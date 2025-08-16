НОВОСТИ
Генеральный секретарь То Лам: Народная полиция должна всегда сохранять прочный народный щит безопасности
На встрече выступили ветераны полиции, искренне и с воодушевлением поделившись мыслями, выразив глубокую веру в революционное дело партии и народа, а также надежду на светлое будущее страны.
Выступая на встрече, Генеральный секретарь То Лам отметил, что рад видеть генералов, высокопоставленных офицеров, Героев Народных вооружённых сил – тех, кто создавал и продолжает писать героическую историю Народной полиции Вьетнама, посвятил свои таланты, силы и даже кровь ради процветания Родины и уверенного вступления в новую эпоху – эпоху мира, процветания, устойчивого и вечного развития.
Генеральный секретарь подчеркнул, что на протяжении 80 лет поколения генералов и старших офицеров Народной полиции играли особую роль – не только как выдающиеся командиры на фронте защиты национальной безопасности и общественного порядка, но и как образцы нравственности, личных качеств и абсолютной преданности Партии, Родине и народу.
От имени руководства партии, государства и народа Генеральный секретарь выразил глубокую благодарность всем поколениям генералов и высокопоставленных офицеров Народной полиции, которые посвятили всю жизнь славному делу Народной полиции и вьетнамской революции.
На встрече Генеральный секретарь также сообщил о некоторых достижениях и направлениях развития страны на будущее, особенно о решимости успешно реализовать Резолюцию 13-го съезда Коммунистической партии Вьетнама и хорошо подготовиться к проведению 14-го съезда партии, обеспечив выполнение двух столетних целей, поставленных партией, прежде всего – поддержание мира, стабильности и общественного порядка; ускоренное и устойчивое развитие страны и постоянное повышение материального и духовного уровня жизни народа.
Генеральный секретарь подтвердил, что почти за столетие следования партии Народная полиция достигла значительного прогресса: многие генералы и офицеры стали высокопоставленными руководителями партии и государства; ряды Народной полиции постоянно растут и крепнут. Партия и государство удостоили Народную полицию множества высших наград. Но самое ценное и священное – это доверие и любовь народа. Народная полиция – это действительно дети народа, вышедшие из народа, ради народа сражающиеся и жертвующие собой, народу служащие.
Генеральный секретарь отметил, что сегодня, когда страна вступает в новый этап развития, Народная полиция должна продолжать играть роль «стального щита» и «острого меча» в защите партии, строя и народа; всегда быть инициативной, гибкой, творческой и решительной в срыве всех заговоров и уловок врагов, сохраняя национальную безопасность и общественный порядок, создавая мирную и стабильную среду для развития страны.
Он подчеркнул, что генералы и высокопоставленные фофицеры – это драгоценный капитал не только Народной полиции, но и всей нации: независимо от того, находятся ли они на службе или в отставке, ожидается, что они будут продолжать проявлять качества «Народной полиции, служащей народу»; быть духовной опорой для молодого поколения; своим опытом, знаниями и авторитетом помогать воспитывать и наставлять будущих кадров; твёрдо сохранять политическую стойкость, быть образцом нравственности и образа жизни; помогать молодым поколениям глубоко осознавать, что «быть революционным полицейским – значит быть абсолютно преданным партии, Родине и народу, ради народа жертвовать собой, ради народа сражаться».
Наша страна вступает в новую эпоху развития – эпоху построения богатого, могущественного, цивилизованного и счастливого Вьетнама, что требует от Народной полиции всегда сохранять наступательную инициативу и прочный народный щит безопасности. Генеральный секретарь подчеркнул, что партия, государство и народ всегда полностью доверяют Народной полиции.