НОВОСТИ

Генеральный секретарь То Лам: Необходимо разработать конкретную стратегию по реструктуризации экономики

Генеральный секретарь потребовал от соответствующих органов выработать конкретную стратегию реструктуризации экономики, поэтапного выравнивания торгового баланса при одновременном обеспечении экономического роста.

Генеральный секретарь То Лам выступает. (Фото: ВИА)

17 марта в штаб-квартире Центрального комитета (ЦК КПВ) Генеральный секретарь То Лам провёл рабочее совещание с Министерством промышленности и торговли и рядом профильных министерств и ведомств по вопросам международных торговых отношений и развития торговых связей с ключевыми партнёрами в условиях современной геополитической и геоэкономической обстановки в мире.

В совещании приняли участие товарищи — члены Политбюро, секретари ЦК КПВ: Ле Минь Хынг, заведующий Отделом ЦК КПВ по организационной работе; Нгуен Тхань Нги, заведующий Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегий; Фам Зя Тук, руководитель Канцелярии ЦК КПВ.

Со стороны Министерства промышленности и торговли участвовали: товарищ Ле Мань Хунг, член ЦК КПВ, исполняющий обязанности Министра; заместители Министра, а также руководители департаментов и управлений Министерства промышленности и торговли; представители руководства ряда центральных министерств, ведомств и органов.

Выслушав доклад Министерства промышленности и торговли и мнения участников совещания, Генеральный секретарь То Лам отметил, высоко оценил и выразил признательность за достигнутые отраслью промышленности и торговли результаты в 2025 году, предложив Министерству продолжить усилия по выполнению ключевых задач 2026 года, соответствуя своей роли ядра и опоры национальной экономики.

Генеральный секретарь поручил Министерству промышленности и торговли продолжить изучение и всесторонний учёт высказанных на совещании мнений, в срочном порядке провести анализ и доложить Политбюро и ЦК КПВ о существующих проблемах в экономико-торговых отношениях с ключевыми партнёрами, а также предложить меры по их устранению.

Говоря о направлениях развития экономико-торговых отношений между Вьетнамом и партнёрами в предстоящий период, Генеральный секретарь подчеркнул, что политика Партии и государства Вьетнама заключается в неуклонном проведении независимого и самостоятельного внешнеполитического курса во имя мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности международных связей при обеспечении приоритета национальных и государственных интересов.

На основе Резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ, а также Резолюции № 66-NQ/TW от 30 апреля 2025 года Политбюро о реформировании работы по разработке и реализации законодательства в соответствии с требованиями развития страны в новую эпоху на основе стратегической самостоятельности, Генеральный секретарь потребовал от соответствующих органов выработать конкретную стратегию реструктуризации экономики, поэтапного выравнивания торгового баланса при одновременном обеспечении экономического роста; «освобождения» от устаревших подходов мышления, формирования сбалансированного восприятия между стимулированием сотрудничества и управлением рисками; увязки торговли с модернизацией технологий и оборудования, привлечением качественных инвестиций с высокими требованиями к уровню локализации, трансферу технологий и повышению позиций вьетнамских предприятий в производственных цепочках.

Генеральный секретарь поручил Постоянному бюро партийного комитета Правительства сосредоточить ресурсы на исследовании и реализации ряда направлений в ближайшее время, включая: ускорение устойчивого экспорта, повышение производственного потенциала внутри страны и диверсификацию рынков экспорта и импорта; совершенствование процессов контроля и надзора за производственной деятельностью, управления качеством — испытаний — карантина, управления зонами выращивания и прослеживаемости; пересмотр потоков движения товарных групп; разработку планов промышленного сотрудничества в практическом и сбалансированном направлении, направленного на повышение производственных возможностей, уровня локализации и добавленной стоимости промышленной продукции Вьетнама.

Генеральный секретарь поручил Постоянному бюро партийного комитета Правительства, партийному комитету Министерства промышленности и торговли и соответствующим министерствам и ведомствам в срочном порядке изучить и предложить решения для реализации указанных направлений, обеспечивая принцип: один орган выполняет несколько задач, но каждая задача поручается одному ответственному органу, который несёт основную ответственность; действовать решительно, системно, творчески и добиваться конкретных практических результатов.

ИЖВ/ВИА

Резолюция № 57 уточняет технологические приоритеты для нового этапа роста

Вьетнам пересматривает перечень приоритетных высоких технологий, чтобы в большей степени привести его в соответствие с глобальными инновационными тенденциями и меняющимися потребностями развития в предстоящие годы.
