НОВОСТИ
Генеральный секретарь То Лам: Органы должны обеспечивать бесперебойную деятельность до, во время и после реорганизации
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, глава руководящего комитета, председательствовал на заседании.
На заседании представитель Отдела ЦК КПВ по кадровым вопросам (постоянного органа руководящего комитета) представил отчёт о результатах деятельности руководящего комитета после второго заседания, а также проект Плана реализации Резолюции 11-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва о реорганизации административных единиц провинциального и коммунального уровней и построении двухуровневой политической системы на местном уровне. Члены руководящего комитета высказали свои предложения и замечания.
Подводя итоги заседания, Генеральный секретарь То Лам поручил Отделу ЦК КПВ по кадровым вопросам учесть высказанные мнения, тщательно пересмотреть, дополнить и доработать материалы для немедленного утверждения Плана реализации Резолюции 11-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва.
Для реализации данной резолюции Центральный руководящий комитет утвердил план действий с чётким распределением задач и сроков исполнения — вплоть до конкретных дней, а не только недель и месяцев. Особенно важны задачи по разработке нормативных документов, подготовке к возможным изменениям Конституции 2013 года, совершенствованию правовой базы — всё это должно быть реализовано заблаговременно, чтобы создать прочную правовую основу для дальнейшей реализации.
Генеральный секретарь призвал органы и организации срочно конкретизировать содержание плана действий по реализации Резолюции 11-го пленума в соответствии с функциями, полномочиями и задачами каждого, решительно приступить к выполнению поставленных задач, строго соблюдать установленные сроки. Органы, учреждения и организации на всех этапах — до, во время и после реорганизации — должны обеспечивать бесперебойную, скоординированную, эффективную и результативную работу, не допуская перерывов в управлении, отказа от выполнения задач, а также управленческого вакуума на территориях или в отдельных направлениях деятельности. Все структуры — от центральных до местных — должны тесно и слаженно взаимодействовать, обеспечивая единство, синхронность и согласованность в реализации задач в соответствии с планом.
Генеральный секретарь поручил местным органам власти в срочном порядке завершить подготовку проектов документов к провинциальным партийным съездам, включая те провинции, где не планируется слияние. В частности, необходимо глубоко проникнуть в дух программных документов ЦК КПВ, особенно пересмотреть и обновить изложенное содержание в документах провинциальных партийных комитетов.
Члены руководящего комитета, в соответствии с возложенными на них функциями, задачами, областями и направлениями, сосредоточены на руководстве учреждениями и подразделениями для эффективного выполнения задач, обеспечения качества и соблюдения сроков; отслеживают ситуацию на низовом уровне, особенно процессы слияния общин, расстановку кадров после слияния на провинциальном уровне, а также организацию партийных съездов на коммунальном и провинциальном уровнях — для оперативного устранения возникающих трудностей и проблем, обеспечения соответствия организационных мер политике и установкам ЦК, а также их синхронности и единства по всей стране.
Генеральный секретарь поручил Отделу ЦК КПВ по кадровым вопросам координировать работу с профильными ведомствами с целью систематизации всех резолюций, директив, заключений и руководящих документов центральных органов в единый свод документов для единообразного применения.
Начиная с 16 апреля и до конца октября 2025 года партийные организации центрального и местного уровней должны еженедельно отчитываться перед руководящим комитетом и Отделом ЦК КПВ по кадровым вопросам о ходе выполнения задач. Отдел будет обобщать информацию по всей стране и докладывать Политбюро и Секретариату на регулярных заседаниях для принятия необходимых решений.