Генеральный секретарь То Лам начал государственный визит в Королевство Камбоджа

Церемония встречи Генерального секретаря То Лама и делегации высшего уровня Партии и Государства Вьетнама в Международном аэропорту Течо. (Фото: ВИА

Утром 6 февраля Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Лам вместе с делегацией высшего уровня Вьетнама прибыл в Международный аэропорт Течо в столице Пномпене (Королевство Камбоджа), начав государственный визит в Камбоджу по приглашению Короля Преа Бат Самдеч Преа Боромнеата Нородома Сиамони.



В рамках данного визита предусмотрен ряд важных мероприятий, в том числе совместное председательство Генерального секретаря То Лама на Встрече высокого уровня между Политбюро ЦК КПВ и Постоянным бюро Центрального комитета Народной партии Камбоджи, а также совместное председательство на встрече между тремя руководителями трёх партий Вьетнама – Камбоджи – Лаоса в Камбодже по приглашению Председателя Народной партии Камбоджи Самдеч Акка Моха Сена Падеи Течо Хун Сена.



В состав делегации также входят Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман.

Сразу по прибытии в аэропорт Генеральный секретарь То Лам, Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман прошли по красной ковровой дорожке между почётным караулом и обменялись рукопожатиями с членами принимающей стороны. Международный аэропорт Течо был украшен национальными флагами Вьетнама и Камбоджи. Многочисленные представители различных слоёв населения Камбоджи прибыли в аэропорт с фотографиями, флагами и цветами, чтобы приветствовать Генерального секретаря То Лама и делегацию высшего уровня Вьетнама.



Данный визит имеет важное значение и предоставляет возможность руководителям высшего уровня двух стран активизировать обмены, укрепить основы политического доверия, а также содействовать эффективной реализации достигнутых договорённостей. Визит также направлен на дальнейшее углубление традиционных дружественных отношений между двумя Партиями и двумя странами, тем самым создавая импульс для вывода вьетнамско-камбоджийских отношений на новый уровень, соответствующий чаяниям народов двух стран и внося позитивный вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе.