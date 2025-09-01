Генеральный секретарь То Лам и Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба стали свидетелями торжественной церемонии обмена документами о сотрудничестве

В рамках государственного визита во Вьетнам 1 сентября 2025 года в штаб-квартире ЦК КПВ сразу после переговоров Генеральный секретарь То Лам и Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес вместе с делегациями высокого уровня двух стран стали свидетелями торжественной церемонии обмена документами о сотрудничестве.Двусторонние документы о сотрудничестве, подписанные по случаю визита, включают: Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства между правительством Социалистической Республики Вьетнам и Республикой Куба по усилению производства риса, постепенному обеспечению продовольственной безопасности на Кубе в период 2025–2027 годов.Протокол соглашения 42-й сессии Межправительственного комитета по экономическому и научно-техническому сотрудничеству Вьетнам – Куба.Меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения между Народным комитетом города Хошимин, Социалистическая Республика Вьетнам, и Министерством здравоохранения Республики Куба.Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области архивного дела и управления документами между Департаментом архивов Министерства внутренних дел Социалистической Республики Вьетнам и Департаментом архивов Республики Куба.Меморандум о взаимопонимании о создании совместного предприятия между инвестиционной корпорацией Hoa Sen, Институтом зелёной экономики и корпорацией Labiofarm.По этому случаю Партия, Государство и народ Вьетнама передали народу Кубы в качестве первой партии гуманитарной помощи сумму в размере 385 миллиардов донгов.За 65 лет сотрудничество между двумя странами развивалось всесторонне на всех уровнях, во всех каналах и сферах, с тремя основными опорами: политика и дипломатия - фундамент, экономика, торговля и инвестиции - движущая сила, а народные обмены - связующее звено.На основе подписанных документов и соглашений, особенно итогов государственного визита на Кубу Генерального секретаря, Президента То Лама в сентябре 2024 года, партии и государства двух стран продолжат активно развивать сотрудничество во всех сферах, особенно в таких важных, как политика и дипломатия, экономика и торговля, сельское хозяйство, энергетика, народные обмены, образование, здравоохранение…; реализуя его целенаправленно и эффективно с девизом «сопровождать, сотрудничать и развиваться вместе» не только в рамках «Года дружбы Вьетнам – Куба 2025», но и в последующие годы.