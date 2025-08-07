НОВОСТИ
Генеральный секретарь То Лам и его супруга нанесут государственный визит в Республику Корея
В настоящее время обе стороны поддерживают хорошие отношения по всем каналам — партийным, правительственным и парламентским. Активно продолжаются контакты на высоком уровне в гибких формах, что способствует постоянному укреплению политического доверия.
В 2024 году двусторонний товарооборот достиг 81,5 миллиарда долларов США, увеличившись на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. При этом экспорт во Вьетнам составил 25,6 миллиарда долларов (рост на 9,1%), импорт из Кореи — 55,9 миллиарда долларов (рост на 6,5%). Дефицит торгового баланса составил 30,3 миллиарда долларов в пользу Кореи.
Стороны продолжают поддерживать двусторонние механизмы сотрудничества, такие как Экономический диалог на уровне вице-премьеров, Межправительственный комитет по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Вьетнамом и Кореей, а также Совместный комитет на уровне министров по сотрудничеству в области ядерной энергетики, энергетики и промышленности.
Обе стороны координируют реализацию «Плана действий по достижению цели двустороннего товарооборота в 150 миллиардов долларов США к 2030 году на более сбалансированной основе».