Генеральный секретарь То Лам встретился с сотрудниками Посольства и вьетнамской общиной в Лаосе

Генеральный секретарь То Лам и делегаты. (Фото: ВИА). Генеральный секретарь То Лам и делегаты. Фото: ВИА

В рамках государственного визита в Лаос во второй половине дня 5 февраля в столице Вьентьян Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с сотрудниками Посольства Вьетнама в Лаосе и представителями вьетнамской общины, проживающими, работающими и обучающимися в Лаосе.



Во встрече также приняли участие Премьер-министр Фам Минь Тьинь; Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, а также высокопоставленная делегация Вьетнама; представители вьетнамских общественных объединений в Лаосе, многочисленные представители интеллигенции, предприниматели, вьетнамские студенты, обучающиеся за рубежом, и соотечественники-представители диаспоры.



Докладывая Генеральному секретарю То Ламу и высокопоставленной делегации Вьетнама о состоянии вьетнамско-лаосских отношений и положении вьетнамской общины в Лаосе, Посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Минь Там подчеркнул, что в последнее время представительства Вьетнама и вьетнамская община в Лаосе, помимо успешного выполнения политических и внешнеполитических задач, неизменно сохраняют связь с Родиной, реализуя множество практических инициатив.



Посол отметил, что двусторонние отношения продолжают успешно развиваться во всех сферах. Политическое доверие укрепляется и играет направляющую роль в отношениях двух стран; сотрудничество в области обороны и безопасности остаётся важной опорой; экономическое, торговое и инвестиционное взаимодействие демонстрирует позитивную динамику; культурное и образовательное сотрудничество получает дальнейшее развитие; активно и эффективно расширяются межрегиональные связи и народные контакты. Посольство Вьетнама в Лаосе постоянно оказывает поддержку соотечественникам, способствуя их стабильной жизни и работе, а также их вкладу в социально-экономическое развитие Лаоса при одновременном сохранении связей с Родиной.



Выступая на встрече, Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что нынешний государственный визит в Лаос имеет особо важное значение и является первой зарубежной поездкой руководителя партии и государства Вьетнама после успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда, что ясно демонстрирует последовательную линию партии и государства Вьетнама на особое внимание и приоритетное развитие отношений с Лаосом. Визит также проходит на фоне успешного проведения XII съезда Народно-революционной партии Лаоса.



Генеральный секретарь с удовлетворением отметил успешные итоги XIV съезда партии, подчеркнув высокий уровень единства в партии и силу великого национального единства. Съезд определил стратегическое видение и направления развития страны на будущее, подтвердив решимость реализовать цели развития при широкой поддержке всей политической системы и народа. Общая цель заключается в сохранении мира и стабильности, обеспечении быстрого и устойчивого развития страны, всестороннем повышении уровня жизни населения, укреплении стратегической самостоятельности и уверенном продвижении вперёд в новую эпоху подъёма нации.



Вьетнамская община в Лаосе приняла участие во встрече. (Фото: ВИА).

Информируя соотечественников об итогах государственного визита в Лаос, Генеральный секретарь сообщил, что провёл переговоры с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и встречи с другими высокопоставленными руководителями Лаоса. Стороны согласовали ряд важных мер по дальнейшему углублению двусторонних отношений, в том числе дополнили их новым содержанием - «стратегической сопряжённостью», что отражает высокий уровень политического доверия и тесную взаимосвязь между двумя странами в условиях изменчивой международной и региональной обстановки.



Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что отношения стратегической сопряжённости между двумя странами реализуются всесторонне и эффективно во многих сферах. Особенно значимым направлением остаётся сотрудничество в области образования и подготовки кадров, способствующее сохранению и дальнейшему развитию традиций великую дружбу, особую солидарность, всестороннее сотрудничество и стратегическую сопряжённость между Вьетнамом и Лаосом.



Он отметил, что успех XIV съезда партии является результатом усилий всего народа, включая значительный вклад вьетнамской диаспоры за рубежом благодаря их интеллектуальному потенциалу, ресурсам и патриотизму. Вьетнамская община в Лаосе является неотъемлемой и образцовой частью великого национального единства.



Он выразил глубокую признательность за дух солидарности, взаимной поддержки и стремление сохранять национальную культурную самобытность среди вьетнамской общины в Лаосе, выразив надежду, что соотечественники продолжат укреплять единство, соблюдать законы принимающей страны, уделять особое внимание воспитанию молодого поколения, сохранять вьетнамский язык и культурные традиции, а также беречь особые отношения между Вьетнамом и Лаосом.



Генеральный секретарь также призвал Посольство Вьетнама и другие представительства продолжать эффективно выполнять функции по защите граждан, оказывать правовую поддержку и создавать благоприятные условия для того, чтобы соотечественники могли инвестировать и вносить вклад в развитие Родины.



По случаю предстоящего празднования Лунного Нового года Биньнго 2026 Генеральный секретарь То Лам пожелал сотрудникам вьетнамских представительств и вьетнамской общине в Лаосе крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания в новом году.