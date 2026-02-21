Генеральный секретарь То Лам завершил участие в заседании открытия Совета мира по Газе в США

Генеральный секретарь То Лам принимает участие в церемонии открытия Совета мира по Газе. (Фото: ВИА)





Во второй половине дня 20 февраля (по местному времени) Генеральный секретарь То Лам покинул военную авиабазу Эндрюс, завершив участие в заседании открытия Совета мира по Газе в Вашингтоне (Соединённые Штаты Америки) 18–20 февраля по приглашению Президента США Дональда Трампа, Председателя Совета мира по Газе.





Проводить Генерального секретаря То Лама и делегацию в военный аэропорт Эндрюс прибыли: Посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг; Посол, Глава Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединённых Наций (ООН) До Хунг Вьет; Генеральный консул Вьетнама в Сан-Франциско Хоанг Ань Туан; Генеральный консул Вьетнама в Хьюстоне Хоанг Тхуи Зыонг; а также сотрудники Посольства.





В заседании открытия Совета мира по Газе приняли участие главы государств и руководители более 50 стран — государств-учредителей и наблюдателей Совета мира. Выступая на заседании, Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Совет мира по Газе является координационным механизмом во взаимодействии с ООН для координации гуманитарной помощи, восстановления и стабилизации региона.





Президент США Дональд Трамп — Председатель Совета мира по Газе — высоко оценил участие Генерального секретаря То Лама, подтвердил глубокое уважение к Вьетнаму — стране, заслуживающей восхищения, с растущей ролью и влиянием. Это свидетельствует о неуклонном укреплении международного авторитета Вьетнама и признании ведущими державами и международными партнёрами миротворческого потенциала нашей страны.





Участие Вьетнама в Совете мира по Газе направлено на содействие прекращению конфликта в секторе Газа, защиту гражданского населения, обеспечение безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, восстановление жизненно важной инфраструктуры и продвижение надёжного политического процесса в целях достижения долгосрочного и устойчивого мира на Ближнем Востоке.





Последовательная позиция Вьетнама заключается в том, что все споры и конфликты должны разрешаться мирными средствами на основе международного права, Устава ООН, с уважением фундаментальных прав и законных интересов заинтересованных сторон. Как страна, пережившая многочисленные войны и получавшая ценную помощь международного сообщества, Вьетнам, руководствуясь чувством ответственности и доброй волей, готов тесно взаимодействовать с членами Совета мира по Газе, участвуя в пределах своих возможностей в общих усилиях по оказанию срочной гуманитарной помощи, восстановлению жизненно важной инфраструктуры и укреплению доверия между сторонами.





Вьетнам поддерживает конкретные решения, направленные на прекращение конфликта, восстановление мира и безопасности, проведение реконструкции, обеспечение нормальной жизни населения сектора Газа и реализацию всеобъемлющего политического процесса в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Одновременно, в целях обеспечения устойчивого мира и реализации прав населения сектора Газа, Вьетнам выступает за меры, предусматривающие участие заинтересованных сторон, прежде всего Палестинской администрации.





В период участия в заседании открытия Совета мира по Газе Генеральный секретарь То Лам провёл встречи и обмен мнениями с Президентом Индонезии, Президентом Узбекистана, Президентом Азербайджана, Президентом Казахстана, Премьер-министром Камбоджи, Премьер-министром Армении, Премьер-министром Венгрии, Премьер-министром Пакистана, Заместителем Премьер-министра — Министром иностранных дел Чешской Республики и другими руководителями. Партнёры выразили согласие активизировать содержательное и эффективное двустороннее сотрудничество с Вьетнамом, уделяя приоритетное внимание сферам взаимных преимуществ и потребностей, таким как экономика, торговля, наука и технологии, цифровая трансформация, зелёная трансформация, транспорт и сотрудничество в решении актуальных вызовов. Подчёркивая необходимость усиления координации в рамках ключевых многосторонних механизмов и форумов, лидеры также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам и договорились координировать действия по реализации Плана мира по сектору Газа в целях продвижения устойчивого мира на Ближнем Востоке в соответствии с международным правом и Уставом ООН.





