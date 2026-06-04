НОВОСТИ
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: Стране необходим более современный, более стойкий и более творческий рабочий класс
Выступая на Съезде с руководящей речью, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что на новом этапе развития страны, ориентированном на достижение целей 2030 и 2045 годов, рабочий класс и трудящиеся играют исключительно важную роль и требуют всесторонней подготовки, заботы и внимания, чтобы обеспечить устойчивое развитие государства.
Поэтому нынешний Съезд призван дать ответ на очень важный вопрос: каким образом Профсоюзы Вьетнама должны обновляться, чтобы действительно стать надёжной опорой для трудящихся, прочным связующим звеном между Партией, государством и рабочим классом, а также важной силой, способствующей строительству страны в новую эпоху.
В целом согласившись с Политическим докладом, направлениями деятельности, целями и задачами, определёнными Съездом, Генеральный секретарь, Президент государства отметил, высоко оценил и тепло поздравил рабочий класс, коллектив рабочих, государственных служащих, сотрудников госучреждений, трудящихся и Профсоюзы Вьетнама с важными результатами, достигнутыми в течение прошедшего срока полномочий.
Открыто указывая на существующие недостатки, Генеральный секретарь, Президент государства потребовал, чтобы профсоюзы обновлялись быстрее, глубже и более содержательно. Профсоюз не может быть сильным, если он оторван от рабочих. Профсоюз не может быть привлекательным, если трудящиеся не ощущают более надёжной защиты своих прав. Профсоюз не может считаться современным, если его деятельность по-прежнему в основном сводится к документообороту, совещаниям и лозунгам.
В следующем сроке полномочий Генеральный секретарь, Президент государства предложил Профсоюзам Вьетнама сосредоточиться на формировании современного и сильного рабочего класса Вьетнама, достойного роли передовой силы в деле индустриализации и модернизации страны.
Современному рабочему необходимы не только трудолюбивые руки, но и знания, профессиональные навыки, дисциплина, производственная культура, способность осваивать технологии и дух инноваций. Профсоюзы должны совместно с государством, предприятиями и образовательными учреждениями заботиться о повышении профессиональной квалификации трудящихся, развитии цифровых навыков и способности адаптироваться к новым условиям.
Каждый рабочий должен иметь возможность учиться на протяжении всей жизни. Каждый промышленный парк должен быть не только местом расположения предприятий, но и пространством, где имеются культурные учреждения, жильё, школы, медицинские учреждения и безопасная, гуманная среда для жизни. Забота о рабочих заключается не только в оказании помощи в трудные периоды, но и в создании условий для их роста, профессионального развития и уверенности в будущем.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что член профсоюза и трудящийся должны находиться в центре всей деятельности профсоюзов. Профсоюзы созданы для представительства, заботы и защиты трудящихся. Поэтому каждая программа, каждый план и каждое движение должны отвечать на вопросы: что получает трудящийся, какие права защищаются, какие трудности устраняются и какой голос услышан. Эффективность профсоюза должна измеряться не количеством совещаний, документов или кампаний, а доверием членов профсоюза, уровнем удовлетворённости трудящихся, качеством коллективных трудовых соглашений, количеством успешно защищённых случаев и реальным улучшением условий жизни на местах.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость решительного обновления первичных профсоюзных организаций, считая именно их основой жизнеспособности профсоюзного движения. Нельзя допускать, чтобы первичные профсоюзные организации ограничивались проведением мероприятий, сбором членских взносов и вручением подарков по праздникам. Они должны стать местом, куда работники обращаются по вопросам трудового договора, заработной платы, страхования, охраны труда, условий работы, жилья, семейной жизни и других повседневных проблем.
Генеральный секретарь, Президент государства указал, что профсоюзы должны повышать способность к коллективному урегулированию вопросов, развитию диалога на рабочих местах и предупреждению трудовых споров на ранней стадии. Обращения рабочих должны быть услышаны до того, как перерастут в недовольство. Небольшие противоречия должны решаться до того, как превратятся в очаги напряжённости.
