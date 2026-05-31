Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам совершает государственный визит на Филиппины

Президент государства То Лам и супруга Нго Фыонг Ли вместе с делегацией высокого уровня Вьетнама отбыли с государственным визитом на Филиппины с 31 мая 2026 года по 1 июня 2026 года по приглашению Президента Республики Филиппины Фердинанда Ромуальдеса Маркоса-младшего и его супруги.
  Министр цифрового развития и информации Сингапура Джозефин Тео вручает Генеральному секретарю, Президенту государства То Ламу и супруге Нго Фыонг Ли фотоальбом, посвящённый мероприятиям Генерального секретаря, Президента государства и супруги в Сингапуре, во время проводов в международном аэропорту Чанги. Фото: ВИА  
По сообщению специального корреспондента ВИА, после успешного завершения государственного визита в Сингапур и программного выступления на 23-м Диалоге «Шангри-Ла» 31 мая Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и супруга Нго Фыонг Ли вместе с делегацией высокого уровня Вьетнама отбыли с государственным визитом на Филиппины с 31 мая 2026 года по 1 июня 2026 года по приглашению Президента Республики Филиппины Фердинанда Ромуальдеса Маркоса-младшего и его супруги.

В состав официальной делегации входят: Нгуен Зюи Нгок, член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по организационной работе; Чинь Ван Кует, член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами; Нгуен Тхань Нги, член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегии; генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель Премьер-министра Правительства, министр национальной обороны; генерал полиции Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности; Ле Хоай Чунг, член Политбюро, министр иностранных дел; Чан Дык Тханг, член Политбюро, секретарь партийного комитета города Ханоя; Нгуен Хай Нинь, член ЦК КПВ, заведующий Канцелярией ЦК КПВ; Нгуен Тхи Хонг, член ЦК КПВ, заместитель Председателя Национального собрания; Ле Кхань Хай, член ЦК КПВ, заведующий Канцелярией Президента государства; Нго Ван Туан, член ЦК КПВ, министр финансов; Ву Хай Куан, член ЦК КПВ, министр науки и технологий; Ле Мань Хунг, член ЦК КПВ, министр промышленности и торговли; То Ан Со, помощник Генерального секретаря, Президента государства, руководитель Канцелярии Генерального секретаря; Лай Тхай Бинь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама на Филиппинах.

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и супруга Нго Фыонг Ли вместе с делегацией высокого уровня Вьетнама успешно завершили государственный визит в Сингапур по приглашению Президента Республики Сингапур Тармана Шанмугаратнама и его супруги, состоявшийся с 29 по 31 мая 2026 года.

В рамках визита Генеральный секретарь, Президент государства То Лам провёл переговоры с Президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом; Премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом; встретился со Спикером Парламента Си Киа Пэном; провёл встречу со Старшим министром, старшим советником Партии народного действия Сингапура, бывшим Премьер-министром Ли Сянь Луном; выступил на Вьетнамско-Сингапурском форуме технологического сотрудничества; принял руководителей сингапурских предприятий и корпораций...

По этому случаю Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и супруга Нго Фыонг Ли возложили цветы к памятнику Президенту Хо Ши Мину, установленному в Музее азиатских цивилизаций; встретились с сотрудниками Посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины в Сингапуре.

Во время пребывания в Сингапуре Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял участие и выступил с программной речью на 23-м Диалоге «Шангри-Ла»; встретился с Президентом Тимора-Лешти; провёл контакты с министром армии Соединённых Штатов Америки, заместителем Премьер-министра и министром обороны Австралии, а также министром обороны Японии.

ИЖВ/ВИА

Продолжая мероприятия в рамках государственного визита в Сингапур и участия с программной речью на Диалоге Шангри-Ла 2026, во второй половине дня 30 мая Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял руководителей корпораций, компаний, работающих в сфере технологий, а также финансовых и банковских организаций, которые на протяжении многих лет осуществляют инвестиционную и предпринимательскую деятельность во Вьетнаме.
