НОВОСТИ

Генеральный секретарь То Лам возложил венки к Монументу независимости, Мемориалу покойного Короля Нородома Сианука и Монументу камбоджийско-вьетнамской дружбы

В рамках государственного визита в Королевство Камбоджа утром 6 февраля Генеральный секретарь То Лам возложил венки к Монументу независимости, Мемориалу покойного Короля Нородома Сианука и Монументу камбоджийско-вьетнамской дружбы в столице Пномпене.

 

Генеральный секретарь То Лам возложил цветы в память Короля Камбоджи Нородома Сианука. (Фото: ВИА).

В церемонии также приняли участие Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и вьетнамская делегация высокого уровня.

Монумент независимости является архитектурным сооружением, посвящённым дню независимости Камбоджи, и служит местом памяти, признания заслуг и чествования камбоджийского народа, внесшего вклад и принесшего жертву во имя Родины. Здесь также регулярно проводятся важные государственные торжества Камбоджи.

Мемориал покойного Короля Нородома Сианука был построен в память о покойном Короле Нородоме Сиануке (1922–2012), который правил Камбоджей в различные периоды, пережил государственный переворот 1970 года и геноцид режима Пол Пота, а после восстановления мира в стране отрёкся от престола в пользу Короля Нородома Сиамони. Покойный Король Нородом Сианук был большим другом партии, государства и народа Вьетнама.

Генеральный секретарь То Лам и делегация высокого уровня Вьетнама возложили венок к Монументу Независимости. (Фото: ВИА).

Монумент камбоджийско-вьетнамской дружбы, являющийся архитектурным символом солидарности и дружбы между Вьетнамом и Камбоджей, был сооружён в знак признательности вьетнамским военнослужащим, выполнявшим высокую международную миссию и оказавшим помощь камбоджийскому народу в освобождении от угрозы геноцида.

Государственный визит Генерального секретаря То Лама и вьетнамской делегации высокого уровня в Камбоджу имеет важное значение. Руководители двух стран активизируют обмены, укрепляют основу политического доверия и содействуют эффективной реализации достигнутых договорённостей.

Визит также направлен на дальнейшее углубление традиционных дружественных отношений между двумя партиями и двумя государствами, создание нового импульса для вывода вьетнамско-камбоджийских отношений на более высокий уровень в соответствии с чаяниями народов двух стран, а также на вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе.

ИЖВ/ВИА

