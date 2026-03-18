Генеральный секретарь То Лам: Необходимо разработать конкретную стратегию по реструктуризации экономики

17 марта в штаб-квартире Центрального комитета (ЦК КПВ) Генеральный секретарь То Лам провёл рабочее совещание с Министерством промышленности и торговли и рядом профильных министерств и ведомств по вопросам международных торговых отношений и развития торговых связей с ключевыми партнёрами в условиях современной геополитической и геоэкономической обстановки в мире.



В совещании приняли участие товарищи — члены Политбюро, секретари ЦК КПВ: Ле Минь Хынг, заведующий Отделом ЦК КПВ по организационной работе; Нгуен Тхань Нги, заведующий Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегий; Фам Зя Тук, руководитель Канцелярии ЦК КПВ.



Со стороны Министерства промышленности и торговли участвовали: товарищ Ле Мань Хунг, член ЦК КПВ, исполняющий обязанности Министра; заместители Министра, а также руководители департаментов и управлений Министерства промышленности и торговли; представители руководства ряда центральных министерств, ведомств и органов.



Выслушав доклад Министерства промышленности и торговли и мнения участников совещания, Генеральный секретарь То Лам отметил, высоко оценил и выразил признательность за достигнутые отраслью промышленности и торговли результаты в 2025 году, предложив Министерству продолжить усилия по выполнению ключевых задач 2026 года, соответствуя своей роли ядра и опоры национальной экономики.

Генеральный секретарь То Лам выступает. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь поручил Министерству промышленности и торговли продолжить изучение и всесторонний учёт высказанных на совещании мнений, в срочном порядке провести анализ и доложить Политбюро и ЦК КПВ о существующих проблемах в экономико-торговых отношениях с ключевыми партнёрами, а также предложить меры по их устранению.



Говоря о направлениях развития экономико-торговых отношений между Вьетнамом и партнёрами в предстоящий период, Генеральный секретарь подчеркнул, что политика Партии и государства Вьетнама заключается в неуклонном проведении независимого и самостоятельного внешнеполитического курса во имя мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности международных связей при обеспечении приоритета национальных и государственных интересов.



На основе Резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ, а также Резолюции № 66-NQ/TW от 30 апреля 2025 года Политбюро о реформировании работы по разработке и реализации законодательства в соответствии с требованиями развития страны в новую эпоху на основе стратегической самостоятельности, Генеральный секретарь потребовал от соответствующих органов выработать конкретную стратегию реструктуризации экономики, поэтапного выравнивания торгового баланса при одновременном обеспечении экономического роста; «освобождения» от устаревших подходов мышления, формирования сбалансированного восприятия между стимулированием сотрудничества и управлением рисками; увязки торговли с модернизацией технологий и оборудования, привлечением качественных инвестиций с высокими требованиями к уровню локализации, трансферу технологий и повышению позиций вьетнамских предприятий в производственных цепочках.



Генеральный секретарь поручил Постоянному бюро партийного комитета Правительства сосредоточить ресурсы на исследовании и реализации ряда направлений в ближайшее время, включая: ускорение устойчивого экспорта, повышение производственного потенциала внутри страны и диверсификацию рынков экспорта и импорта; совершенствование процессов контроля и надзора за производственной деятельностью, управления качеством — испытаний — карантина, управления зонами выращивания и прослеживаемости; пересмотр потоков движения товарных групп; разработку планов промышленного сотрудничества в практическом и сбалансированном направлении, направленного на повышение производственных возможностей, уровня локализации и добавленной стоимости промышленной продукции Вьетнама.



Генеральный секретарь поручил Постоянному бюро партийного комитета Правительства, партийному комитету Министерства промышленности и торговли и соответствующим министерствам и ведомствам в срочном порядке изучить и предложить решения для реализации указанных направлений, обеспечивая принцип: один орган выполняет несколько задач, но каждая задача поручается одному ответственному органу, который несёт основную ответственность; действовать решительно, системно, творчески и добиваться конкретных практических результатов.