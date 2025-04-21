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Генеральный секретарь То Лам встретился с представителями генералитета и героями, участвовавшими в освобождении Южного Вьетнама в 1975 году

По случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. – 30 апреля 2025 г.), в рамках продолжающихся мероприятий в городе Хошимин во второй половине дня 21 апреля Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, Секретарь Центрального военного комитета, провёл встречу с представителями генералитета, Героями Народных вооружённых сил, разведчиками, бойцами Сайгонского спецназа, партизанами, бывшими молодыми добровольцами и тыловыми рабочими, принимавшими участие в Хошиминской операции по освобождению Южного Вьетнама в 1975 году.
  Генеральный секретарь То Лам провёл встречу с представителями генералитета, Героями Народных вооружённых сил, разведчиками, бойцами Сайгонского спецназа, партизанами ... Фото: qdnd  
Генеральный секретарь То Лам выразил радость и уважение, передал тёплые приветствия и наилучшие пожелания товарищам-генералам, Героям Народных вооружённых сил — тем, кто непосредственно участвовал в исторической Хошиминской операции.

Он подчеркнул, что победа 30 апреля 1975 года стала не только торжеством несгибаемой воли и силы великого национального единства под руководством КПВ, но и символом стремления к национальной независимости, свободе и миру. Это была кульминация героических жертв и пролитой крови миллионов соотечественников и бойцов по всей стране.

Современные и будущие поколения всегда будут с благодарностью и гордостью вспоминать вклад и самоотверженность товарищей-генералов, Героев Народных вооружённых сил, участвовавших в исторической Хошиминской операции, особенно — великие жертвы кадров, солдат и народных масс, которые принесли победу и обеспечили вечное развитие и процветание Родины.

Во время встречи Генеральный секретарь проинформировал делегатов о ключевых направлениях политики КПВ и Народной армии Вьетнама в ближайший период. Он особо отметил, что обеспечение мира, стабильности, безопасности и общественного порядка является стратегической задачей Вьетнама.

В условиях стремительных, мощных и непредсказуемых изменений в мировой и региональной обстановке необходимы ясность мышления, решительность, твёрдость и спокойствие в реагировании на любые ситуации как в геополитической, так и в геоэкономической сферах.

Для защиты суверенитета, независимости и самостоятельности страны необходимо постоянно укреплять потенциал национальной обороны и безопасности. Народная армия и народная полиция должны быть всесторонне укреплены, чтобы иметь силу для победы в любой войне, быть опорой народа, поистине быть армией боя, армией труда и армией действий.

Необходимо строить всенародную оборону в увязке с народной безопасностью и прочной опорой на народ. Народная армия и народная полиция должны развиваться по направлению революционности, регулярности, профессионализма, поэтапной модернизации и политической стойкости, чтобы быть основной силой в деле защиты Отечества «заранее».

Необходима своевременная и эффективная реализация соответствующих стратегий и мер в ответ на возникающие ситуации, чтобы избежать пассивности и неожиданных обстоятельств, сохраняя независимость и мирную, стабильную обстановку для строительства и развития страны.

Необходимо углублять как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество в сфере обороны, создавая взаимовыгодное переплетение интересов, укрепляя стратегическое доверие с партнёрами, особенно с соседними странами, крупными державами и традиционными друзьями.

Следует продолжать всестороннюю интеграцию и углубление внешнеполитической деятельности, включая участие в миротворческой деятельности ООН, способствуя повышению международного статуса и авторитета Вьетнама. Необходимо качественно выполнять все аспекты тылового обеспечения, финансов, планирования и инвестиций, а также экономики обороны, параллельно усиливая практику экономии, борьбы с коррупцией, негативными явлениями и расточительством.

Генеральный секретарь особо отметил, что Центральному военному комитету следует уделить особое внимание руководству по строительству партийной организации армии, чтобы она была чистой, сильной, образцовой и достойной. Следует тщательно подготовить все аспекты, особенно документы и кадровый состав, для успешного проведения партийных съездов на всех уровнях в период с 2025 по 2030 годы, а также 12-го съезда Партии Вооружённых Сил — этот съезд должен стать образцовым и примечательным.

Необходимо тесно увязывать работу по планированию и укреплению кадрового состава руководства с формированием состава партийных комитетов всех уровней.

Генеральный секретарь отметил, что Народная полиция Вьетнама, после трёх этапов реорганизации с 2018 года, была значительно оптимизирована, стала более эффективной и действенной. В настоящее время Министерство общественной безопасности не формирует структуры на районном уровне, но принимает на себя новые задачи, особенно в связи с реализацией политики направления полицейских в коммуны, что получило поддержку населения.

По случаю этой встречи Генеральный секретарь То Лам с уважением вручил подарки представителям, принявшим участие в встрече.

ВИА/ИЖВ

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