НОВОСТИ
Генеральный секретарь То Лам встретился с бывшим Почётным генеральным консулом Вьетнама в Республике Корея Пак Су Гваном
Сразу после прибытия руководитель Партии встретился с бывшим Почётным генеральным консулом Вьетнама в Республике Корея Пак Су Гваном.
Генеральный секретарь То Лам отметил, что рад вновь увидеть давнего друга вьетнамского народа в Пусане - красивом приморском мегаполисе, - в дни своего государственного визита. Он поделился впечатлениями о городе, подчеркнув его динамичное развитие и достижения, достигнутые благодаря решимости и усилиям руководства и жителей Пусана, стремящихся превратить его в один из образцовых центров региона.
Генеральный секретарь подчеркнул, что в последние годы, при активной поддержке государств и народов обеих стран, а также благодаря вкладу ведущих южнокорейских предпринимателей, в том числе Пак Су Гвана, вьетнамско–корейское сотрудничество, особенно в экономике, демонстрирует устойчивый рост. Вьетнам и Республика Корея остаются важными партнёрами, активно развиваются обмены между гражданами, укрепляются связи между регионами и городами. Вьетнамская диаспора в Республике Корея и корейская - во Вьетнаме вносят значительный вклад в развитие принимающих стран и служат живым мостом дружбы.
По его словам, с учётом растущих потребностей вьетнамской общины и партнёров на юге Республики Корея, Министерство иностранных дел Вьетнама решило открыть Генеральное консульство в Пусане. Он выразил надежду, что Пак Су Гван и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку его деятельности.
В ответ Пак Су Гван отметил, что рад новой встрече с Генеральным секретарём То Ламом, с теплом вспоминая предыдущие беседы. Он выразил уверенность, что под руководством Генерального секретаря Вьетнам будет продолжать успешно развиваться.
По словам Пак Су Гвана, для Пусана большая честь - стать местом торжественного открытия Генерального консульства Вьетнама и проведения мероприятий, посвящённых 30-летию установления отношений дружбы и сотрудничества между Хошимином и Пусаном. Он выразил убеждённость, что взаимодействие двух городов будет и дальше расширяться, внося весомый вклад в развитие партнёрских связей между Республикой Корея и Вьетнамом на новом этапе.