Следует поощрять предприятия к эффективной деятельности, инновациям и более глубокому участию в глобальных цепочках создания стоимости, одновременно требуя от них соблюдения трудового законодательства, обеспечения безопасности и гигиены труда, полной уплаты страховых взносов и заботы о благополучии работников. Инвестиции в человека являются инвестициями в производительность, репутацию и долгосрочное развитие предприятия.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость построения современных, профессиональных, цифровизированных и прозрачных Профсоюзов Вьетнама, способных эффективно представлять интересы работников в новых условиях. Это позволит трудящимся легче направлять обращения и предложения, получать юридические консультации, знакомиться со своими правами, оформлять меры поддержки, участвовать в опросах и оценке профсоюзной деятельности, а профсоюзам — лучше владеть информацией о ситуации на рынке труда, своевременно прогнозировать конфликты и оказывать адресную помощь нуждающимся.
Профсоюзные кадры должны получать более профессиональную подготовку в области трудового права, урегулирования коллективных вопросов, социального обеспечения, цифровых коммуникаций, работы с данными, организационного управления и антикризисного реагирования. Профсоюзный работник должен искренне заботиться о трудящихся, проявлять стойкость перед трудностями, уметь взаимодействовать с работодателями, убеждать и пользоваться авторитетом среди рабочих.
Профсоюзы должны активнее участвовать в партийном строительстве, совершенствовании политической системы и укреплении социальной базы Партии в рабочем классе; выявлять, воспитывать и рекомендовать лучших рабочих для рассмотрения вопроса о вступлении в Партию, чтобы на предприятиях, стройках, в промышленных парках и компаниях становилось всё больше членов Партии из числа непосредственно занятых в производстве рабочих и новаторов труда.
Генеральный секретарь, Президент государства подтвердил, что Партия, государство, Национальное собрание, Правительство и вся политическая система всегда будут рядом с профсоюзами, Отечественным фронтом Вьетнама (ОФВ) и трудящимися. Забота о жизни работников, создание благоприятных условий труда, профессионального обучения, обеспечение безопасности труда, поддержка семей работников в вопросах жилья, здравоохранения, образования и отдыха являются общей ответственностью Партии, государства, профсоюзов, предприятий и всей политической системы.
Для успешного выполнения задач Профсоюзами Вьетнама Генеральный секретарь, Президент государства предложил партийным комитетам всех уровней, органам власти, ОФВ, общественно-политическим организациям и деловому сообществу продолжать оказывать поддержку, координировать действия и создавать благоприятные условия для более эффективной деятельности профсоюзов.
Партийные комитеты и органы власти должны рассматривать заботу о рабочем классе как важнейшую политическую задачу; регулярно вести диалог, выслушивать и своевременно решать законные обращения рабочих и трудящихся. Политика в области заработной платы, жилья, страхования, профессионального обучения, охраны труда и развития культурной инфраструктуры для рабочих должна реализовываться содержательно, сопровождаться контролем, надзором и конкретными результатами.
Сразу после завершения Съезда Всеобщая конфедерация труда Вьетнама должна оперативно конкретизировать Резолюцию Съезда в виде программы действий с чётким определением исполнителей, задач, ответственности, сроков и ожидаемых результатов, чтобы дух Съезда дошёл до каждого профсоюзного звена, каждого промышленного парка, каждого предприятия, каждого производственного коллектива, каждого члена профсоюза и каждого трудящегося.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что стране необходим более современный, более стойкий и более творческий рабочий класс. Трудящимся необходима более близкая к ним, более практичная и более сильная профсоюзная организация. Развитие страны требует ещё более значительного вклада десятков миллионов членов профсоюзов, рабочих, государственных служащих, сотрудников госучреждений и трудящихся по всей стране.