Генеральный секретарь, Президент Лаоса с супругой совершит государственный визит во Вьетнам
Согласно коммюнике Министерства иностранных дел Вьетнама, по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама и его супруги Генеральный секретарь Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и его супруга совершат государственный визит во Вьетнам с 26 по 27 января 2026 года.