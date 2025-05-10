Генеральный секретарь То Лам встретился с Председателем правящей партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым. Фото: ВИА





Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил радость по поводу встречи с Генеральным секретарём То Ламом и подчеркнул, что нынешний визит будет способствовать дальнейшему углублению традиционной дружбы и доверительных отношений между двумя партиями и государствами. Он поздравил Вьетнам с достигнутыми успехами под руководством Коммунистической партии Вьетнама и лично Генерального секретаря То Лама, выразив уверенность в том, что Вьетнам продолжит уверенное движение по пути устойчивого, независимого и всестороннего развития и интеграции.Генеральный секретарь То Лам отметил, что Победа в Великой Отечественной войне внесла важный вклад в успех Августовской революции, приведшей к созданию Демократической Республики Вьетнам — ныне Социалистической Республики Вьетнам. Отмечание этой Победы — это возможность почтить вклад Советского Союза и прогрессивных сил мира, а также напоминание молодому поколению о подвигах и жертвах предыдущих поколений во имя мира и свободы.Генеральный секретарь То Лам подтвердил, что Вьетнам придаёт большое значение укреплению и расширению всестороннего стратегического партнёрства с Россией. Он подчеркнул, что сотрудничество между КПВ и партией "Единая Россия" является прочной основой для продвижения двусторонних отношений во всех сферах. По случаю встречи он передал тёплые приветы и наилучшие пожелания от высшего руководства Партии и Государства Вьетнама Дмитрию Медведеву и руководству партии "Единая Россия".В условиях стремительных международных изменений Вьетнам особенно ценит традиционную дружбу и готов к тесному взаимодействию с РФ с целью повышения уровня отношений в таких ключевых областях, как политика, безопасность и оборона, энергетика, образование и подготовка кадров, культура и гуманитарные обмены.Стороны согласовали ряд крупных направлений по дальнейшему развитию межпартийных и двусторонних отношений. Прежде всего, они подтвердили важность укрепления политического доверия через активный обмен на высоком уровне и тесное сотрудничество между КПВ и партией "Единая Россия", что является основой для долгосрочного устойчивого партнёрства. Лидеры также договорились о расширении сотрудничества между молодёжью двух стран с целью продолжения традиций дружбы между двумя партиями и народами.Стороны обсудили меры по расширению двустороннего сотрудничества, а также определили перспективные направления взаимодействия, включая оборону, безопасность, нефтегазовую отрасль, торгово-экономическое сотрудничество, науку и технологии, транспортную инфраструктуру, авиацию, космос, искусственный интеллект, образование, кибербезопасность, культуру и туризм.Лидеры также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились о расширении координации действий на международных и региональных форумах, в частности в рамках ООН, АТЭС, АСЕАН и др.По случаю встречи Генеральный секретарь То Лам с уважением пригласил Председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева с визитом во Вьетнам в удобное время.