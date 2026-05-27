Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой начали официальный визит в Королевство Таиланд
В аэропорту Генерального секретаря, Президента государства То Лама с супругой и вьетнамскую делегацию высокого уровня встречали с таиландской стороны: заместитель министра сельского хозяйства и кооперативов Таиланда Ватчарафон Кхаокхам, руководство провинции Удонтхани и другие официальные лица.
С вьетнамской стороны в приветствии приняли участие: Посол Вьетнама в Таиланде Фам Вьет Хунг с супругой, Генеральный консул Вьетнама в Кхонкэне Динь Хоанг Линь с супругой, сотрудники Посольства и Генерального консульства Вьетнама, а также представители вьетнамской общины в Таиланде.
Сразу после прибытия в международный аэропорт Удонтхани Генеральный секретарь, Президент государства То Лам с супругой и вьетнамская делегация высокого уровня направились в Мемориальный комплекс Президента Хо Ши Мина, где возложили благовония в память о Президенте Хо Ши Мине, а также встретились с представителями вьетнамской общины в Таиланде.
Вьетнам и Таиланд являются близкими странами, имеющими много общих интересов в поддержании мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе. За почти 50 лет с момента установления дипломатических отношений (1976–2026 годы) отношения между двумя странами непрерывно укреплялись и всесторонне развивались, став одним из наиболее динамичных и эффективных партнёрств в АСЕАН.
В последнее время отношения между Вьетнамом и Таиландом демонстрируют весьма позитивное, практическое и всестороннее развитие. Стороны повысили уровень отношений от стратегического партнёрства до усиленного стратегического партнёрства, а в настоящее время — до всеобъемлющего стратегического партнёрства, что отражает постоянно растущий уровень политического доверия между двумя странами.
Нынешний официальный визит Генерального секретаря, Президента государства То Лама с супругой и вьетнамской делегации высокого уровня в Таиланд демонстрирует особое значение, которое Вьетнам придаёт отношениям с Таиландом, а также региону Юго-Восточной Азии. Визит также предоставляет руководителям двух стран возможность провести углублённый обмен мнениями по ключевым направлениям эффективной реализации новой рамочной основы сотрудничества, придав тем самым дополнительный импульс развитию двусторонних отношений в предстоящий период.