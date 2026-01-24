Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь, Президент Лаоса с супругой совершит государственный визит во Вьетнам

Генеральный секретарь Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и его супруга совершат государственный визит во Вьетнам с 26 по 27 января 2026 года.
Генеральный секретарь То Лам с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом во время визита во Вьетнам 10 сентября 2024 года. Фото: ВИА

Согласно коммюнике Министерства иностранных дел Вьетнама, по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама и его супруги Генеральный секретарь Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и его супруга совершат государственный визит во Вьетнам с 26 по 27 января 2026 года.

ИЖВ/ВИА

