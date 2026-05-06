Генеральный секретарь, Президент То Лам встретился с сотрудниками Посольства и вьетнамской общиной в Индии

По сообщению специального корреспондента ВИА, после прибытия в столицу Нью-Дели вечером 5 мая (по местному времени) Генеральный секретарь, Президент То Лам и высокопоставленная делегация Вьетнама встретились с сотрудниками Посольства и вьетнамской общиной в Индии.
  Генеральный секретарь, Президент То Лам и делегаты. Фото: ВИА  
От имени Посольства Вьетнама и всей общины соотечественников, проживающих, обучающихся и работающих в Индии, Посол Вьетнама в Индии Нгуен Тхань Хай выразил радость и гордость в связи с визитом Генерального секретаря, Президента То Лама и высокопоставленной делегации.

Посол Нгуен Тхань Хай отметил, что вьетнамская община в Индии всегда сохраняет сплочённость и взаимную поддержку, пользуется уважением со стороны местных властей и населения, строго соблюдает законы, поддерживает положительный образ Вьетнама, сохраняет родной язык и национальную культурную идентичность, активно помогает соотечественникам на Родине в случае стихийных бедствий и трудностей. Посольство постоянно оказывает всестороннюю поддержку общине.

Посол подчеркнул, что соотечественники внимательно следят за развитием страны, испытывают гордость за растущий международный авторитет Вьетнама и выражают уверенность, что данный визит Генерального секретаря, Президента То Лама откроет новый этап развития, углубив и сделав более содержательным всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Индией.

Обращаясь к сотрудникам Посольства и представителям общины, Генеральный секретарь, Президент То Лам высоко оценил и отметил Посольство, представительства и вьетнамскую общину в Индии за тщательную и всестороннюю подготовку визита, организацию многочисленных практических мероприятий, демонстрирующих высокий уровень ответственности, профессионализм и преданность внешнеполитической работе Партии и Государства.

Генеральный секретарь, Президент с удовлетворением отметил, что вьетнамская община в Индии становится всё более зрелой, сплочённой, успешно интегрируется и вносит практический вклад в развитие отношений между двумя странами.

Сообщество интеллектуалов, студентов и буддийских монахов, обучающихся в Индии, представляет собой значительный потенциал, получая образование в благоприятной академической среде и доступ к передовым знаниям, особенно в областях, где Индия обладает преимуществами. Отношения общины с местными властями и населением продолжают развиваться позитивно.

Делясь информацией о ситуации в стране, Генеральный секретарь, Президент отметил, что Партия, Государство, министерства, ведомства и местные органы власти активно и последовательно реализуют меры по обеспечению трёх ключевых целей: поддержание политической стабильности, развитие социально-экономической сферы и повышение уровня жизни населения.

Определено продолжать совершенствование институциональной системы, обновление модели роста, делая науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию центральным двигателем; максимально развивать человеческий потенциал; строить независимую и самодостаточную экономику, тесно связанную с глубокой и эффективной международной интеграцией. Внешнеполитический курс последовательно подтверждается: независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификация; активная и инициативная всесторонняя и глубокая международная интеграция; Вьетнам является другом, надёжным партнёром и ответственным членом международного сообщества.

Касаясь сотрудничества между Вьетнамом и Индией, Генеральный секретарь, Президент подчеркнул, что в рамках визита делегация реализует ряд разнообразных и практических мероприятий, которые будут способствовать дальнейшему углублению политического доверия, расширению предметного сотрудничества и созданию нового импульса для развития двусторонних отношений.

Обе страны обладают значительным потенциалом сотрудничества в различных сферах; многочисленные культурные сходства служат важной основой для развития контактов между народами, укрепления взаимопонимания, расширения сотрудничества и более полного использования потенциала и преимуществ каждой стороны.Bottom of Form

Генеральный секретарь, Президент выразил пожелание, чтобы вьетнамские интеллектуалы и студенты в Индии продолжали прилагать усилия в обучении и научных исследованиях, активно устанавливать связи с Родиной, участвовать в сетях знаний, передаче технологий, выдвигать инициативы, служащие развитию страны.

Деловое сообщество и трудящиеся призваны и далее развивать дух динамичности и инновационности, эффективно использовать возможности экономического сотрудничества между двумя странами, способствуя соединению рынков, развитию торговли, инвестиций и цепочек поставок.

Каждый вьетнамец в Индии является «народным послом», способствующим распространению образа страны и народа Вьетнама, сохранению национальной культурной самобытности, вьетнамского языка, воспитанию любви к Родине у молодого поколения, а также активной интеграции при уважении законов и культуры принимающей страны.

Вьетнамско-индийские семьи должны и далее оставаться «живыми мостами», где переплетаются, распространяются и устойчиво развиваются две культуры. Общественные объединения должны продолжать укреплять свою организацию, развивать связующую роль и строить всё более сплочённое сообщество, ориентированное на Родину.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 5 мая в столице Нью-Дели (Индия) в рамках государственного визита в Республику Индия Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала.
