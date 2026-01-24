Генеральный секретарь То Лам: Обновление мышления и видение развития до 2045 года

Генеральный секретарь То Лам проводит пресс-конференцию, объявляя итоги XIV Всевьетнамского съезда КПВ. Фото: ВИА

23 января на международной пресс-конференции, посвящённой объявлению итогов XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Генеральный секретарь То Лам ответил на вопросы журналистов о новых аспектах XIV съезда Партии, участии Вьетнама в решении мировых и региональных проблем и других темах.



Генеральный секретарь То Лам отметил, что все новые положения XIV съезда основаны на преемственности, избирательном усвоении и кристаллизации исторических уроков более чем 4 000-летнего процесса становления и защиты государства, на ходе развития страны, а также на почти столетнем периоде руководства со стороны КПВ. Это является продолжением процесса Доймой (Обновления), инициированного и возглавляемого Партией. КПВ обобщила и извлекла множество уроков, опираясь на этот опыт и исторические традиции. Новые требования развития страны на новом этапе требуют новых подходов, нового мышления и новых действий, что чётко отражено в документах XIV съезда.

Задача XIV съезда заключается в подведении итогов новых аспектов за 40 лет Доймой (Обновления). Дело Обновления будет продолжено и впредь — это дело Партии. «Если страна хочет развиваться, если Партия стремится сохранить свою руководящую роль и обеспечить Народу достаток и счастье, необходимо продолжать обновление», — подчеркнул Генеральный секретарь.



По его словам, первым, ключевым и наиболее заметным новым моментом является обновление мышления при подготовке документов. Политический доклад интегрирует три доклада — политический, социально-экономический и доклад об итогах партийного строительства, которые ранее рассматривались раздельно, — в единое, целостное и всестороннее содержание с чёткими приоритетами, краткое, понятное и удобное для реализации. Это новое мышление и важный акцент нынешнего Съезда.



Вторым новым моментом является то, что XIV съезд проходит в исключительно важный исторический момент и в новом контексте, требующем нового видения — не только в рамках XIV созыва (2026–2031 годы), но и с прицелом до 2045 года. Центральный комитет КПВ XIII созыва поручил провести итоги 40-летней реализации политической платформы строительства страны в переходный период к социализму, дополненной и усовершенствованной в 2011 году. К 2031 году, по завершении срока XIV съезда, предстоит обобщить эту платформу для разработки новой, отвечающей требованиям развития страны в новом контексте.



Генеральный секретарь подтвердил, что путь почти 100 лет, пройденный страной по линии Партии, намеченной с 1930 года, принёс великие достижения. Подведение итогов направлено не только на осмысление прошлого, но и на формирование 100-летнего видения будущего — каким будет Вьетнам под руководством Партии к 2130 году.

Следующим новым моментом является потребность страны в быстром, эффективном и активном развитии на нынешнем этапе, что требует формирования соответствующей модели развития. В экономике Вьетнам стремится к созданию модели, обеспечивающей двузначные темпы роста. «Только при двузначном росте можно достичь поставленных целей, необходимо менять модель роста», — подчеркнул Генеральный секретарь.



Отвечая на вопрос корреспондента газеты Правда — печатного органа Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), о роли Вьетнама в решении мировых и региональных проблем, Генеральный секретарь То Лам отметил, что Вьетнам поднял международные отношения и внешнюю политику на новый, исключительно важный уровень — наравне с задачами обороны и безопасности. Оборона, безопасность и внешняя политика стали приоритетными и постоянными направлениями. Это является новым моментом по сравнению с предыдущими съездами. Тем самым возрастает роль внешней политики и место Вьетнама в решении глобальных вопросов, а также чётко определяется ответственность страны перед международным сообществом.



По его словам, после 40 лет обновления, реформ и развития потенциал Вьетнама существенно возрос. Страна обладает достаточным положением, авторитетом и ответственностью для участия в решении региональных и глобальных вопросов, всё теснее связывая себя с проблемами глобальной безопасности и развития и продолжая координацию с государствами и многосторонними институтами.



В сфере международной безопасности Вьетнам готов активнее играть роль посредника, примирителя и связующего звена в урегулировании споров и конфликтов, вносить практический вклад в дело мира и безопасности в регионе и мире. «На практике мы уже это делаем и продолжаем выполнять такие задачи», — подчеркнул Генеральный секретарь.