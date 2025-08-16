Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь То Лам: Народная полиция должна всегда сохранять прочный народный щит безопасности

В честь 80-летия Августовской революции (19.08.1945 – 19.08.2025 гг.), Национального дня Социалистической Республики Вьетнам (02.09.1945 – 02.09.2025 гг.), 80-летия со дня образования Народной полиции (19.08.1945 – 19.08.2025 гг.) и 20-летия Дня всенародной защиты безопасности Отечества (19.08.2005 – 19.08.2025 гг.), утром 16 августа в Ханое Генеральный секретарь То Лам встретился с отставными высокопоставленными кадрами Министерства общественной безопасности.
  Генеральный секретарь То Лам выступает с речью на мероприятии. Фото: ВИА  
По этому случаю Министерство общественной безопасности организовало церемонию посмертного присвоения звания «Герой Народных вооружённых сил» генералу-лейтенанту Ле Минь Хыонгу, члену Политбюро, бывшему министру общественной безопасности. От имени руководства партии и государства Генеральный секретарь То Лам вручил звание «Герой Народных вооружённых сил» представителю семьи покойного министра Ле Минь Хыонга.

На встрече выступили ветераны полиции, искренне и с воодушевлением поделившись мыслями, выразив глубокую веру в революционное дело партии и народа, а также надежду на светлое будущее страны.

Выступая на встрече, Генеральный секретарь То Лам отметил, что рад видеть генералов, высокопоставленных офицеров, Героев Народных вооружённых сил – тех, кто создавал и продолжает писать героическую историю Народной полиции Вьетнама, посвятил свои таланты, силы и даже кровь ради процветания Родины и уверенного вступления в новую эпоху – эпоху мира, процветания, устойчивого и вечного развития.

Генеральный секретарь подчеркнул, что на протяжении 80 лет поколения генералов и старших офицеров Народной полиции играли особую роль – не только как выдающиеся командиры на фронте защиты национальной безопасности и общественного порядка, но и как образцы нравственности, личных качеств и абсолютной преданности Партии, Родине и народу.

От имени руководства партии, государства и народа Генеральный секретарь выразил глубокую благодарность всем поколениям генералов и высокопоставленных офицеров Народной полиции, которые посвятили всю жизнь славному делу Народной полиции и вьетнамской революции.

На встрече Генеральный секретарь также сообщил о некоторых достижениях и направлениях развития страны на будущее, особенно о решимости успешно реализовать Резолюцию 13-го съезда Коммунистической партии Вьетнама и хорошо подготовиться к проведению 14-го съезда партии, обеспечив выполнение двух столетних целей, поставленных партией, прежде всего – поддержание мира, стабильности и общественного порядка; ускоренное и устойчивое развитие страны и постоянное повышение материального и духовного уровня жизни народа.

Генеральный секретарь подтвердил, что почти за столетие следования партии Народная полиция достигла значительного прогресса: многие генералы и офицеры стали высокопоставленными руководителями партии и государства; ряды Народной полиции постоянно растут и крепнут. Партия и государство удостоили Народную полицию множества высших наград. Но самое ценное и священное – это доверие и любовь народа. Народная полиция – это действительно дети народа, вышедшие из народа, ради народа сражающиеся и жертвующие собой, народу служащие.

Генеральный секретарь отметил, что сегодня, когда страна вступает в новый этап развития, Народная полиция должна продолжать играть роль «стального щита» и «острого меча» в защите партии, строя и народа; всегда быть инициативной, гибкой, творческой и решительной в срыве всех заговоров и уловок врагов, сохраняя национальную безопасность и общественный порядок, создавая мирную и стабильную среду для развития страны.

Он подчеркнул, что генералы и высокопоставленные фофицеры – это драгоценный капитал не только Народной полиции, но и всей нации: независимо от того, находятся ли они на службе или в отставке, ожидается, что они будут продолжать проявлять качества «Народной полиции, служащей народу»; быть духовной опорой для молодого поколения; своим опытом, знаниями и авторитетом помогать воспитывать и наставлять будущих кадров; твёрдо сохранять политическую стойкость, быть образцом нравственности и образа жизни; помогать молодым поколениям глубоко осознавать, что «быть революционным полицейским – значит быть абсолютно преданным партии, Родине и народу, ради народа жертвовать собой, ради народа сражаться».

Наша страна вступает в новую эпоху развития – эпоху построения богатого, могущественного, цивилизованного и счастливого Вьетнама, что требует от Народной полиции всегда сохранять наступательную инициативу и прочный народный щит безопасности. Генеральный секретарь подчеркнул, что партия, государство и народ всегда полностью доверяют Народной полиции.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Руководители Партии, государства, Центральной партийной организации Народной милиции и МОБ возложили венки и посетили мавзолей Хо Ши Мина

Руководители Партии, государства, Центральной партийной организации Народной милиции и МОБ возложили венки и посетили мавзолей Хо Ши Мина

По случаю 80-летия Дня традиций Народной милиции Вьетнама (19 августа 1945 г. – 19 августа 2025 г.), 20-летия Дня всеобщего движения по защите безопасности Отечества (19 августа 2005 г. – 19 августа 2025 г.) утром 17 августа делегация Центрального комитета КПВ, Президента, Национального собрания, Правительства, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама возложила венки и посетила мавзолей Хо Ши Мина, а также зажгла благовония в память Героев-мучеников у Мемориала Героев-мучеников на улице Бакшон (Ханой).
ПОДРОБНЕЕ

Top