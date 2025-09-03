Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь То Лам встретился с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом

Утром 02 сентября в Штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь То Лам провёл встречу с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, прибывшим во Вьетнам для участия в торжественном праздновании 80-летия Августовской революции и 80-летия Национального праздника Социалистической Республики Вьетнам 2 сентября.
  Утром 02 сентября в Штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь То Лам провёл встречу с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом  
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам тепло приветствовал и высоко оценил то, что Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит возглавил делегацию высокого уровня партии и государства Лаоса для участия в праздновании. Он отметил, что участие подразделения Народной армии Лаоса в военном параде и шествии совместно с армией и народом Вьетнама является большой моральной поддержкой для Вьетнама.

Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что на протяжении всей революционной борьбы каждая победа вьетнамского народа была неразрывно связана с искренней, братской поддержкой партии, государства и народа Лаоса. Вьетнам всегда глубоко ценит и помнит эту драгоценную помощь - от лет сопротивления до нынешнего этапа строительства, защиты и развития страны. Вьетнам приложит все усилия, чтобы вместе с Лаосом бережно хранить, укреплять и развивать особые вьетнамско-лаосские отношения. От имени партии, государства и народа Лаоса Генеральный секретарь, Президент Тхонглун Сисулит тепло поздравил вьетнамский народ со знаменательным юбилеем. Он подчеркнул, что победа Августовской революции и провозглашение Демократической Республики Вьетнам в 1945 году стали мощным стимулом для дела национального освобождения Лаоса, а также оказали сильное воодушевление революционному движению и борьбе за мир угнетённых народов мира.

Он сообщил, что в едином порыве с радостью вьетнамского народа Лаос торжественно провёл празднование 80-летия Национального праздника Вьетнама при участии более 1 500 делегатов, включая многих руководителей высокого уровня, представителей министерств, ведомств и общественных организаций.

Генеральный секретарь То Лам и Генеральный секретарь, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит обменялись информацией о положении дел в каждой партии и каждой стране.

Два лидера провели доверительный, откровенный и прямой обмен мнениями о направлениях и мерах продвижения сотрудничества, подчеркнув, что в условиях сложной международной и региональной обстановки обе страны должны усиливать консультации, обмен опытом, координацию и взаимопомощь в преодолении трудностей и вызовов.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС Чан Тхань Ман принял Первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России

Председатель НС Чан Тхань Ман принял Первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России

2 сентября Председатель НС Чан Тхань Ман принял делегацию Федерального Собрания России во главе с товарищем Владимиром Якушевым, Первым заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России, секретарём Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», прибывшего для участия в торжествах по случаю 80-летия Августовской революции и Дня независимости 2 сентября.
ПОДРОБНЕЕ

Top