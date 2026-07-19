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Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: Строить силы Народной полиции, отвечающие требованиям новой обстановки
Во встрече также приняли участие: бывший член Политбюро, бывший Премьер-министр Фам Минь Тинь; член Политбюро, Постоянный член Секретариата Чан Кам Ту; члены Политбюро, Секретариата и Центрального комитета КПВ, бывшие члены Центрального комитета КПВ, руководители Партии и государства, руководители центральных комитетов, ведомств и учреждений, а также действующие и бывшие руководители Министерства общественной безопасности.
В ходе встречи участники посмотрели документальный фильм, посвящённый 64-летнему пути становления, боевой деятельности и развития сил Народной полиции, особенно результатам, достигнутым после внедрения двухуровневой модели организации органов местной общественной безопасности.
Выступая на встрече, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что в общих достижениях всей политической системы исключительно важную роль сыграли силы Народной общественной безопасности, Народной полиции, руководители и высший командный состав Народной полиции разных поколений, а также Ассоциация ветеранов Народной общественной безопасности, активно участвующая в движении «День всенародной защиты безопасности Отечества» на низовом уровне.
От имени руководства Партии и государства Генеральный секретарь, Президент государства выразил признательность и благодарность всем поколениям руководителей и сотрудников Народной общественной безопасности и Народной полиции, подчеркнув, что рассчитывает на их дальнейший вклад в революционное дело Партии, народа и страны.
Глава Партии отметил, что на XIV съезде КПВ впервые была закреплена и особо подчёркнута задача: «раскрывать роль ветеранов Народной общественной безопасности в воспитании молодого поколения в духе патриотизма и революционного героизма, а также в сохранении качеств и традиций «революционного сотрудника общественной безопасности»».
В целях содействия всей Партии, всему народу и всей армии в достижении стратегических целей страны под руководством Партии Генеральный секретарь, Президент государства призвал силы Народной общественной безопасности, Народной полиции, а также руководителей и высший командный состав Народной полиции разных поколений сосредоточить усилия на выработке предложений и выполнении ведущей роли в построении общества, основанного на дисциплине, безопасности, здоровой социальной среде, цивилизованном, гармоничном и устойчивом развитии. Необходимо сосредоточить усилия на решительной борьбе с преступностью, создании общин и кварталов, свободных от наркотиков, с перспективой формирования территорий без преступности и социальных пороков. Следует последовательно добиваться цели по сокращению преступности против общественного порядка на 10% и обеспечить ещё более ощутимые результаты в борьбе со всеми видами преступлений.
Генеральный секретарь, Президент государства потребовал укреплять ведущую роль сил Народной общественной безопасности в формировании современной системы общественного управления, обеспечив решительный переход от «управления обществом» к «управлению и созиданию обществом», где данные служат основой, цифровые технологии — инструментом, а человек находится в центре внимания.
Одновременно необходимо строить революционные, регулярные, элитные и современные силы Народной полиции, руководствующиеся принципом: «Самые дисциплинированные – самые преданные – самые близкие к народу», способные эффективно отвечать требованиям новой обстановки.
Личный состав должен обладать твёрдой политической стойкостью, высокими моральными качествами, глубокими знаниями законодательства, высоким профессиональным мастерством, цифровыми компетенциями, инновационным мышлением и решительным духом действий, быть готовым к борьбе и самопожертвованию ради мира, безопасности и счастья народа.
Генеральный секретарь, Президент государства также потребовал уделять больше внимания условиям службы и жизни сотрудников полиции и шире использовать потенциал ветеранов Народной общественной безопасности в деле построения дисциплинированного, безопасного и цивилизованного общества.
Он выразил уверенность, что силы Народной общественной безопасности и Народной полиции продолжат служить образцом в реализации политики Партии, а представители разных поколений сотрудников будут и впредь оставаться достойным примером по месту жительства, внося вклад в строительство, развитие и защиту Отечества.
Выступая на встрече, министр общественной безопасности генерал Лыонг Там Куанг подтвердил, что Центральный партийный комитет общественной безопасности, Министерство общественной безопасности и силы Народной полиции приложат все усилия для реализации указаний Генерального секретаря, Президента государства То Лама.
По словам министра, ключевыми задачами остаются продолжение решительной борьбы с преступностью, создание общин и кварталов, свободных от наркотиков, содействие построению современной системы общественного управления и формирование сил Народной полиции, соответствующих принципу «Самые дисциплинированные – самые преданные – самые близкие к народу».
Пользуясь случаем, генерал Лыонг Там Куанг выразил глубокую признательность всем поколениям сотрудников Народной полиции за их вклад и самоотверженность в деле защиты национальной безопасности, обеспечения общественного порядка и безопасности.