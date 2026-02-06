Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь То Лам начал государственный визит в Королевство Камбоджа

Данный визит имеет важное значение и предоставляет возможность руководителям высшего уровня двух стран активизировать обмены, укрепить основы политического доверия, а также содействовать эффективной реализации достигнутых договорённостей.

 

Церемония встречи Генерального секретаря То Лама и делегации высшего уровня Партии и Государства Вьетнама в Международном аэропорту Течо. (Фото: ВИА)

Церемония встречи Генерального секретаря То Лама и делегации высшего уровня Партии и Государства Вьетнама в Международном аэропорту Течо. (Фото: ВИА

 

Утром 6 февраля Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Лам вместе с делегацией высшего уровня Вьетнама прибыл в Международный аэропорт Течо в столице Пномпене (Королевство Камбоджа), начав государственный визит в Камбоджу по приглашению Короля Преа Бат Самдеч Преа Боромнеата Нородома Сиамони.

В рамках данного визита предусмотрен ряд важных мероприятий, в том числе совместное председательство Генерального секретаря То Лама на Встрече высокого уровня между Политбюро ЦК КПВ и Постоянным бюро Центрального комитета Народной партии Камбоджи, а также совместное председательство на встрече между тремя руководителями трёх партий Вьетнама – Камбоджи – Лаоса в Камбодже по приглашению Председателя Народной партии Камбоджи Самдеч Акка Моха Сена Падеи Течо Хун Сена.

В состав делегации также входят Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман.

 

2.jpg
Церемония встречи Генерального секретаря То Лама и делегации высшего уровня Партии и Государства Вьетнама в Международном аэропорту Течо. Фото: ВИА

Сразу по прибытии в аэропорт Генеральный секретарь То Лам, Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман прошли по красной ковровой дорожке между почётным караулом и обменялись рукопожатиями с членами принимающей стороны. Международный аэропорт Течо был украшен национальными флагами Вьетнама и Камбоджи. Многочисленные представители различных слоёв населения Камбоджи прибыли в аэропорт с фотографиями, флагами и цветами, чтобы приветствовать Генерального секретаря То Лама и делегацию высшего уровня Вьетнама.

Данный визит имеет важное значение и предоставляет возможность руководителям высшего уровня двух стран активизировать обмены, укрепить основы политического доверия, а также содействовать эффективной реализации достигнутых договорённостей. Визит также направлен на дальнейшее углубление традиционных дружественных отношений между двумя Партиями и двумя странами, тем самым создавая импульс для вывода вьетнамско-камбоджийских отношений на новый уровень, соответствующий чаяниям народов двух стран и внося позитивный вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Весенняя ярмарка 2026: соединяя рынки для продукции OCOP Вьетнама

Весенняя ярмарка 2026: соединяя рынки для продукции OCOP Вьетнама

Первая Весенняя ярмарка 2026 года, как ожидается, станет важным пространством торгового продвижения, способствующим соединению предприятий и кооперативов с потребителями и партнёрами как внутри страны, так и за рубежом, особенно в период празднования Тэта Биньнго 2026 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top