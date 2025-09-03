НОВОСТИ
Генеральный секретарь То Лам встретился с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом
Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что на протяжении всей революционной борьбы каждая победа вьетнамского народа была неразрывно связана с искренней, братской поддержкой партии, государства и народа Лаоса. Вьетнам всегда глубоко ценит и помнит эту драгоценную помощь - от лет сопротивления до нынешнего этапа строительства, защиты и развития страны. Вьетнам приложит все усилия, чтобы вместе с Лаосом бережно хранить, укреплять и развивать особые вьетнамско-лаосские отношения. От имени партии, государства и народа Лаоса Генеральный секретарь, Президент Тхонглун Сисулит тепло поздравил вьетнамский народ со знаменательным юбилеем. Он подчеркнул, что победа Августовской революции и провозглашение Демократической Республики Вьетнам в 1945 году стали мощным стимулом для дела национального освобождения Лаоса, а также оказали сильное воодушевление революционному движению и борьбе за мир угнетённых народов мира.
Он сообщил, что в едином порыве с радостью вьетнамского народа Лаос торжественно провёл празднование 80-летия Национального праздника Вьетнама при участии более 1 500 делегатов, включая многих руководителей высокого уровня, представителей министерств, ведомств и общественных организаций.
Генеральный секретарь То Лам и Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит обменялись информацией о положении дел в каждой партии и каждой стране.
Два лидера провели доверительный, откровенный и прямой обмен мнениями о направлениях и мерах продвижения сотрудничества, подчеркнув, что в условиях сложной международной и региональной обстановки обе страны должны усиливать консультации, обмен опытом, координацию и взаимопомощь в преодолении трудностей и вызовов.