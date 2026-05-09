Генеральный секретарь, Президент государства То Лам успешно завершил государственный визит в Шри-Ланку
В ходе встреч, бесед и переговоров в атмосфере открытости, искренности, доверия и взаимопонимания стороны проинформировали друг друга о ситуации в каждой стране, выразили удовлетворение отношениями традиционной дружбы и многопланового сотрудничества, продолжающимися более полувека и основанными на политическом доверии, верности, искренней взаимной поддержке, общности буддийской культуры и активном участии обеих стран в Движении неприсоединения.
Стороны договорились повысить уровень политического доверия, всесторонне развивать отношения традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между двумя странами; расширять обмены и контакты на высоком и других уровнях, а также регулярно реализовывать двусторонние механизмы сотрудничества в различных сферах; укреплять отношения между правящими партиями; активизировать обмены по теоретическим вопросам, внешней политике, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Стороны договорились придать сотрудничеству в области обороны и безопасности практический и эффективный характер, особенно в подготовке сил по поддержанию мира Организации Объединённых Наций (ООН); расширять сотрудничество в области обмена информацией и передачи оборонных технологий; укреплять сотрудничество в сфере морской безопасности и кибербезопасности.
Подчеркнув потенциал сотрудничества в области торговли и инвестиций, стороны договорились реализовать прорывные меры для скорейшего достижения цели по доведению объёма двустороннего товарооборота до 1 миллиарда долларов США в ближайшее время.
Стороны также договорились укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве, налаживании цепочек поставок сельскохозяйственной продукции, технологиях послеуборочного хранения, рыболовстве, науке и технологиях, цифровой трансформации, обмене опытом в развитии ключевых экспортных товаров и реализации взаимовыгодных исследовательских проектов и проектов по передаче технологий между двумя странами, ориентируясь на создание символических совместных проектов.
Стороны также договорились сделать сотрудничество в области культуры, образования, связей и народных обменов важной опорой двусторонних отношений.
По международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, стороны подчеркнули, что в условиях сложных изменений в мире и регионе Вьетнаму и Шри-Ланке необходимо продолжать тесную координацию на многосторонних форумах, особенно в ООН, Движении неприсоединения и Форуме глобального Юга. Стороны вновь подтвердили важность поддержания мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства; одновременно подчеркнули важность мирного урегулирования споров на основе уважения и соблюдения международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС 1982).