НОВОСТИ
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: фундаментальные научные исследования должны обновляться в соответствии с требованиями развития страны
В совещании также приняли участие члены Политбюро, Секретариата, Центрального комитета Партии, Постоянного состава Руководящего комитета, руководители ряда министерств и ведомств, исследовательских институтов, университетов и профильных организаций.
Фундаментальная наука — основа национальных знаний
Подводя итоги совещания, Генеральный секретарь, Президент То Лам подчеркнул, что работа в области фундаментальных научных исследований должна быть решительно обновлена с точки зрения восприятия, институциональной системы, механизмов инвестирования, организации реализации и методов управления, чтобы соответствовать требованиям развития страны на новом этапе. По его словам, это стратегический вопрос, непосредственно связанный с моделью развития, потенциалом стратегической самостоятельности и национальным статусом Вьетнама в XXI веке.
Генеральный секретарь, президент государства отметил, что понимание роли фундаментальной науки претерпело чрезвычайно важные изменения. Если ранее фундаментальная наука рассматривалась как узкоспециализированная академическая деятельность исследовательских институтов и университетов, то сегодня она воспринимается как основа национальных знаний, база для формирования базовых технологий, элитных кадров, стратегического прогнозирования, формирования политики и долгосрочного потенциала самостоятельного развития.
Генеральный секретарь, президент государства указал, что в настоящее время фундаментальные исследования по-прежнему сталкиваются со многими ограничениями и недостатками, не соответствующими требованиям развития страны на новом этапе: уровень инвестиций остаётся низким; не сформирована сильная, стабильная и глубокая национальная экосистема фундаментальных исследований, способная к долгосрочному накоплению знаний; исследовательская деятельность остаётся разрозненной, отсутствуют научные школы, сильные исследовательские группы и тесная связь со стратегией национального развития; отсутствует чёткое разграничение между фундаментальными исследованиями, ориентированными на базовые знания, прикладные направления и исследованиями, непосредственно обслуживающими стратегические технологии.
Система управления наукой по-прежнему чрезмерно опирается на административное мышление; не хватает центров передовых исследований, современных лабораторий, крупных баз данных, общей вычислительной инфраструктуры и долгосрочных инвестиционных механизмов для сильных исследовательских групп. Кадровый вопрос остаётся одной из ключевых стратегических проблем: во многих сферах ощущается нехватка ведущих специалистов, а кадровый резерв остаётся недостаточным. Многие молодые учёные не имеют условий для долгосрочного профессионального развития, при этом проблема утечки мозгов сохраняется.
Что касается общественных и гуманитарных наук, генеральный секретарь, президент государства отметил необходимость более полного осознания стратегической роли данной сферы на нынешнем этапе. Если естественные науки и технологии формируют основу производственного и технологического потенциала страны, то общественные и гуманитарные науки создают основу для лидерства, государственного управления, институционального строительства, развития культуры, человека и поддержания социальной стабильности. Государство может импортировать технологии, но не может импортировать модель развития, соответствующую собственной истории, культуре и условиям. Поэтому общественные и гуманитарные науки играют особо важную роль в теоретических исследованиях, формировании политического курса, совершенствовании законодательства, стратегическом прогнозировании, формировании национальной системы ценностей, развитии культуры и защите идеологической основы Партии.
По словам генерального секретаря, президента государства, в настоящее время крайне важно чётко определить цели развития фундаментальной науки на новом этапе, обеспечив как устранение существующих барьеров, так и создание долгосрочной базы знаний для быстрого и устойчивого развития страны.
Общая цель заключается в формировании современной, самостоятельной и интегрированной системы фундаментальных исследований Вьетнама, обладающей приоритетными направлениями, способной создавать новые знания, готовить элитные кадры, обеспечивать стратегические обоснования для формирования политического курса и политики, а также служить основой для развития стратегических технологий в интересах быстрого и устойчивого развития страны. До 2030 года необходимо устранить существующие препятствия и ограничения, сформировать относительно целостную национальную экосистему фундаментальных исследований, постепенно создать ряд центров передовых исследований, сильных исследовательских групп, крупных научных баз данных и общей исследовательской инфраструктуры, обладающей региональной конкурентоспособностью. К 2045 году предполагается сформировать ряд направлений фундаментальной науки международного уровня.
Обновление механизма управления наукой: от административного управления к креативному управлению
Генеральный секретарь, президент государства предложил выработать единое понимание развития, чтобы все решения, ресурсы и механизмы реализации были направлены в правильное русло, соответствовали приоритетам и стратегическому уровню задач.
Он подчеркнул, что фундаментальные научные исследования нельзя рассматривать исключительно как академическую деятельность - это стратегическая основа национального развития в XXI веке. Инвестиции в фундаментальную науку являются инвестициями в долгосрочное будущее нации, национальную самостоятельность, глубину развития и долгосрочную конкурентоспособность страны.
Развитие фундаментальной науки должно непосредственно служить задачам быстрого и устойчивого развития страны, укреплению потенциала стратегической самостоятельности, обеспечению обороны и безопасности, повышению способности к прогнозированию, государственному управлению и адаптации к масштабным мировым изменениям.
