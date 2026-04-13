Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: стремление к развитию будет преобразовано в реальную силу

Генеральный секретарь Центрального комитета КПВ, Президент государства То Лам выступает с руководящим обращением. (Фото: ВИА)

Утром 13 апреля в Ханое Политбюро и Секретариат Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) провели всенародную конференцию по изучению, усвоению и реализации Резолюции Второго Пленума ЦК КПВ XIV созыва.



Выступая с руководящим докладом на конференции, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам отметил, что основное требование после данной конференции заключается в глубоком понимании и всестороннем усвоении положений, а также в их решительной, синхронной, эффективной и приоритетной реализации, способной обеспечить заметные изменения во всей политической системе и распространиться в качестве движущей силы развития во всём обществе.



Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость полного и глубокого осознания того, что партийные положения являются ключевым институциональным фундаментом, обеспечивающим функционирование Партии как единого целого во всей политической системе. Каждый партийный комитет, каждая партийная организация, каждый кадровый работник и член Партии должны правильно понимать, глубоко осмысливать и строго выполнять эти положения, рассматривая это как свою непосредственную политическую ответственность; недопустимо их произвольное толкование или применение в личных интересах. Все положения должны реализовываться единообразно, последовательно и синхронно сверху вниз, с жёстким контролем и строгим наказанием за нарушения, а также с поощрением творческих и эффективных подходов в рамках установленных норм.



Генеральный секретарь, Президент государства указал на необходимость коренного обновления мышления в сфере развития и эффективного использования всех ресурсов и капиталов для обеспечения устойчивого роста. Экономика, стремящаяся к высокому и устойчивому росту, не может опираться на единственный источник ресурсов и тем более не может возлагать всю нагрузку развития на государство.



Государство должно перейти от роли прямого инвестора к роли архитектора и создателя условий, при которых все ресурсы общества мобилизуются и распределяются в соответствии с рыночными сигналами в рамках прозрачной и стабильной институциональной системы. На этой основе необходимо заново определить роль различных источников капитала в новой модели развития, где финансовые потоки не существуют изолированно, а взаимодействуют, усиливают и направляют друг друга.

Всенародная конференция по изучению и реализации Резолюции Второго Пленума ЦК КПВ XIV созыва. (Фото: ВИА)

Государственный капитал должен выполнять роль стартового и формирующего капитала, задающего пространство развития и снижающего первоначальные риски, тем самым стимулируя частные инвестиции. Капитал предприятий, включая частный сектор и иностранные инвестиции, должен направляться в отрасли с высокой добавленной стоимостью, инновационные проекты и цепочки создания знаний. Внешние заимствования должны использоваться на основе стратегического отбора с учётом способности их освоения и долгосрочного обслуживания, с приоритетом для ключевой инфраструктуры и проектов с высоким мультипликативным эффектом.



Финансовый рынок, включая рынки капитала, кредитования и облигаций, должен стать полноценным каналом средне- и долгосрочного финансирования реальной экономики, направляя ресурсы в производство, инновации и базовую инфраструктуру, тем самым повышая качество роста.



Генеральный секретарь, Президент государства отметил необходимость раскрытия потенциала капитала населения как стратегического прорыва нового этапа развития. Это не только финансовые ресурсы, но и совокупность интеллекта, навыков, труда, предпринимательского духа и стремления к законному обогащению десятков миллионов граждан. При эффективной мобилизации этот ресурс способен превратиться в мощную внутреннюю движущую силу экономики.



Генеральный секретарь, Президент государства потребовал решительно преодолеть узковедомственное, территориально-ограниченное и краткосрочное мышление при разработке планов развития. Комплексное планирование должно носить интегрированный, многозадачный и долгосрочный характер, обеспечивая рациональную структуру развития, эффективное распределение ресурсов и сбалансированное пространственное развитие.



Каждый план развития должен рассматриваться в общей системе, с учётом региональной взаимосвязанности и стратегических направлений развития страны. Особое внимание должно уделяться энергетике: без достаточного, стабильного и доступного энергоснабжения невозможно обеспечить индустриализацию, модернизацию и устойчивый рост.



Одновременно необходимо прекратить практику инвестирования по формальным, субъективным или краткосрочным соображениям. Каждый проект должен оцениваться по реальному социально-экономическому эффекту, где центральным критерием является уровень благополучия населения. Недопустимо подменять эффективность масштабом инвестиций или количеством проектов.



Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул важность раскрытия производственного потенциала общества и превращения каждого гражданина, домохозяйства и предприятия в субъект экономического роста. Устойчивый рост должен формироваться как сверху вниз, так и снизу вверх, на всех уровнях экономики.



Создание благоприятной среды развития должно позволить гражданам и предприятиям видеть реальные возможности, стимулировать инвестиции, инновации и устойчивое развитие. Каждый механизм, политика и инвестиционный поток должны быть направлены на раскрытие потенциала общества и превращение доверия в долгосрочный двигатель развития.



Генеральный секретарь, Президент государства также подчеркнул необходимость совершенствования модели двухуровневого местного управления, где центральный уровень отвечает за стратегию и контроль, а местный — за реализацию, при ключевой роли общинного уровня.



Он призвал все партийные комитеты, организации и членов Партии действовать более активно, ответственно и решительно, обеспечивая согласованность действий и эффективность реализации задач развития.



Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что ключевым является формирование доверия в обществе. Когда граждане и бизнес доверяют системе, ресурсы мобилизуются, и стремление к развитию превращается в реальную силу, обеспечивающую быстрое и устойчивое развитие страны.



Выступая с откликом на руководящие указания, член Политбюро, секретарь Центрального комитета КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Чинь Ван Кует подчеркнул, что это является не только конкретизацией буквы Резолюции XIV съезда КПВ и Второго Пленума Центрального комитета КПВ XIV созыва, но и руководством к действию для партийных комитетов, партийных организаций и всех кадровых работников и членов Партии по всей Партии для их более синхронной, единой, эффективной и практической реализации.