НОВОСТИ

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой отправился с официальным визитом в Королевство Таиланд

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства Социалистической Республики Вьетнам То Лам вместе с супругой Нго Фыонг Ли и высокопоставленной вьетнамской делегацией выехал из столицы Ханоя с официальным визитом в Таиланд, который проходит с 27 по 29 мая 2026 года.
  Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и его супруга отправились с официальным визитом в Королевство Таиланд. Фото: ВИА  
По приглашению Премьер-министра Королевства Таиланд Анутина Чарнвиракула и его супруги 27 мая 2026 года Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), Президент государства Социалистической Республики Вьетнам То Лам вместе с супругой Нго Фыонг Ли и высокопоставленной вьетнамской делегацией выехал из столицы Ханоя с официальным визитом в Таиланд, который проходит с 27 по 29 мая 2026 года.

В состав официальной делегации входят: Нгуен Зюи Нгок — член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по организационной работе; Чинь Ван Кует — член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами; Нгуен Тхань Нги — член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегий; генерал армии Фан Ван Зянг — член Политбюро, заместитель Премьер-министра Правительства, министр национальной обороны; генерал полиции Лыонг Там Куанг — член Политбюро, министр общественной безопасности; Ле Хоай Чунг — член Политбюро, министр иностранных дел; Чан Дык Тханг — член Политбюро, секретарь партийного комитета Ханоя; Нгуен Хай Нинь — член ЦК КПВ, заведующий Канцелярией ЦК КПВ; Нгуен Тхи Хонг — член ЦК КПВ, заместитель Председателя Национального собрания; Ле Кхань Хай — член ЦК КПВ, заведующий Канцелярией Президента государства; Нго Ван Туан — член ЦК КПВ, министр финансов; Ву Хай Куан — член ЦК КПВ, министр науки и технологий; Ле Мань Хунг — член ЦК КПВ, министр промышленности и торговли; То Ан Со — помощник Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства, исполняющий обязанности руководителя Канцелярии Генерального секретаря; Фам Вьет Хунг — Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Таиланде.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам: Законодательная деятельность должна решительно перейти от управленческого мышления к мышлению, ориентированному на развитие

На конференции был рассмотрен проект доклада о результатах проверки и надзора (второй этап), проводимых Политбюро и Секретариатом в отношении Постоянного бюро партийного комитета НС.
