и региональная обстановка характеризуется множеством непредсказуемых изменений, преступность становится всё более сложной, особенно преступления, посягающие на национальную безопасность, что создаёт серьёзные вызовы. Однако под руководством Партии и Государства, при решительных действиях всех уровней и отраслей, всей политической системы, в том числе при важном вкладе Народной общественной безопасности, сил следственной безопасности и при единодушной поддержке народа, страна добилась важных, имеющих историческое значение достижений.

Силы следственной безопасности неизменно подтверждают свою роль «острого меча» и «стального щита» в защите Партии, строя и народа; последовательно следуют курсу и линии Партии, политике и законодательству Государства, активно обновляют мышление, подходы и меры реагирования; твёрдо придерживаются принципа «бороться с ранних этапов и издалека, срывая замыслы и планы враждебных и реакционных сил», переходя в состояние активного наступления на противника, отвечая политическим требованиям страны.

На новом революционном этапе развития страны Генеральный секретарь подчеркнул, что перед Народной общественной безопасностью и силами следственной безопасности стоят задачи не только по обеспечению политической стабильности и общественной безопасности, но и по проактивному опережающему действию, формированию и созданию благоприятных базовых условий для эффективной реализации ключевых революционных задач Партии; необходимо и далее обеспечивать результативное выполнение задач, сохранять инициативу в любых ситуациях, не допуская пассивности, внезапности и неожиданностей.

«Безопасность должна создать основу для успешной реализации стратегических целей Партии. Для этого необходимо правильно осознавать и точно решать вопросы национальной безопасности, увязывая их с национальными и народными интересами», — подчеркнул Генеральный секретарь.

Генеральный секретарь То Лам выступает. Фото: ВИА.

Для успешного выполнения задач в новой обстановке Генеральный секретарь предложил силам следственной безопасности служить образцом и идти в авангарде в реализации, активном распространении и эффективном внедрении Резолюции XIV Всевьетнамского съезда и стратегических резолюций Партии; Резолюции VIII съезда Партийной организации Центрального комитета общественной безопасности; Резолюции Партийной организации A09 на период 2025–2030 годов; одновременно сосредоточиться на выявлении, обнаружении, борьбе, расследовании и решительном строгом пресечении действий по искажённой пропаганде, направленной против резолюций Партии.

Силам следственной безопасности необходимо активно и тесно координировать действия с разведывательными подразделениями безопасности, своевременно и на ранних этапах, начиная с низового уровня, выявлять зарождающиеся потенциально сложные факторы. Органично сочетать обеспечение нетрадиционной и традиционной безопасности, максимально эффективно служить политическим и внешнеполитическим требованиям Партии и Государства, надёжно защищать национальную безопасность. Определять политические и внешнеполитические задачи, обеспечение интересов национальной безопасности и интересов страны как высшую цель и критерий правильности процессуальных действий — во имя национальных и народных интересов в политической, социально-экономической и внешнеполитической сферах. Исходя из этого, действовать решительно, гибко и творчески в борьбе с преступностью.

Силы следственной безопасности должны активно и инициативно консультировать Партию, Государство и руководство Министерство национальной обороны в сфере обеспечения национальной безопасности, поддержания политической стабильности, содействия социально-экономическому развитию, обеспечения общественного порядка и безопасности, расширения внешних связей; противодействовать и оттеснять угрозы, влияющие на существование строя.

По словам Генерального секретаря, работа в сфере следственной безопасности должна в полной мере отвечать высоким требованиям по обеспечению стабильности и созданию ресурсов для развития страны, способствовать достижению двузначных темпов роста уже с 2026 года и в последующие годы, как определено XIV Всевьетнамским съездом Партии.

Продолжая реализацию принципа проактивной безопасности, Генеральный секретарь предложил силам следственной безопасности активно взаимодействовать с разведывательными подразделениями по укреплению доказательной базы, гибко применять установку: наносить удары по противнику издалека, извне, из центра противника и изнутри, с тем чтобы проводить заочные судебные процессы в отношении отдельных руководителей и ключевых фигур, находящихся за рубежом; ликвидировать психологию, при которой определённые лица рассматривают иностранные государства как безопасную зону, где можно безнаказанно игнорировать закон и вести деятельность против Вьетнама.

XIV Всевьетнамский съезд подтвердил неизменную позицию Партии в борьбе с коррупцией, расточительством, бюрократией, негативными проявлениями, «саморазложением» и «самотрансформацией» при высочайшей политической решимости, решительных, эффективных и устойчивых действиях. Силы следственной безопасности должны продолжать активное расследование и рассмотрение дел, находящихся на контроле и под руководством Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями. Связывать расследование и пресечение преступлений с защитой инициативных, творческих кадров, способных мыслить и действовать во имя общих интересов. Своевременно пресекать нарушения закона, не препятствуя развитию и одновременно активно стимулируя инвестиционную, производственную и предпринимательскую деятельность, социально-экономическое развитие.

Наряду с этим необходимо повышать эффективность прогнозирования преступлений, посягающих на национальную безопасность, своевременно выявлять и пресекать, эффективно противодействовать замыслам и деятельности враждебных сил, посягающих на национальную безопасность. Сосредоточиться на формировании корпуса кадров и следователей, сильных в политическом и идейном отношении, высокопрофессиональных, находчивых и смелых; обладающих «горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками»; отличающихся ответственностью, уважением к верховенству закона, инициативностью, изобретательностью и творческим подходом в борьбе с преступностью.

Одновременно уделять приоритетное внимание цифровой трансформации, внедрению научно-технических достижений в расследование и пресечение преступлений; ускоренно построить и ввести в эксплуатацию два Центра допроса национальной безопасности в начале 2027 года. Эти проекты рассматриваются как ключевые, соответствующие по масштабу и эффективности поставленным задачам и обеспечивающие объективную фактическую базу, способствующую противодействию искажённым трактовкам и подрывной деятельности враждебных и реакционных сил, особенно по вопросам демократии и прав человека.