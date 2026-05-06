Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии
Советник Аджит Довал отметил, что, хотя «нестабильность и неопределённость» являются ключевыми словами, характеризующими современную мировую ситуацию, фактором стабилизации остаются доверие и стремление к совместному развитию, выразив надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества и вывод двусторонних отношений на новый уровень.
Высоко оценив всесторонние достижения развития Вьетнама и его растущую роль и положение на международной арене, он подтвердил, что Индия всегда рассматривает Вьетнам как одного из важнейших партнёров в регионе, вносящего активный вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие.
Генеральный секретарь, Президент То Лам подчеркнул, что отношения между Вьетнамом и Индией основаны на прочном фундаменте политического доверия, сходстве стратегического видения и долгосрочных интересов развития. Он подтвердил, что Вьетнам последовательно придаёт большое значение отношениям с Индией и стремится к их дальнейшему укреплению, а также поддерживает усиливающуюся роль Индии в региональных и глобальных механизмах.
Генеральный секретарь, Президент отметил, что несмотря на изменения в мировой и региональной обстановке, отношения между Вьетнамом и Индией остаются прочными, а данный визит является наглядным подтверждением традиционной дружбы и сотрудничества, вносящих вклад в мир, стабильность и развитие региона и мира.
Он подчеркнул, что при значительном потенциале стороны должны развивать практическое сотрудничество во всех областях, включая экономику, науку и технологии, цифровую трансформацию, новые технологии, образование, подготовку кадров и народные обмены.
В ходе встречи стороны отметили возрастающую роль сотрудничества в сфере безопасности в двусторонних отношениях и подчеркнули необходимость дальнейшего углубления координации между органами безопасности, правоохранительными структурами и органами планирования политики.
Генеральный секретарь, Президент То Лам предложил усилить обмен стратегической информацией, расширить сотрудничество в области кибербезопасности, защиты цифровой инфраструктуры, борьбы с высокотехнологичной преступностью и повышения способности реагирования на нетрадиционные угрозы безопасности.
Исходя из уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства, Генеральный секретарь, Президент То Лам и Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал особо подчеркнули необходимость эффективной координации в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью, онлайн-мошенничеством и новыми возникающими угрозами, что будет способствовать обеспечению национальной безопасности и общественного порядка в каждой стране.
Стороны также договорились продвигать взаимосвязь между безопасностью и развитием, расширять сотрудничество в стратегических технологических областях, таких как искусственный интеллект, цифровая трансформация, инновации, энергетика и подготовка высококвалифицированных кадров, рассматривая это как важную основу для укрепления стратегической самостоятельности каждой страны в условиях усиливающейся глобальной технологической конкуренции.
По региональным и международным вопросам стороны подтвердили необходимость поддержания мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации; урегулирования споров мирными средствами на основе международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982). Стороны также договорились продолжать укреплять стратегические консультации, тесно координировать действия на региональных и международных площадках, способствуя формированию стабильной, инклюзивной и основанной на правилах региональной архитектуры в условиях быстро меняющейся и рискованной среды безопасности.
По завершении встречи стороны выразили уверенность, что, опираясь на традиционную дружбу, высокий уровень стратегического доверия, сильную политическую волю руководства двух стран и сходство позиций по многим вопросам сотрудничества, особенно в сфере безопасности, отношения между Вьетнамом и Индией будут и далее развиваться более глубоко, содержательно и эффективно в интересах народов обеих стран, а также во имя мира, стабильности и устойчивого развития в регионе и мире.