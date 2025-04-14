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Генеральный секретарь То Лам: Органы должны обеспечивать бесперебойную деятельность до, во время и после реорганизации

14 апреля в Штабе Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Центральный руководящий комитет по подведению итогов реализации Резолюции №18-NQ/TW от 25 октября 2017 года ЦК КПВ 12-го созыва «О некоторых вопросах продолжения реформирования, реорганизации организационной структуры политической системы с целью её упрощения, повышения эффективности и результативности» провёл третье заседание.
  Заседание проходило под председательством Генерального секретаря То Лама.Фото: ВИА  
На повестке дня — обсуждение и утверждение Плана реализации задачи по укрупнению административно-территориальных единиц провинциального и коммунального уровней, а также по построению двухуровневой политической системы на местном уровне.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, глава руководящего комитета, председательствовал на заседании.

На заседании представитель Отдела ЦК КПВ по кадровым вопросам (постоянного органа руководящего комитета) представил отчёт о результатах деятельности руководящего комитета после второго заседания, а также проект Плана реализации Резолюции 11-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва о реорганизации административных единиц провинциального и коммунального уровней и построении двухуровневой политической системы на местном уровне. Члены руководящего комитета высказали свои предложения и замечания.

Подводя итоги заседания, Генеральный секретарь То Лам поручил Отделу ЦК КПВ по кадровым вопросам учесть высказанные мнения, тщательно пересмотреть, дополнить и доработать материалы для немедленного утверждения Плана реализации Резолюции 11-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва.

Для реализации данной резолюции Центральный руководящий комитет утвердил план действий с чётким распределением задач и сроков исполнения — вплоть до конкретных дней, а не только недель и месяцев. Особенно важны задачи по разработке нормативных документов, подготовке к возможным изменениям Конституции 2013 года, совершенствованию правовой базы — всё это должно быть реализовано заблаговременно, чтобы создать прочную правовую основу для дальнейшей реализации.

Генеральный секретарь призвал органы и организации срочно конкретизировать содержание плана действий по реализации Резолюции 11-го пленума в соответствии с функциями, полномочиями и задачами каждого, решительно приступить к выполнению поставленных задач, строго соблюдать установленные сроки. Органы, учреждения и организации на всех этапах — до, во время и после реорганизации — должны обеспечивать бесперебойную, скоординированную, эффективную и результативную работу, не допуская перерывов в управлении, отказа от выполнения задач, а также управленческого вакуума на территориях или в отдельных направлениях деятельности. Все структуры — от центральных до местных — должны тесно и слаженно взаимодействовать, обеспечивая единство, синхронность и согласованность в реализации задач в соответствии с планом.

Генеральный секретарь поручил местным органам власти в срочном порядке завершить подготовку проектов документов к провинциальным партийным съездам, включая те провинции, где не планируется слияние. В частности, необходимо глубоко проникнуть в дух программных документов ЦК КПВ, особенно пересмотреть и обновить изложенное содержание в документах провинциальных партийных комитетов.

Члены руководящего комитета, в соответствии с возложенными на них функциями, задачами, областями и направлениями, сосредоточены на руководстве учреждениями и подразделениями для эффективного выполнения задач, обеспечения качества и соблюдения сроков; отслеживают ситуацию на низовом уровне, особенно процессы слияния общин, расстановку кадров после слияния на провинциальном уровне, а также организацию партийных съездов на коммунальном и провинциальном уровнях — для оперативного устранения возникающих трудностей и проблем, обеспечения соответствия организационных мер политике и установкам ЦК, а также их синхронности и единства по всей стране.

Генеральный секретарь поручил Отделу ЦК КПВ по кадровым вопросам координировать работу с профильными ведомствами с целью систематизации всех резолюций, директив, заключений и руководящих документов центральных органов в единый свод документов для единообразного применения.

Начиная с 16 апреля и до конца октября 2025 года партийные организации центрального и местного уровней должны еженедельно отчитываться перед руководящим комитетом и Отделом ЦК КПВ по кадровым вопросам о ходе выполнения задач. Отдел будет обобщать информацию по всей стране и докладывать Политбюро и Секретариату на регулярных заседаниях для принятия необходимых решений.

ВИА/ИЖВ

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