Генеральный секретарь То Лам провёл встречу с Президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи Президент Трамп выразил тёплые чувства к Народу Вьетнама и лично к Генеральному секретарю То Ламу. Президент Трамп подтвердил приверженность США поддержке "сильного, независимого, самодостаточного и процветающего" Вьетнама. Он приветствовал и поблагодарил Вьетнам за объявление о присоединении к Совету мира по Газе, высоко оценил личное участие Генерального секретаря То Лама в заседании открытия Совета мира по Газе, отметив, что это отражает всё более высокий статус Вьетнама на международной арене, а также его твёрдую приверженность миру, стабильности и глобальному сотрудничеству.





Президент Дональд Трамп положительно оценил усилия Вьетнама по балансированию двустороннего торгового баланса и заключённые в ходе визита контракты значительной стоимости. Он позитивно откликнулся на предложения Вьетнама в области экономического и научно-технологического сотрудничества и сообщил, что поручит соответствующим ведомствам в кратчайшие сроки вывести Вьетнам из перечня стратегического экспортного контроля (D1–D3).





Генеральный секретарь То Лам принял Торгового представителя США, Посла Джеймисона Грира. В ходе встречи Посол Джеймисон Грир подчеркнул, что Вьетнам является одним из важных торговых партнёров США; дальнейшее продвижение двустороннего экономико-торгового сотрудничества внесёт позитивный вклад в общее развитие отношений между двумя странами.





Генеральный секретарь То Лам также принял господина Курта М. Кэмпбелла, бывшего заместителя Государственного секретаря США. В ходе встречи Генеральный секретарь То Лам поделился основными ориентирами развития Вьетнама на новом этапе, подчеркнув видение и стратегические цели, определённые на XIV Всевьетнамском партийном съезде КПВ, в числе которых приоритетами являются совершенствование институтов, стимулирование роста, развитие науки и технологий, инноваций, цифровой и зелёной экономики, а также продолжение глубокой, содержательной и эффективной международной интеграции.





В ходе телефонных переговоров с сенаторами США Генеральный секретарь То Лам подтвердил приверженность Вьетнама дальнейшему всестороннему и ответственному сотрудничеству с американской стороной в поиске военнослужащих США, пропавших без вести в ходе войны. Сенаторы, высоко оценив и поблагодарив Вьетнам за активное и ответственное сотрудничество по данному вопросу, подтвердили, что Конгресс и Правительство США продолжат тесное взаимодействие с Вьетнамом в деле преодоления последствий войны.





Генеральный секретарь То Лам присутствовал на церемонии подписания и обмена контрактами и соглашениями о сотрудничестве в ключевых сферах, таких как наука и технологии, цифровая трансформация, авиация и здравоохранение. Общая стоимость переданных документов составила 37,2 млрд долларов США, что свидетельствует о решительной и твёрдой приверженности партнёров в условиях вступления отношений двух стран в новый этап развития.





В ходе встречи с представителями вьетнамской диаспоры в США и сотрудниками представительских учреждений Вьетнама Генеральный секретарь То Лам подтвердил, что Партия и Государство всегда приветствуют и создают благоприятные условия для того, чтобы эксперты, интеллектуалы, учёные и предприниматели из числа соотечественников за рубежом вносили более весомый вклад в развитие страны, особенно в ключевых сферах нового этапа развития. Партия и Государство продолжат совершенствовать политику в отношении вьетнамцев за рубежом, а также усиливать координацию с властями принимающих стран в целях защиты законных прав и интересов соотечественников, создавая условия для их стабильной жизни, работы и развития.





По этому случаю члены вьетнамской делегации также провели встречи и контакты с американскими партнёрами с целью расширения сотрудничества в сферах науки и технологий, цифровой трансформации, инноваций, подготовки трудовых ресурсов, а также безопасности и обороны.





Участие Генерального секретаря То Лама в заседании открытия Совета мира по Газе стало выражением поддержки мирных усилий в целом и инициативы по восстановлению Газы в частности, способствовало углублению сотрудничества между Вьетнамом и США в решении региональных и глобальных вопросов в соответствии с духом Всеобъемлющего стратегического партнёрства.