Необходимо обеспечивать синхронное развитие естественных наук, базовых технологий и общественных и гуманитарных наук. «Если естественные науки и технологии создают основу производственного и технологического потенциала страны, то общественные и гуманитарные науки формируют основу лидерства, государственного управления, институционального строительства, развития культуры и человека. Невозможно обеспечить быстрое и устойчивое развитие, если страна сильна в технологиях, но слаба в институтах, культуре, человеческом капитале и управлении обществом», - подчеркнул генеральный секретарь, президент государства.
Следует решительно обновить механизм управления наукой, перейдя от административного управления к креативному управлению; от предварительного контроля к последующему контролю; от оценки по документам к оценке по качеству, воздействию и долгосрочному вкладу. Необходимо формировать академическую среду, основанную на честности, свободе творчества и одновременно на научной и национальной ответственности.
Генеральный секретарь, Президент государства особо отметил, что человек должен находиться в центре развития фундаментальной науки. Для сильной науки прежде всего необходим сильный корпус учёных, а также экосистема выявления, подготовки, поддержки, привлечения и защиты научных талантов.
Он потребовал, чтобы правильные взгляды были преобразованы в правильные механизмы, адекватные ресурсы и эффективные методы реализации, сосредоточенные на следующих направлениях: устранение существующих препятствий и трудностей; обновление институтов управления фундаментальными исследованиями; решительный переход от административного управления к креативному управлению; акцент на последующем контроле, оценке качества, результатов и долгосрочного воздействия. Механизм управления должен допускать научный риск, снижать административную нагрузку, защищать академическую свободу и повышать значение подотчётности и научной добросовестности.
Генеральный секретарь, Президент государства предложил разработать финансовые механизмы, соответствующие различным видам исследований. Для фундаментальных исследований, ориентированных на базовые знания, необходимы стабильное базовое финансирование и долгосрочные механизмы поддержки. Для исследований, ориентированных на стратегические технологии, следует сочетать государственный бюджет, конкурентные фонды, государственный заказ и сотрудничество с бизнесом для формирования непрерывной цепочки: фундаментальные исследования - прикладные исследования - опытно-конструкторские разработки - интеллектуальная собственность - стандартизация - передача технологий и коммерциализация.
Что касается общественных и гуманитарных наук, государство должно играть ведущую роль, поскольку их результатом являются прежде всего базовые знания, политические обоснования, социальные данные, модели управления, культурные ценности и развитие человека, а не обычные коммерческие товары.
Необходимо развивать экосистему научных талантов — от раннего выявления, элитного образования, подготовки аспирантов, постдокторских исследований, молодых руководителей научных групп и ведущих экспертов до глобального сообщества вьетнамской интеллигенции. Центральным элементом должно стать создание свободной, честной и творческой академической среды с достойным вознаграждением и возможностью доверять талантливым людям крупные задачи.
Следует формировать национальную инфраструктуру данных и знаний: инвестировать в ключевые лаборатории, совместно используемое оборудование, высокопроизводительную вычислительную инфраструктуру, научные и социальные базы данных, цифровые библиотеки, архивы культурных, языковых и цифровых данных о наследии. В эпоху искусственного интеллекта данные должны рассматриваться как стратегическая инфраструктура фундаментальных исследований.
Генеральный секретарь, Президент государства также указал на необходимость переосмысления роли двух академий наук и усиления взаимосвязи научной экосистемы. Обе академии должны стать стратегическими институтами знаний Центрального комитета и государства, при этом тесно взаимодействуя с исследовательскими университетами, предприятиями, министерствами, регионами и органами формирования политики для создания глубокой и накопительной экосистемы фундаментальных исследований, способной обеспечивать принятие важнейших государственных решений.
Необходимо активизировать избирательное международное сотрудничество, привлекать зарубежных специалистов, иностранных учёных и вьетнамских интеллектуалов за рубежом, сотрудничать с ведущими мировыми научными центрами для повышения уровня исследований, подготовки кадрового резерва и сокращения разрыва в знаниях, одновременно обеспечивая защиту данных, интеллектуальной собственности, безопасности знаний и национальных интересов.
Генеральный секретарь, Президент государства поручил Руководящему комитету по развитию науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации завершить подготовку доклада и представить его Политбюро для рассмотрения и принятия решений в направлении поручения Партийному комитету Правительства централизованно руководить реализацией следующих задач: устранение препятствий и проблем; срочная разработка Национальной стратегии развития фундаментальных исследований до 2045 года; создание многолетнего Национального фонда фундаментальных исследований; разработка специального финансового механизма для общественных и гуманитарных наук; формирование Национальной программы научных талантов в области фундаментальной науки; создание национальной системы научных и социальных данных; завершение проекта реструктуризации и механизма деятельности двух академий наук; принятие национальных стандартов научной добросовестности; создание механизма государственного заказа на исследования, непосредственно служащие разработке резолюций, законов, стратегий, планов и государственной политики.